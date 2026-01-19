【イオンリテール】２０２６年卒業・入学向けセレブレイトスーツを１月２０日本格展開
イオンリテールは１月２０日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」約２２０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、２０２６年卒業・入学シーズンに向けて、セレブレイトスーツ レディス 最大１４３種類※２）を本格展開します。
近年のセレブレイトスーツは、クラシックなスタイルからカジュアルなスタイルまで多様化しています。こうしたなか、当社ではセットスーツや単品アイテムごとにトレンド変化に対応した品揃えをしています。
２０２６年のセレブレイトスタイルではセットスーツは分かりやすく、１２スタイル３３種類※２）を本体１５,８００円（税込１７,３８０円）均一で品揃えします。「マント風ジャケット」やトレンドの「ラメツイードジレ」などコーディネートに悩まない上下３点セットを、同時に比較して購入できます。セットアップではストレッチ素材で、様々なシーンで活躍するジャケット・ジレ・ブラウス・パンツを本体３,９８０円（税込４,３７８円）から本体７,８００円（税込８,５８０円）で品揃えし、好みに合わせて選べます。ジャケットとジレでは「リボンツイード ジャケット」などツイード生地を使用した華やかなアイテムや、通勤やデイリーにも幅広く着回せるアイテムを提案します。
これからも当社は、お客さまのニーズの変化にあわせた商品の企画をしてまいります。
【２０２６年卒業・入学向けセレブレイトスーツ販売概要】
本格展開日：２０２６年１月２０日（火）
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２２０店舗※１）
商品数：最大１４３種類※２）（セットスーツ３７種類・単品アイテム１０６種類）
ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン https://aeonretail.com/Page/f-seasonfashion.aspx
【商品一例】
セットスーツ
■マント風ジャケット ３点セットスーツ
キチンと感あるゆったりシルエット。ジャケットの首元はノーカラーでスッキリと見え、スタイリングの幅が広がります。
サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：ウスチャ・クロ・コイアオ
価格：本体１５,８００円（税込１７,３８０円）
※クロ・コイアオでは大きいサイズＬＬ・３Ｌ・４Ｌも販売します。
■プリーツスカート ３点セットスーツ
揺れるプリーツスカートが印象的なハレの日スタイル。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：アイボリー・コイアオ
価格：本体１５,８００円（税込１７,３８０円）
※大きいサイズＬＬ・３Ｌ・４Ｌも販売します。
■ラメツイードジレ ３点セットスーツ
ツイードジレで映えるトレンドスタイル。ブラウスはジレに映えるベルスリーブのデザインです。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：ウスアオ・ウスチャ
価格：本体１５,８００円（税込１７,３８０円）
■ペプラムワンピース ３点セットスーツ
腰回りにペプラム切り替えをあしらったきちんと見えワンピース。ジャケットを羽織るとまったく違う印象に変わる２ＷＡＹ仕様。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：クロ・コイアオ
価格：本体１５,８００円（税込１７,３８０円）
■ダブルブレストジャケット ３点セットスーツ
ゆとりあるシルエットが今らしくも、気品ある装いに。パンツはワイドストレートで今っぽいトレンドスタイルが楽しめます。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：チャ・コイアオ
価格：本体１５,８００円（税込１７,３８０円）
単品アイテム（セットアップ）
■カットジョーゼットセットアップ
ストレッチ素材の快適さと、選べる組み合わせが魅力のセットアップスタイル。お家で洗えてシワにもなりにくく、普段使いでも活躍できるアイテムです。
アイテム：ジャケット／ジレ・パンツ（テーパード・セミワイド）・ブラウス
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：〈カットジョーゼット ジャケット／ジレ・パンツ（テーパード・セミワイド）・ブラウス〉コイアオ・クロ
〈異素材使いタックブラウス〉シロ・クロ
価格：ジャケット／ジレ各本体７,８００円（税込８,５８０円）・ パンツ本体４,９８０円（税込５,４７８円）・ブラウス本体３,９８０円（税込４,３７８円）
※大きいサイズＬＬ・３Ｌ・４Ｌも販売します。
単品アイテム
■リボンツイードジャケット
リボンのような衣装糸を使ったファンシーなツイードジャケット。華やかな装いは、特別な日にもお出かけにも最適です。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：シロ・クロ×シロ・グレー×シロ・コイアオ
価格：本体９,８００円（税込１０,７８０円）
■リボンツイードショートジレ
リボンのような衣装糸を使ったファンシーなツイードジレ。
トレンドのショート丈シルエットが特長です。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：シロ・クロ×シロ・グレー×シロ・コイアオ
価格：本体７,８００円（税込８,５８０円）
■えり取り外しワンピース
トレンドのえり取り外しが可能な２ＷＡＹワンピース。１枚でも着映えする、ディテールにこだわったアイテムです。
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
カラー：クロ・コイアオ
価格：本体５,８００円（税込６,３８０円）
※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。
※２：種類とは品番×カラーの数のことです。
以上