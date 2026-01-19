事業承継・M&Aプラットフォーム「TRANBI」、ユーザー間交渉の健全化に向けた「M&A交渉マナー向上に向けた取組み」を開始

株式会社トランビ

国内最大級の事業承継・M&Aプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡、以下「当社」）は、プラットフォーム上での安心・安全な取引環境の整備を目的として、「M&A交渉マナー向上に向けた取組み」を開始いたします。

本施策の一環として、交渉の指針となる「交渉マナーガイド（公式note）」を公開するとともに、2026年1月16日（金）に当該テーマにかかるセミナーを開催しましたことをお知らせいたします。

■ 取組みの背景

近年、中小企業の事業承継や新規事業創出のため、また個人の新たな挑戦の手段としてオンラインM&Aプラットフォームの活用が進んでいます。

事業承継・M&Aプラットフォームは、お互いの顔が見えない中で、大切な事業や会社を譲渡する方と、貴重な資産を投じてそれらを譲り受ける方が交わる場所です。言い換えれば、極めて重要な情報をやり取りする場でもあります。

当社では、すべてのユーザー様により安心して交渉を進めていただき、一つでも多くの良縁を結んでいただくためには、プラットフォームとしての機能提供だけでなく、コミュニケーション・マナーの啓発が不可欠であると考えました。そこでこの度、カスタマーサポートの知見を結集し、具体的な行動指針を示す本取組みを開始いたしました。

■ 施策１.：「交渉マナーガイド」の公開（公式note）

交渉時のトラブルを防ぎ、相手との信頼関係を築くためのポイントをまとめた記事を公開いたしました。特に重要な以下の3点について、具体的な事例を交えて解説しています。

1. 公平性と相手への配慮

国籍・地域・性別などの「属性」のみを理由に交渉を拒否することは、差別的表現とみなされる場合があります。属性ではなく、提案内容や想いに基づく公平な判断を求めます。

2. 誠実な「返信」と「お断り」

「放置」は最大の不安要素です。多忙時の一時返信や、条件が合わない場合の「お断り」も含め、最後まで誠意を持って対応を完結させることの重要性を説いています。

3. 依頼背景の明確化

信頼関係構築前の唐突な資料請求は警戒心を生みます。「なぜその情報が必要なのか」という意図や背景の開示を標準化し、心理的安全性の高い交渉を促します。





▼ ガイド全文はこちら（公式note）

「TRANBI交渉マナー ～顔が見えない交渉だからこそ大切にしたい３つのポイント～」

[https://note.com/tranbi/n/n6f94ad5d7b66](https://note.com/tranbi/n/n6f94ad5d7b66)

■ 施策２.：オンラインセミナー「M&A交渉マナー講座」の開催とアーカイブ配信

日々多数のユーザー様の声を聞いているカスタマーサポート監修のもと、実際の交渉で役立つメッセージ事例や、避けるべき表現などを解説します。

開催日時： 2026年1月16日（金） 12:10～12:50形式：オンライン開催（Zoom）

主なプログラム：

-よくある交渉トラブル事例

-交渉相手からのクレームTOP3のご紹介

-成約者の事例から学ぶGOODコミュニケーション

アーカイブ（視聴無料）：https://www.tranbi.com/lab/movie/?id=95





■ 今後の展望

TRANBIは、M&Aにおける「安心・安全なM&Aインフラ」として、当事者間のリテラシー向上とモラル啓発に継続的に取り組んでまいります。本取り組みを通じて、オンラインM&A市場全体の健全な発展に寄与してまいる所存です。

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

＊ 公式note https://note.com/tranbi

＊ Facebook https://www.facebook.com/tranbima/

＊ X https://twitter.com/tranbi_tw

＊ Instagram https://www.instagram.com/tranbi_ma/



