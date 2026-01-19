創業100年以上の干物屋。干物嫌いだった三代目が熊野・新鹿で続ける干物づくり
塩分を理由に遠ざかった人も、子どもも安心して食べられる一枚を熊野・新鹿から。
三重県熊野市新鹿町の「有限会社魚作商店」は、100年以上にわたり鮮魚・干物づくりを続けてきました。日々の食卓に寄り添いながら、食を通じて健康と心の豊かさを育み、この町で暮らす人々の生活とともに歩んできた干物屋です。
干物市場はこの10年で約40％縮小。若い世代を中心に、魚離れや干物離れが進む一方で、塩分摂取への意識や健康志向は高まり続けています。魚作商店では、そうした変化を「干物が選ばれなくなった理由」として受け止め、塩分量や焼きやすさ、食べやすさといった日常の小さな不安に向き合いながら、干物づくりを見直してきました。
１月は、生活リズムや食生活を見直す節目の時期です。
このタイミングだからこそ、「無理なく、自然に日常の食卓に取り入れられる干物」を、熊野・新鹿の地からあらためて提案します。
魚作商店が作る干物の特徴① 一尾一尾、向き合う干物づくり
鮮魚・冷凍魚を問わず、加工前の魚の状態を見極めることを何より大切にしています。
魚種によって脂のりや身質、水分量が異なるため、塩の当て方や時間を一律にせず、魚ごとの状態を見極めながら一尾一尾、仕上げています。丸干し揉み塩製法
サンマの内臓を取り除かずに、塩で揉み込み余計な水分を出します。この水分を取り
除く工程が、魚の生臭さを抑えて旨みを凝縮させます。そこに串をうち乾燥させます。
熊野の地が生んだ伝統ある製法です。
サンマの丸干し詳細を見る( https://www.instagram.com/reel/DSFCycsEz9p/?igsh=MXI4MWNyazB4bDJ0cw== )
②無添加減塩干物づくり（特許第7555531号）
熊野市固有の希少柑橘「新姫（にいひめ）」を活用した、無添加・減塩干物を開発しています。現在はアジとサンマを中心に製造しています。
従来の干物づくりで不可欠とされてきた「塩」に頼らず、新姫の特性を活かすことで、塩分を当社従来品比で約半分に抑えながら、魚本来の旨味を引き出す製法です。
また、大骨を取り除く工程を取り入れることで、果汁や塩が魚肉全体に行き渡りやすくなり、焼きやすく、食べやすいので、小さなお子さん含め、幅広い層に愛される商品となっています。
※開発過程では、公的機関による成分分析を実施。この結果をもとに製造工程を全面的に見直しています。
姫あじ開き
姫さんま開き
干物嫌いだった三代目が続ける干物づくり三代目専務の竹内は、幼少期に干物の骨が喉に詰まった経験から、干物が苦手でした。
だからこそ、子どもたちが干物を敬遠していく今の状況を、自身の問題として受け止めています。
あわせて、塩分摂取への不安や健康意識の高まりによって、干物が選ばれにくくなっている現実にも向き合ってきました。
「安心して食べられる」「無理なく食卓に取り入れられる」干物づくりは、そうした課題意識から生まれた取り組みです。
今後も、生まれ育った熊野・新鹿の町で、日々の食卓と向き合いながら、干物づくりを続けていきます。
魚作商店の干物は、店頭およびオンラインショップにて販売しています。オンラインショップ( https://www.uosaku.jp/ )
会社概要
会社名：有限会社魚作商店
所在地：三重県熊野市新鹿町630
創業：大正9年（1920年）
代表者：竹内 策一郎
事業内容：干物の製造加工・販売
オンラインショップ：https://www.uosaku.jp/( https://www.uosaku.jp/ )
Instagram：@uosaku_himono( https://www.instagram.com/uosaku_himono/ )