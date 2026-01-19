シンガポールの名店【CHATTERBOX（チャターボックス）】が2026年1月26日に東京・丸の内にグランドオープン！世界を虜にしたマンダリンチキンライスが日本を魅了する！

アイエムエムフードサービス 株式会社2026年1月26日グランドオープン 「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」

アイエムエムフードサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：水口 直文）は、シンガポールを代表するレストランブランド「CHATTERBOX（読み：チャターボックス）」の海外展開ブランドである「CHATTERBOX CAFE」を、2026年1月26日（月）、東京・丸の内にグランドオープンいたします。

CHATTERBOXは1971年、シンガポールの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）」にて誕生しました。屋台料理として親しまれてきた海南鶏飯（チキンライス）をはじめとする屋台料理を、ホテルレストランの舞台へ引き上げ、ローカルフードから“国際料理”へと押し上げた先駆的ブランドです。

このたびオープンする「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、日本国内における旗艦店として、香港・マカオ・フィリピン・台湾に続くアジア展開の新たな拠点として位置づけられます。今回のオープンにより、ブランドを象徴する名物料理「マンダリンチキンライス」を日本国内でもお楽しみいただけます。

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、日本国内における旗艦店として、国際性とビジネスが交差する東京・丸の内にオープンいたします。

丸の内ビルディング5階に位置する同店は、上質で洗練された佇まいが印象的な外観が特徴です。店内は、木の温もりを感じる素材使いと落ち着いた色調で統一し、バーカウンターとテーブル席をバランスよく配置することで、CHATTERBOXのブランドイメージを体現した、ラグジュアリーで居心地のよい空間に仕上げました。

窓際の席からは丸の内エリアの街並みを望むことができ、ランチタイムには自然光が差し込む明るい雰囲気に、ディナータイムには夜の街並みを眺めながら落ち着いた時間を過ごせる空間へと表情を変えます。ビジネスランチから会食、ディナーまで、幅広いシーンに対応します。

提供する料理は、1971年の創業以来、CHATTERBOXが大切にしてきたシンガポール料理を中心に構成しています。屋台料理として親しまれてきた海南鶏飯（チキンライス）をホテルレストランの舞台へと昇華させ、ローカルフードを国際的に発信してきたブランドの哲学を受け継ぎ、名物の「マンダリンチキンライス」をはじめとするメニューを展開します。

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」は、日常の食事からビジネスシーンでの会食まで幅広いニーズに対応するレストランとして、香港・マカオ・フィリピン・台湾に続くアジア展開の新たな拠点となります。CHATTERBOXが長年培ってきた味と哲学を、日本から発信してまいります。

■名物料理のご紹介

・マンダリンチキンライス

1971年の創業以来、誇りをもって作り続けてきたCHATTERBOXを象徴する一皿。

ふっくらジューシーな肉質の鶏を、香り高いスープで丁寧に蒸し上げ、旨みを閉じ込めました。

鶏の出汁で炊いたジャスミンライスと滋味あふれるスープ、自家製チリソース・ジンジャーピューレ・ダークソイソースの3種のソースとともにお楽しみください。

・バクテー 骨付き肉の薬膳スープ仕立て チャターボックス秘伝スパイス

お腹も心も満たしてくれる当店のバクテーは、黒豚のスペアリブを秘伝のスパイスと香り豊かなハーブスープでじっくりと煮込み、サクサクの揚げパンと一緒にお楽しみいただきます。

・濃厚ロブスターラクサ

ロブスター、ウズラの卵、フィッシュケーキ、揚げ豆腐をたっぷり使用。

現地から直送されるスパイスと新鮮なココナッツミルク、エビの出汁を重ね合わせた、風味豊かなココナッツスープのシンガポールヌードルです。

・チャターボックス オリジナルスパイスチキンカレー

鶏肉、ジャガイモ、オクラ、ナスなどをスパイスでじっくり煮込んだ、心温まる一品。シェフ特製のニョニャ風ココナッツカレーソースは、現地の家庭料理を思わせる味わいです。

■店舗概要

店舗名：CHATTERBOX CAFE 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階

グランドオープン：2026年1月26日（月）

営業時間：

Lunch 11:00～15:00（L.O.14:30）

Dinner 17:00～22:00（L.O.21:30）

電話番号：03-6257-5866

公式サイト：https://chatterboxcafe.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/chatterboxcafetokyo

■事前予約のご案内

「CHATTERBOX CAFE 丸の内店」では、公式予約サイトにてご予約を承っております。

公式予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/chatterboxcafe/reserve/message

【ご利用について】

・ご予約時間から15分を過ぎてご連絡が取れない場合、キャンセルとさせていただく場合がございます。

・9名様以上のご予約は、直接店舗までお問い合わせください。

・10％のサービス料を頂戴しております。

【お子様について】

・中学生未満のお子様は、ご案内可能なテーブルに限りがございます。

・キッズメニューのご用意はございません。

・CHATTERBOX ヒストリー ― シンガポールの屋台料理を“国際料理”へ ―

1971年8月1日、シンガポールの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール」に、一軒のレストランが静かに誕生した。

それがCHATTERBOXである。

当時の総料理長は、ドイツ出身の Peter（Gunter）Gehrmann。

彼が挑んだのは、屋台で親しまれてきたローカル料理を、ホテルレストランという舞台に引き上げることだった。

チャークイティアオ、ラクサ、そして海南鶏飯（チキンライス）。

日常の味を、洗練されたサービスと安定した品質で提供するという試みは、当時としては大胆だった。

開店日その日に登場した海南鶏飯は、のちに「マンダリンチキンライス」と呼ばれ、CHATTERBOXの象徴となる。

特筆すべきは、その「出し方」だった。

大皿を囲んで分け合うのが当たり前だった海南鶏飯を、一人分ずつトレーに整え、チキン、ライス、スープ、ソースを揃えて提供する。

この個別提供という発想が、回転率とサービス品質を両立させ、ホテル飲食に海南鶏飯を根付かせた。

CHATTERBOXはその後、時代とともに姿を変えながら歩み続ける。

1980年代以降の拡張と改装、2019年の香港・尖沙咀への海外初出店、そして2021年から2022年のホテル大規模改装を経て、「ヒルトン・シンガポール・オーチャード」として再始動。

だが、創業の精神は変わらない。

現在もなお、「マンダリンチキンライス」は提供され続けている。

CHATTERBOXは単なる老舗ではない。

屋台料理をホテルの文脈に定着させ、海南鶏飯を“国民食”から“国際料理”へと押し上げた、その転換点そのものなのである。

アイエムエムフードサービス株式会社

代表者：代表取締役社長 水口 直文

所在地：石川県金沢市森山1-2-1

業種：飲食店の経営、飲食店のトータルプロデュース

URL：https://immfoodservice.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂 紅翠香

電話番号：050-3204-0372

E-mail：info@asmedia-japan.com