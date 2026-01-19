創業100年以上の干物屋。干物嫌いだった三代目が熊野・新鹿で続ける干物づくり

有限会社 魚作商店塩分を理由に遠ざかった人も、子どもも安心して食べられる一枚を熊野・新鹿から。











三重県熊野市新鹿町の「有限会社魚作商店」は、100年以上にわたり鮮魚・干物づくりを続けてきました。日々の食卓に寄り添いながら、食を通じて健康と心の豊かさを育み、この町で暮らす人々の生活とともに歩んできた干物屋です。





干物市場はこの10年で約40％縮小。若い世代を中心に、魚離れや干物離れが進む一方で、塩分摂取への意識や健康志向は高まり続けています。魚作商店では、そうした変化を「干物が選ばれなくなった理由」として受け止め、塩分量や焼きやすさ、食べやすさといった日常の小さな不安に向き合いながら、干物づくりを見直してきました。





１月は、生活リズムや食生活を見直す節目の時期です。

このタイミングだからこそ、「無理なく、自然に日常の食卓に取り入れられる干物」を、熊野・新鹿の地からあらためて提案します。





魚作商店が作る干物の特徴

① 一尾一尾、向き合う干物づくり

鮮魚・冷凍魚を問わず、加工前の魚の状態を見極めることを何より大切にしています。

魚種によって脂のりや身質、水分量が異なるため、塩の当て方や時間を一律にせず、魚ごとの状態を見極めながら一尾一尾、仕上げています。

丸干し揉み塩製法

サンマの内臓を取り除かずに、塩で揉み込み余計な水分を出します。この水分を取り

除く工程が、魚の生臭さを抑えて旨みを凝縮させます。そこに串をうち乾燥させます。

熊野の地が生んだ伝統ある製法です。







サンマの丸干し

詳細を見る( https://www.instagram.com/reel/DSFCycsEz9p/?igsh=MXI4MWNyazB4bDJ0cw== )

②無添加減塩干物づくり（特許第7555531号）

熊野市固有の希少柑橘「新姫（にいひめ）」を活用した、無添加・減塩干物を開発しています。現在はアジとサンマを中心に製造しています。

従来の干物づくりで不可欠とされてきた「塩」に頼らず、新姫の特性を活かすことで、塩分を当社従来品比で約半分に抑えながら、魚本来の旨味を引き出す製法です。

また、大骨を取り除く工程を取り入れることで、果汁や塩が魚肉全体に行き渡りやすくなり、焼きやすく、食べやすいので、小さなお子さん含め、幅広い層に愛される商品となっています。





※開発過程では、公的機関による成分分析を実施。この結果をもとに製造工程を全面的に見直しています。











姫あじ開き









姫さんま開き

干物嫌いだった三代目が続ける干物づくり

三代目専務の竹内は、幼少期に干物の骨が喉に詰まった経験から、干物が苦手でした。

だからこそ、子どもたちが干物を敬遠していく今の状況を、自身の問題として受け止めています。

あわせて、塩分摂取への不安や健康意識の高まりによって、干物が選ばれにくくなっている現実にも向き合ってきました。

「安心して食べられる」「無理なく食卓に取り入れられる」干物づくりは、そうした課題意識から生まれた取り組みです。

今後も、生まれ育った熊野・新鹿の町で、日々の食卓と向き合いながら、干物づくりを続けていきます。





魚作商店の干物は、店頭およびオンラインショップにて販売しています。

オンラインショップ( https://www.uosaku.jp/ )







会社概要







会社名：有限会社魚作商店

所在地：三重県熊野市新鹿町630

創業：大正9年（1920年）

代表者：竹内 策一郎

事業内容：干物の製造加工・販売

オンラインショップ：https://www.uosaku.jp/( https://www.uosaku.jp/ )

Instagram：@uosaku_himono( https://www.instagram.com/uosaku_himono/ )