名称変更20周年　感謝を込めた応援価格「最大！還元特価」2月から

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、理事長：渋澤温之）は2026年2月から３月末まで、長引く物価上昇のなかでも、変わらずのご利用に感謝を込めて「最大！還元特価」を実施します。 「パルシステム」への名称変更20周年を記念し、前回価格より20％OFFの商品も用意し、消費者のくらしを応援します。

毎週100品が10％～20％OFF「選ぶ」楽しさと安心を食卓へ

期間中は毎週、食品を中心に生活用品も含めた100品以上を10～20％OFF（酒類は5％以上OFF）の特別価格で提供します。 カタログでは対象商品にアイコンを表示するほか、インターネット注文サイトやアプリでも特集ページを設け、商品の魅力とともに、お買い得情報をお届けします。

還元特価商品は、国産の冷蔵豚肉を使用し、肉本来のうま味と食感を生かした『ロースハムスライス』や、具材の約半分に産直豚肉を使用し、1個約32gという食べ応えの『大きい焼売』など、パルシステムで長年愛されているオリジナル商品や、組合員が選んだ商品など、人気の商品が中心です。パルシステムの商品づくりの姿勢を示した「7つの約束」や「6つの想い」(https://www.pal-system.co.jp/item/concept/)に基づき作られた商品の利用促進で、生産者の持続可能な生産活動も支えます。

2005年に「パルシステム生活協同組合連合会」へ名称を変更してから、2025年10月で20周年を迎えました。これからも利用者のニーズと願いに寄り添い、生産者や製造者とともに、商品が継続的に利用いただける提案を行っていきます。

生産・消費ともに日々のくらしを応援

長引く円安や原材料価格の高騰、気候変動による農作物の不作など、私たちのくらしと生産現場は依然として厳しい状況にあります。 消費者と生産者が互いに支え合う「産直」を基本とするパルシステムは、この困難な状況においてこそ、176万人の利用で利益の還元と、消費者と生産者、相互のくらしを応援します。

「最大！還元特価」実施概要

期間： 2026年2月2日（月）～3月27日（金）まで

対象商品： 毎週100品以上

割引率： 通常価格から10～20％OFF（酒類は5％以上OFF）

主な対象商品例：

『ロースハムスライス』

『大きい焼売』

『産直大豆の厚揚げ』

その他、産直青果や生活用品など

パルシステムはこれからも、「心豊かなくらしと共生の社会」を目指し、生産者、消費者、流通業者の連携を深め、持続可能な生産と消費の形を提案していきます。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/