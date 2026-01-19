“本物”を求めるバイヤーに、日本のモノづくりの真価を直接訴求！日本ブランドの米国進出を支援するDECO BOKOが、２月開催の北米最大級トレードショー「NY NOW」に出展

North Lane International, LLC

日本のブランドとアメリカのバイヤーを繋ぐ展示会「DECO BOKO（デコボコ）」を2020年に立ち上げたノース・レーン・インターナショナル（本社：米国ニューヨーク、代表：徳重真梨子、以下「ノースレーン」）は、2026年2月1日（日）～3日（⽕）にニューヨークで開催される、アメリカ最大規模の来場者数・出展社数を誇るギフト・雑貨展示会「NY NOW Winter 2026」にて、キュレーションブース「DECO BOKO（デコボコ）トレードショー」を出展することをご報告いたします。

▼ 「DECO BOKO」公式サイト：https://www.deco-boko.com/

■毎年2月と8月に開催、老舗から新鋭まで各国のブランドが一堂に会する見本市「NY NOW」

DECO BOKOとは、優れたクラフトマンシップと独自の美学に裏打ちされた日本ブランドと、世界No.1の経済大国アメリカとの懸け橋を目指すプラットフォーム。カルチャー、ファッション、ライフスタイルの発信地ニューヨークで展開する、日本の商材に特化した北米唯一の展示会です。

2020年の誕生以来、「売りやすさ」と「買いやすさ」にフォーカスした絶妙なキュレーションで支持を集め、2021年には「NY NOW」への出展を開始しました。「NY NOW」は、毎年2月と8月に開かれるアメリカ最大規模のデザインギフトショー。厳しい審査を通過した購買意欲の高いバイヤーに商品の魅力をアピールできる絶好の機会とあって、老舗から新鋭まで、世界各国のブランドが集結しています。

▼ 「NY NOW」公式サイト：https://nynow.com/

■ヒノキや棕櫚など自然の恵みをカタチにしたアイテムなど、和歌山が誇る職人渾身のアイテムが大集結

今回のDECO BOKOトレードショーの目玉が、伝統と革新の技術が生み出すモノづくりで定評のある和歌山県に特化した「WAKAYAMA MADE」です。紀州ヒノキの香りとぬくもりが心地良いコースターなどを製作する「WOOD me」、“木と手”の力で職人が障子を作り上げる「KITOTE」、国産の棕櫚を用いたタワシとほうきの専門店「TAKADA TAWASHI」、植物の成分を積極的に配合したスキンケアを手がける「Shiawase no Hoshi no Kaori」など、自然の恵みを感じられるブランドが集結。また、ペットボトルを耐熱性の高いマグカップにリサイクルする「rebirth」も、自然環境に配慮したブランドとして要チェックです。

TAKADA TAWASHI

さらに、旗やお祭用品を手がける染物店「HARENO」（そめみち染物旗店）、熟練の縫製職人が手仕事で仕上げる男性向けインナー「dadada＆nŪ」、ハンドメイドにこだわり抜くレザーブランド「CHOUETTE D’OR」、世界で愛用される美容師向けヘアカットばさみ「HAYASHI SCISSORS」、睡眠のためのお香ブランド「ZENCOCORO」など、豊かな暮らしへと誘う名品が多数登場。和歌山に息づく一流のクラフトマンシップは、目利きのバイヤーをも唸らせること必至です。

■宇宙開発技術が生んだオーロラの煌めきをまとう、イノベーションと匠の技が融合したグラスは圧巻

「Japan Craft Reimagined」によるグループ展示では12ブランドを紹介します。印伝にインスパイヤされ西陣織を贅沢に使用した財布などを手がける「YASIMA」や、西陣とちりめんで色鮮やかな招き猫を生み出す「KAKINUMA TOKO」をはじめ、日本伝統のファブリックの美しさを最大限に生かした製品の数々は必見。さらに、下駄をモダンにアレンジした「GETALS」、宇宙開発技術と職人の手技を融合させたオーロラの光彩が美しいグラス「PROGRESS」など、イノベーションが生み出した驚きの製品とも出会うことができます。

YASIMA

多種多様な日本の伝統絵柄を美しく再現した衣類が海外からも注目されるブランド「MON YO」や、カレンダーやカードなど加工や紙にこだわったオリジナル商品でファンを増やす「ICHIKUDO」もお目見えします。また、NY NOW常連のディストリビューター「1-81 Agency」が今回も参加。靴下を通じて老若男女にハートウォーミングな毎日を提供する「HOiSUM」など、厳選ブランドの魅力を伝えます。

ICHIKUDO

近年の円安は、米国市場に参入する絶好のタイミング。これまでの出展実績や取引を通じてバイヤーからの信頼を積み上げてきたDECO BOKOが、ホールセールのノウハウを駆使し、日本ブランドのビジネスチャンスの最大化を目指します。

＜「DECO BOKO（デコボコ）トレードショー」開催概要＞

日程：2026年2月1日（日）～3日（⽕）

時間：午前9時～午後6時（最終日の3日のみ午後5時まで）

会場：ジャビッツコンベンションセンター (ニューヨーク)

ブース番号 1101

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：North Lane International, LLC

担当者名：徳重真梨子

メールアドレス：info@deco-boko.com