親の後悔から生まれた「受験サポートB4ファイルラック」を1月21日に発売　ベルメゾンの「中学受験伴走シリーズ」第二弾は塾特有のB4サイズの教材にぴったりフィットする専用ラック

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、中学受験に取り組む家庭の切実な悩みの解決に特化した「中学受験伴走シリーズ」より、第二弾となる「受験サポートB4ファイルラック」（税込価格：14,990円）」を2026年1月21日（水）に新発売します。（https://www.bellemaison.jp/）

「中学受験伴走シリーズ」は、開発担当者が実際の受験サポート時に感じた「親の負担を少しでも軽くしたい」、「子どもが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ってあげたい」という想いから生まれたシリーズです。

第一弾では、2024年8月に「A3プリンターワゴン」を発売しました。中学受験において、過去問題や塾のプリントの出力に不可欠なA3プリンターは、受験家庭の“三種の神器の一つ”と言われながらも、設置スペースの確保が難点でした。そこで、設置場所の悩みを解決するため、天板が耐荷重量30kgという頑丈な仕様の「A3プリンターが置けるプリンターワゴン」を発売したところ、当初の想定を上回る好調な売り上げを記録しました。そしてこの好調を受け、シリーズ第二弾として今回の新商品を開発しました。

【第二弾の新商品 開発背景】 勉強内容よりも「勉強を始めるまで」が親子のストレスに

多くの親が直面するのが「膨大な量の塾の教材を管理しなければならないことが生む親子のストレス」です。実際に、開発担当者が2人の子どもの教材管理に翻弄されたという経験から、整理整頓という勉強以前のハードルを取り除き、親子が目標に向かってストレスなく並走できる学習環境を提案するため、商品を開発しました。

＜教材管理に関する実際の悩み＞

・塾特有の「B4サイズ」のプリントファイルが一般的な家具には収まらない

・親が教材をセッティングしようとしても、プリントやテキストの山から必要なものが見つからない

・塾へ行く直前に子どもが「テキストがない」と大騒ぎしたり、持っていくのを忘れたりする

・収納場所がなく机の上に雪崩れ込んだ教材が原因で、「机が汚いから勉強したくない」という言い訳の種になっていた

また、昨今ではリビング学習も当たり前になってきていることから、家族の憩いの場であるリビングに馴染むナチュラルな色合いであることや、勉強中だけ手元に引き寄せられるコンパクト設計やキャスターを採用し、新商品「受験サポートB4ファイルラック」が完成しました。

【商品概要】勉強を始めるまでの「心のハードル」を取り除く工夫

・B4サイズ教材にシンデレラフィットする設計

塾教材に多いB4サイズのテキストやプリントを折らずに収納できる奥行きで、一般的な家具では防げなかった「はみ出し」や「平積み」による視認性の悪さを解消しました。

・テキストを直感的に取り出せる収納

教材の表紙が見えるように立てて収納できるため、子どもが直感的に必要なものを取り出すことができ、「教材を探す」という無駄な時間と労力から解放されます。

・思い立ったらすぐに学習をスタートできる

家族の憩いの場であるリビングでの学習時にも雰囲気を壊さないナチュラルなデザインにこだわりました。勉強する時だけ横に引き寄せ、終わればサッと片付けられるキャスター付きです。

【開発担当者のコメント】

開発の根底にあるのは、私自身が感じた「受験伴走時の罪悪感」です。 散らかった部屋で勉強に集中しない子どもを叱った後、後悔の念に駆られるという経験を持つ親御さんは多いはずです。しかし、片付けられない、勉強に集中できないのは子どものせいではなく、環境のせいかもしれません。 整理整頓や探し物といった「勉強以前のノイズ」をこの商品シリーズで取り除くことで、親子の衝突を少しでも減らしたいと考えています。親も子も、互いにストレスなく目標に向かって走れる、そんな温かい伴走環境の提供を目指します。

【商品詳細】

受験サポートB4ファイルラック

・中学受験で多用するB4ファイルやプリントを美しく収納することができるこだわりのサイズ

・上部の棚は、4教科のテキストやノートを仕切って立てかけられるため、勉強をすぐに再開できる

・引出しには、文具や塾で使う定期、腕時計など細々した物を収納可能

・ダイニングテーブルや学習デスクに合わせたサイズ感

・塾用のバッグなどを掛けられるフックを2つ付属

・キャスター付きで、部屋間の移動も簡単

価格／14,990円（税込）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260105_1272914/

※2026年1月21日(水)より閲覧可

【中学受験伴走シリーズ第一弾】

A3プリンターが置けるプリンターワゴン

・大型のA3対応プリンターにぴったりのプリンターワゴン

・ワゴン内にはA3・A4用紙だけでなく、塾のプリントなどで多いB4サイズのファイルや

インクカートリッジなどの小物も一緒に収納可能

・キャスター付きで、印刷時や掃除の際の移動も簡単

価格／9,990円（税込）

カラー／2色（ホワイト、ナチュラル）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260105_1250032/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ） では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。