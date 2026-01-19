箱根駅伝で総合優勝を果たした青山学院大学の皆さんが、知事を訪問します！

神奈川県


令和8年1月2日（金曜日）及び3日（土曜日）に行われた、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）において、3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部の皆さんが、知事を訪問します。



1 実施日時


令和8年1月26日（月曜日）14時20分から14時50分まで



2 場所


神奈川県庁　本庁舎3階　大会議場



3 訪問者


青山学院大学陸上競技部　部長　　　　内山　義英（うちやまよしひで）氏


〃　　　　　　　　　　　監督　　　　原　晋（はらすすむ）氏


〃　　　　　　　　　　　コーチ　　　安藤　弘敏（あんどうひろとし）氏


〃　　　　　　　　　　　コーチ　　　田幸　寛史（たこうひろし）氏


〃　　　　　　　　　　　コーチ　　　伊藤　雅一（いとうまさかず）氏


〃　　　　　　　　　　　コーチ　　　下田　裕太（しもだゆうた）氏


青山学院大学政策企画部　部長　　　　中村　義（なかむらただし）氏


青山学院大学陸上競技部　選手・主将　黒田　朝日（くろだあさひ）氏 （4年・箱根駅伝5区）


〃　　　　　　　　　　　選手　　　　宇田川　瞬矢（うだがわしゅんや）氏 （4年・箱根駅伝3区）


〃　　　　　　　　　　　選手・寮長　佐藤　有一（さとうゆういち）氏 （4年・箱根駅伝9区）


〃　　　　　　　　　　　選手　　　　塩出　翔太（しおでしょうた）氏 （4年・箱根駅伝8区）


〃　　　　　　　　　　　主務　　　　徳澄　遼仁（とくずみりょうと）氏



4 県出席者


知事、県議会議長、スポーツ担当局長、神奈川県警交通機動隊　ほか



5 その他出席者


箱根町長、一般社団法人神奈川県建設業協会



6 次第


（1）開会


（2）訪問者あいさつ


（3）知事あいさつ


（4）議長あいさつ


（5）歓談


（6）記念撮影


（7）閉会



7 取材について


当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。


なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課


競技スポーツグループ　電話045-285-0797