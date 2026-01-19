CDP2025「水セキュリティレポート」でAリスト企業に選定

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部敏朗、以下「当社」）は、気候変動に関する情報開示を促進する国際的な環境非営利団体CDP（※1）より、「水セキュリティレポート2025」において、取り組みや情報開示が優れている企業のリーダーシップレベルを表す最高評価である「A」リスト企業（※2）に選出されました。

当社グループは1991年に環境方針を制定し、環境汚染防止や水資源の有効利用に取り組んできました。近年では、生物多様性に関連する水リスクを重視し、TNFDに関する情報開示も開始しています。水資源は当社にとって大量に使用するものではないものの、事業継続に不可欠な資源であり、長期にわたり、削減活動を実施してきました。また、激甚化する気象災害による油類の漏洩などの水リスクにも対応を進めています。

今後も操業地域の水環境に配慮しながら、水資源の有効活用、油類・化学物質の漏出防止を含む水質汚濁防止や水害リスク対策の強化に取り組んでまいります。

住友重機械グループのサステナビリティ（水）に関する取り組みは、こちらをご参照ください。

・水資源の保全（https://www.shi.co.jp/csr/environment/water/index.html）

・生物多様性（https://www.shi.co.jp/csr/environment/biodiversity/index.html）

・環境経営（https://www.shi.co.jp/csr/environment/management/index.html）

（※1）企業や都市の環境への取り組み情報を収集し、分析した結果を公開する英国ベースの国際的な非政府団体です。

現在では 130兆米ドル以上の資産を保有する 680以上の投資家と協力して、企業が環境への影響を明らかにし、温室効果ガスの排出削減、水資源の保護、森林の保護を行うよう動機付けています。当社グループでは2012年から気候変動

レポートへの回答を、2017年から水セキュリティへの回答を行っています。

（※2）CDPでは、8段階（A, A-, B, B-, C, C-, D, D-）で格付けしています。