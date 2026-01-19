都内18拠点の精鋭が“宅配接遇力”披露　「パルシステムコンテスト」1月31日（土）〔東京〕

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム東京（本部:東京都新宿区大久保、理事長:西村陽子）は1月31日（土）10時から13時45分まで、新宿本部で宅配サービス利用者への接遇力を審査する「パルシステムコンテスト」を開催します。訪問時の状況に応じた相対や配慮のある商品の受け渡し、利用者の質問や要望への対応力などを全18配送センターの代表が競います。

「パルシステムの顔」が築く信頼

「パルシステムコンテスト」は2022年度から開始され、4回目の開催です。エントリーする配達担当は、都内18カ所の配送センターから選抜された精鋭18人です。パルシステム東京とパルシステム連合会の物流専門会社の株式会社パルライン（東京都江東区千石、代表取締役社長：横山博志）、宅配業務を委託する株式会社ロジカル（同足立区竹の塚、新堂聡代表取締役社長）、SBSゼンツウ株式会社（同新宿区西新宿、池田伸之代表取締役社長）、株式会社流通サービス（埼玉県草加市遊馬町、大葉秀樹代表取締役社長）に所属する配達担当たちです。

生協の宅配サービスは原則、玄関先で箱から商品を取り出し、利用者へ手渡します。置き配も選択できますが、次回配達時までの通い箱保管を避けるため、相対受取の希望者が多くいます。週1回、利用者と対面する配達担当はパルシステムの顔です。あいさつや声掛け、商品やリサイクル品、注文用紙などの受け渡しなど短時間で的確な対応が必要です。全職員が安心して受け取れるサービスを提供できるよう、各センターから選抜された代表者がこれらの接遇対応を競います。

▲2025年2月開催のコンテスト参加者協力会社との協同と研鑽

18配送センターでは、所属する職員や社員が出場者への応援メッセージを撮影し、コンテスト当日に出場者が視聴することで会場の盛り上がりを演出します。

コンテストのようすは全職員・社員を対象にYouTubeでライブ配信を実施し、離れた場所からもリアルタイムで出場者を応援できる仕組みを構築することで、コンテスト全体の一体感を創出します。

コンテストでの精鋭18人の接遇は後日、全職員向けに動画配信し、代表職員の個性あふれる対話術や気配りを見習うことで、組織全体の応対力向上につなげます。

パルシステム東京と子会社、委託協力会社の職員約790人が、18センターで都内各地域の配達を網羅し、利用者をはじめ地域住民との信頼関係を築くため、代表が接遇術を披露し、協同の力で研鑽し合います。

「第4回パルシステムコンテスト」実施概要

【日時】2026年1月31日（土）10：00～13：45

【会場】パルシステム東京新宿本部 2階大会議室（東京都新宿区大久保2-2-6）

【アクセス】地下鉄各線「東新宿駅」徒歩約5分・JR山手線「新大久保駅」徒歩約10分

配達担当4つのこころえ

パルシステムでは、担当者によりサービスの質がぶれないよう、以下の「パルシステム配達担当4つのこころえ」を掲げて周知しています。利用者満足度の向上はもちろん、配送する地域内での責任ある行動や見守り役としての期待を担っているためです。

パルシステムはこれからも、職員とともに地域社会での生活協同組合としての役割を果たしていきます。

▲いつもの接遇を披露

1.私たち配達担当が窓口となります

・パルシステムで統一しているあいさつをします（こんにちは、パルシステムの○○です）

・お問合せには誠実に対応します（分からない場合はお調べしてお答えします）

2.商品を大切にお届けします

・お届けする商品はていねいに取り扱います

・大雨や強風などの際は商品の置き方に配慮します

3.組合員のみなさんとの約束を守ります

・約束事は記録し、配達時に確認します（置き場所、注文用紙回収場所、チャイムなど）

・注文用紙以外の回収物がある場合は、お預かり書やメモなどをお渡しします

・配達担当が変わっても約束を守ってお届けできるようにします

4.地域の配達担当として心配りを大事にします

・ 地域のみなさんにご迷惑をおかけしないよう注意します（トラックの駐車場所や騒音など）

・ 地域のみなさんの安心・安全にも気を配ります

生活協同組合パルシステム東京

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6、理事長：西村陽子

出資金：225.7億円、組合員数：53.9万人、総事業高：883.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-tokyo.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/