CDP気候変動に関する調査において、最高評価である「Aリスト」に7年連続で選定
株式会社ニコンは、CDPの気候変動に関する調査において、気候変動に対する取り組みとその情報開示が評価され、2019年度から7年連続となる「Aリスト」※1に今年度も選定されました。また、水セキュリティに関する調査においては、昨年に続き「A-」評価を獲得しました。
CDP（シーディーピー）は、環境問題に高い関心を持つ世界の機関投資家などの要請に基づき、企業や自治体に、気候変動対策、水資源保護、森林保全などの環境問題対策に関して情報開示を求め、また、それを通じてその対策を促すことを主たる活動としている非営利組織です。2025年には、世界で22,100社を超える企業がCDPを通じて情報開示を行いました。CDPの環境情報開示とその評価プロセスは、企業の環境情報開示におけるグローバルスタンダードとして広く認知されています。
ニコングループは、企業理念「信頼と創造」のもと、環境、社会・労働、ガバナンスの各分野で社会の期待に「信頼」で応え、事業による新しい価値の「創造」により、人と機械がシームレスに共創していく世界の中で、持続可能な社会の実現に向けて貢献することを目指しており、取り組みを今後も推進していきます。
※1 評価対象の企業には、A、A-、B、B-、C、C-、D、D-のうちいずれかのスコアが付与され（情報開示を行わない、あるいは十分な情報を提供しない企業はF）、最高ランクのAを獲得した企業が「Aリスト」に選定されます。
※2 企業が事業活動で使用する電力の100％を再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際イニシアチブ。
※3 金融安定理事会（FSB）により設置されたタスクフォース。
