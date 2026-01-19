HWANG IN YOUP JAPAN OFFICIAL FANCLUB OPEN

株式会社 J HARMONY

HWANG IN YOUP(ファン・イニョプ)の日本公式ファンクラブが1月19日オープンしました。

ファン・イニョプは、「女神降臨」で端正なビジュアルと安定した演技で注目を集め、OST参加でも歌唱力を発揮。多方面で話題を呼び、熱い人気を獲得しました。

その後も「なぜオ・スジェなのか」をはじめ「組み立て式家族~僕らの恋の在処~」など話題作への出演を重ね、俳優として存在感を広げています。

さらに2025年「親愛なるX」へ特別出演。残酷で美しい世界観の中で、これまでにない表情と鮮烈な演技で実力を証明し、強い余韻を残して視聴者の視線を奪いました。

今年は「あなたへドリーム(原題)」への出演が決定しており、さらなる飛躍に期待が高まります。

ファン・イニョプは日本公式ファンクラブを通して活動の最新情報やコンテンツなど様々な活動をお届けする予定です。

HWANG IN YOUP JAPAN OFFICIAL FANCLUB SITE

https://hwanginyoup-official.jp/

ファン・イニョプ公式X(Twitter)

https://x.com/HwangInYoup_jp