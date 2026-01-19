2025年度慶應義塾大学AO入試 合格率100％の実績を持つ「ルークス志塾沖縄校」が主催、合格者が“受験のリアル”を語る相談会を開催

Loohcs株式会社

沖縄の受験生に、もっと多くの選択肢と正確な情報を届けたい――。

ルークス志塾沖縄校舎は、この想いのもと指導を行い、慶應義塾大学2025年夏秋AO入試において合格率100％（出願者3名中3名合格）という結果を達成しました。

この成果を一部の受験生だけのものにせず、より多くの沖縄の高校生に還元したいという想いから、このたび「慶應義塾大学合格者による、受験のリアルを語る相談会」をパネルディスカッション形式で開催します。

沖縄県内ではまだ十分に知られていない、慶應義塾大学AO入試の評価構造や具体的な対策、そして実際に合格者がどのような活動・準備を行ってきたのかを、当事者の言葉でお伝えします。

イベント概要

内容

・SFCを目指そうと思った理由

・志望理由書のテーマをどうやって決めたか

・志望理由や面接対策をどのように行なっていたか

・受験スケジュール

・受験で一番辛かったことと、楽しかったこと

・併願について

・質疑応答

などを予定しております。

日時

2026年1月26日（月） 20:00~

※1時間30分から2時間程度を想定しています。

※途中参加、途中退出可能です。事前にご相談ください。

実施場所

ルークス志塾沖縄校舎 第二校舎

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比１丁目１－８ 3F

※おもろまち駅から徒歩3分

登壇者

本年度、慶應義塾大学SFC、法学部を合格した塾生３名が登壇します。

お申し込み

こちらのページよりお申し込みください

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152343/

Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/