PFU¤¬BCN¥¹¥¥ã¥ÊÉôÌç16Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡ª
¥·¥§¥¢No.1¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖScanSnapÂç´Ô¸µº×¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒBCN¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2026¡×¡ÊÃí1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¢45.6%¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢16Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¹¥¥ã¥ÊÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÊÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢No.1¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢BCN¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¥¹¥¥ã¥Ê¡ÊÃí2¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥§¥¢75.2¡ó¤ò³ÍÆÀ¡¢Á°Ç¯¤è¤ê+1.9¡ó¤Î¿Ä¹¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¤´°¦¸Ü¤Î´¶¼Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBCN AWARD 16Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1µÇ° ScanSnap Âç´Ô¸µº×¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢6·î¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤Î¿·¥â¥Ç¥ëiX2500¤ò¡¢11·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎiX2400¤ä11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼iX110¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿·À½ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇÍý»Î¤ä·ÐÍýÉôÌç¤Î²ñ·×¶ÈÌ³¤Ç¤Î¸úÎ¨²½¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Î³èÍÑ¤ÎÂ¾¡¢¿·¤¿¤ËAI¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢AI¤ËÅÏ¤¹¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ëÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤é¤¬¥·¥§¥¢No.1Ã£À®¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
PFU¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¹¥¥ã¥Ê¡¼»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
PFU¤Ï¡¢BCN AWARD ¥¹¥¥ã¥ÊÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖScanSnap¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÃæ¿´¤Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤È¤Ê¤ê¡¢½é¼õ¾Þ¤«¤é16Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¤òÃ£À®¡¢45.6¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËBCN¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¥¹¥¥ã¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥§¥¢75.2¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°Ç¯¤è¤ê+1.9¡ó¿Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´°¦¸Ü¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ScanSnap¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÊ¸½ñ¤äÌ¾»É¡¢¥ì¥·¡¼¥È¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê½ñÎà¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÍÑ¤Þ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥«¥ó¥¿¥óÁàºî¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Á°µ¡¼ïiX1600¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¢iX2500¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£11·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎiX2400¤ä¡¢iX100¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎiX110¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¿·À½ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËiX2500¤Ï¡¢¡Ö»þ¡¦¾ì½ê¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¡¼«Í³¼«ºß¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï1·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖScanSnap Go¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¤Ê¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÁÇÁá¤¯¼ê·Ú¤Ë ¡ÈMy ScanSnap¡É¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ÇiX2500¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËiX2500¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖScanSnap Spot¡×¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËScanSnap¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤¬»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËµÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»æ¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬°·¤¨¤ë·Á¼°¤ÇÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢AI¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¤ÎÈ¯¿®¤â¡¢¥·¥§¥¢¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ê¿¸¶ ±Ñ¼£
2001Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï°ÊÍè¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡ÖScanSnap¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²ÈÅÅ»Ô¾ìPOS¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥¥ã¥ÊÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç16Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
AI¤ä¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤äÆ¯¤Êý¡¢Êë¤é¤·¤Îºß¤êÊý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ScanSnap¤Ï¡¢»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤È¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎScanSnap¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BCN AWARD 16Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1µÇ° ScanSnapÂç´Ô¸µº×
https://digitalpr.jp/table_img/2674/126427/126427_web_1.png
¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ScanSnap¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ãí¼á
Ãí1¡§¡ÖBCN AWARD¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ÎPOS¥Ç¡¼¥¿¤òÆü¼¡¤Ç¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤¿¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó´ØÏ¢¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÇ¯´Ö¡Ê1·î¡Á12·î¡ËÈÎÇäÂæ¿ôÂè1°Ì¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¡Ë
Ãí2¡§¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¡¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¢¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¡Ü¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¥ã¥Ê£¥Ï¥ó¥Ç¥£·¿¡Ü¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É·¿¡Ü¥·¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥É·¿¤Î¹ç»»¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥¥ã¥Ê¡¼À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥° ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¼¼ ¹ÊóÉô
E-mail¡§pfu-press@ml.ricoh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ScanSnap¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
¡ÖPFU¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap¸ø¼°X(µìTwitter)
https://x.com/ScanSnapJP
