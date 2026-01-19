¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¥³¥é¥ÜºîÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤òµþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×Ãø¼Ô Í·È¬¤ÁÀèÀ¸¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á²½¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´£µÏÃ¡Ë
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é±¿¹Ô³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ÖÎ¾¤Î´é¤¬¸ÅÂåµû¤Î¡Ö¥µ¥«¥Ð¥ó¥Ð¥¹¥Ô¥¹¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ·¥Ï¤Á¡Ê¤æ¤¦¤Ï¤Á¡ËÀèÀ¸¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²£°£°£°·Ï¤Î£Ð£Ò¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×´ØÏ¢ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£¶·î¤ËÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¡¢ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Ææ¤Îµû¡¡¡¡¡¡¡Ö¤Ô¤¹¤Á¤ã¤ó¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤æ¤ë¤¯¤Æ¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ªµû¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö£²£°£°£°·Ï¡×¤Î£Ð£Ò¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×Ãø¼Ô Í·¥Ï¤ÁÀèÀ¸¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á²½
¢¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê±ÇÁü²½
£µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁ´£µÏÃ¤ò£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
1.¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë
¡ÖÄä¼Ö¾ì¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×
¡Ê£²¡Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡
¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤Ó¤Ë¤³¤ó¡×¤ÇÆ¯¤¯¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿Ææ¤Îµû¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÆæ¤Îµû¤ÎÀµÂÎ¤Ï°ìÂÎ¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
¡Ê£³¡ËÊü±ÇÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè°ìÏÃ¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÂèÆóÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊü±ÇÆü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¹Êó¡Ú¸ø¼°¡Û£Ø¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
https://x.com/keiopr_official
¡Ê£´¡ËÇÛ¿®¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UC1zXGl0d67KVGe1cAxmTcKg
£²¡¥¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ê£±¡Ë¸¶ºî¼Ô¡¡
Í·¥Ï¤Á¡Ê¤æ¤¦¤Ï¤Á¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ÊÌ¡²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡Ë¡££²£°£²£±Ç¯¤«¤é£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¸½ºß¤ÏÌ¡²è¡Ö¤Ç¤«¤¤¤Ï¤Á¡×¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×¡ÖÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡×¤ä¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¡²è¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§£Ó£Î£Ó¤ÎÎ®¹Ô¤Ëµþ²¦ÅÅÅ´ÍÍ¸ø¼°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª
À¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£µþ²¦ÅÅÅ´ÍÍ¤ÈÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡¢¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥¹£²£°£°£°¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ê£²¡Ë¥¥ã¥¹¥È¡ÊÀ¼Í¥¡Ë
¤ª·»¤µ¤ó¡§ ÎëÌÚ ÖÅÂÁ¤µ¤ó
https://dash-on.co.jp/talent/
¥¹¥Ô¥¹£²£°£°£°¡§ÀÐ¸« ÉñºÚ¹á¤µ¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://www.raccoon-dog.co.jp/talent/r10-iwami.html
Å¹Ä¹¡§º´¡¹ ·òÂÀ¤µ¤ó¡¡
https://www.earlywing.co.jp/actordb/catec/talent_sasakenta
¡Ê£³¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¡§Í·¥Ï¤Á
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§µþ²¦ÅÅÅ´¡¢µþ²¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹
À©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§£Á£Ñ£Õ£Á£Ó£Ô£Á£Ò
À½ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§µþ²¦ÅÅÅ´
£³¡¥Å¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡¡ Ï¢ºÜ³«»Ï
£²£°£²£´Ç¯£··î¡¡¡ÖÅ¹ÈÖ¤Î¥¹¥Ô¥¹¡×½ñÀÒÈ¯Çä
£²£°£²£´Ç¯£¸·î¡¡¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ£²£°£²£´¡¡£×£Å£ÂÌ¡²èÉôÌç¤Ë¤Æ£±£¶°Ì
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢É³¤ÇÄß¤é¤ì¤¿Ææ¤Îµû¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¤ªÃãÌÜ¤ÊÅ¹Ä¹¤ä»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ëÆæ¤ÎÃî¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÇÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡Ã£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ªÅ¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Ææ¤Îµû¤Ô¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤æ¤ë¤¯¤Æ¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ªµû¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
