ryka、スニーカーサンダル【DEVOTION MAX MJ】新登場！
ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱う『ryka』（ライカ）ブランドより、初のスニーカーサンダル【DEVOTION MAX MJ】（ディボーション マックス エムジェー）を2026年1月に新発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000616.html
人気のウォーキングスニーカー【DEVOTION X MAXシリーズ】で使用しているボリューム感のあるミッドソールでクッション性も兼ね備えています。
定番のブラックとシルバーの2色展開。
J3097F-4004
J3097F-4023
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/535_1_81c408d399876da1cd0a1955e835e04a.jpg?v=202601190721 ]
オンラインショップはこちら :
https://zettshop.net/itemlists/search?keyword=DEVOTION+MAX+MJ
『ryka』は、35年以上もの間、女性の為のスポーツシューズを提供し続けている世界有数のスポーツシューズブランド。
35年以上にわたり、『ryka』は女性専用のスポーツシューズを革新してきました。
足の形からストライドの角度まで、女性ならではの足のスタイルがあることを意識しながら開発しています。
rykaシューズは、トータルデザインを意識しスタイリッシュかつ高いフィット感でアクティブな女性に最適。
ホールド性を追求した踵設計と広めの前足部により、ホールド性とサポート性を取り入れています。
フィットネスを通して生活を豊かにすることを約束し、rykaの革新的なデザインは最大のパフォーマンスと快適さで、より良いダンスエクササイズに貢献し、スポーツシューズの新鮮で新しいスタイルを提供し続けています。
rykaシューズは、新鮮で革新的なデザインと高い機能性で、インストラクターから一般の方まで、フィットネスを楽しむ幅広い層にご利用いただいています。
