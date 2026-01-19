Webサイトで顧客対応を自動化する「エルサイト」提供開始

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月19日（木）に自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップまでを一気通貫で自動化できるチャットマーケティングツール「エルサイト」をリリースいたしました。

「エルサイト」は、SNSに頼らずWebサイト単体で見込み客の獲得・対応・フォローアップを完結できるチャットマーケティングツールです。チャット機能・自動応答・フォーム作成などの多彩な機能によって、顧客との接点を広げ、継続的な関係構築を支援します。

■DXが進む顧客対応の現場と「エルサイト」開発の背景

昨今、企業・店舗のデジタルマーケティング戦略においては、Webサイトが重要な顧客接点として機能しています。しかし、多くの企業では、

- サイト訪問者を逃してしまう- SNSや外部広告に依存した集客から脱却できない- 問い合わせ対応やリード獲得が属人的になっている

といった課題が残っています。

こうした背景を受け、2020年より提供してきたLINE公式アカウント自動化ツール「L Message（エルメ）」で培った顧客対応・自動化のノウハウをWebサイト領域に応用。見込み客の獲得から対応、フォローアップまでを一気通貫で自動化できるサービスとして「エルサイト」を開発しました。

エルサイトは、自社サイトを“自社チャネル”として強化することで、安定した顧客接点の構築とマーケティング業務の効率化を実現します。

■ 「エルサイト」の主な特長

● 顧客対応をWebサイトで完結

チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムで接客を実現します。



● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積



自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。



● 自社資産としてのデータ活用



SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。

■導入はわずか3ステップ。すぐに利用開始可能

ツールの利用が初めての方でも、わずか3ステップで簡単に利用を開始できます。

STEP1：エルサイト無料アカウント登録



公式サイトから無料アカウントを登録。

登録後に届く確認メールから本登録を完了するだけで、すぐに利用準備が整います。

STEP2：サイトへボタン設置、またはリンクを共有



表示したいWebサイトへ、指定のコードをコピーして設置するだけ。

自社サイトをお持ちでない場合でも、発行したリンクを共有することで利用可能です。

STEP3：チャット受付スタート

設定完了後は、サイト訪問者とのチャット対応をすぐに開始できます。

問い合わせ対応や顧客接客を24時間自動化し、機会損失を防ぎます。

■ 料金プランについて

無料からスタートでき、無理なく続けられる料金プラン



エルサイトは、無料から始められる料金体系を採用し、初期費用不要・契約期間の縛りもありません。

従量課金のメッセージ配信や外部SNS広告と比較してもコストを抑えながら運用でき、

必要な機能を無駄なく活用することで、高い費用対効果を実現します。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lsite.jp/manual/contact/(https://lsite.jp/manual/contact/)

エルサイト 公式HP

エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lsite.jp/?prtimes



