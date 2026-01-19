箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学の皆さんが、知事を訪問します！

神奈川県

令和8年1月2日（金曜日）及び3日（土曜日）に行われた、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）において、3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部の皆さんが、知事を訪問します。

1 実施日時

令和8年1月26日（月曜日）14時20分から14時50分まで

2 場所

神奈川県庁 本庁舎3階 大会議場

3 訪問者

青山学院大学陸上競技部 部長 内山 義英（うちやまよしひで）氏

〃 監督 原 晋（はらすすむ）氏

〃 コーチ 安藤 弘敏（あんどうひろとし）氏

〃 コーチ 田幸 寛史（たこうひろし）氏

〃 コーチ 伊藤 雅一（いとうまさかず）氏

〃 コーチ 下田 裕太（しもだゆうた）氏

青山学院大学政策企画部 部長 中村 義（なかむらただし）氏

青山学院大学陸上競技部 選手・主将 黒田 朝日（くろだあさひ）氏 （4年・箱根駅伝5区）

〃 選手 宇田川 瞬矢（うだがわしゅんや）氏 （4年・箱根駅伝3区）

〃 選手・寮長 佐藤 有一（さとうゆういち）氏 （4年・箱根駅伝9区）

〃 選手 塩出 翔太（しおでしょうた）氏 （4年・箱根駅伝8区）

〃 主務 徳澄 遼仁（とくずみりょうと）氏

4 県出席者

知事、県議会議長、スポーツ担当局長、神奈川県警交通機動隊 ほか

5 その他出席者

箱根町長、一般社団法人神奈川県建設業協会

6 次第

（1）開会

（2）訪問者あいさつ

（3）知事あいさつ

（4）議長あいさつ

（5）歓談

（6）記念撮影

（7）閉会

7 取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。

なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話045-285-0797