箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学の皆さんが、知事を訪問します！
令和8年1月2日（金曜日）及び3日（土曜日）に行われた、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）において、3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部の皆さんが、知事を訪問します。
1 実施日時
令和8年1月26日（月曜日）14時20分から14時50分まで
2 場所
神奈川県庁 本庁舎3階 大会議場
3 訪問者
青山学院大学陸上競技部 部長 内山 義英（うちやまよしひで）氏
〃 監督 原 晋（はらすすむ）氏
〃 コーチ 安藤 弘敏（あんどうひろとし）氏
〃 コーチ 田幸 寛史（たこうひろし）氏
〃 コーチ 伊藤 雅一（いとうまさかず）氏
〃 コーチ 下田 裕太（しもだゆうた）氏
青山学院大学政策企画部 部長 中村 義（なかむらただし）氏
青山学院大学陸上競技部 選手・主将 黒田 朝日（くろだあさひ）氏 （4年・箱根駅伝5区）
〃 選手 宇田川 瞬矢（うだがわしゅんや）氏 （4年・箱根駅伝3区）
〃 選手・寮長 佐藤 有一（さとうゆういち）氏 （4年・箱根駅伝9区）
〃 選手 塩出 翔太（しおでしょうた）氏 （4年・箱根駅伝8区）
〃 主務 徳澄 遼仁（とくずみりょうと）氏
4 県出席者
知事、県議会議長、スポーツ担当局長、神奈川県警交通機動隊 ほか
5 その他出席者
箱根町長、一般社団法人神奈川県建設業協会
6 次第
（1）開会
（2）訪問者あいさつ
（3）知事あいさつ
（4）議長あいさつ
（5）歓談
（6）記念撮影
（7）閉会
7 取材について
当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。
なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。
問合せ先
神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課
競技スポーツグループ 電話045-285-0797