電通プロモーション 藤本晴香「ヤングライオンズコンペティション」国内選考・デジタル部門にてBRONZE受賞

株式会社電通プロモーション＊１ の藤本晴香（クリエイティブ事業部）が「ヤングライオンズコンペティション 2026」国内選考のデジタル部門にて、「BRONZE」を受賞いたしました。

「ヤングライオンズコンペティション」は、カンヌライオンズで行われる30歳以下のプロフェッショナルを対象とした公式プログラムです。各国の代表2名1チームが参加し、現地で与えられた課題に対し、定められた時間内に作成した映像や企画書の提出、プレゼンテーションにより、GOLD、SILVER、BRONZEの受賞が決定されます。

今回、その日本代表を決める国内選考において「デジタル部門」123作品、「メディア部門」166作品、「フィルム部門」59作品、「PR部門」220作品、「デザイン部門」62作品、「プリント部門」152作品の応募の中から、計21作品のメダリストの受賞が発表され、当社はデジタル部門でBRONZEを受賞いたしました。



【ヤングライオンズコンペティション2026国内選考 受賞概要】

■部 門：デジタル部門

■受 賞：BRONZE

■受 賞 者：株式会社電通プロモーションプラス ＊２ ／藤本晴香

：株式会社クオラス／柳田 峻

■タイトル：VOICE RECRUITERS supported by Spotify

■課 題：障害のある人とない人、そして彼らが所属する組織が、互いに利益をもたらす協働関係を築くうえで、クリエイティビティはどのように貢献できるか。

※「ヤングライオンズコンペティション2026」選考結果：

https://www.canneslionsjapan.com/youngcompetitions/results/

＊１ 株式会社電通プロモーションは、2026年1月1日付で電通プロモーションプラス、電通プロモーションエグゼ、電通リテールマーケティング、電通tempoの４社が統合し発足

＊２ 応募時の所属会社名