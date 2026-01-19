HBL BEAUTY「3D クッションブロウ(R)」新色が登場！スフレのようにふんわり仕上がるスフレクッション。3月23日より全国発売開始。

株式会社JULIA IVY

最先端のアイブロウソリューション(R)︎「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)（以下：HBL）」を提案する、株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：福井仁美）が展開する眉専門コスメブランド『HBL BEAUTY』が、販売開始からわずか3ヶ月で、人気女性誌「美的」、「VoCE」、「MAQUIA」をはじめとする美容誌・ファッション誌の2025年上半期及び年間ベストコスメを26冠受賞したHBL BEAUTYのアイコン「3D クッションブロウ(R)」の、待望の新色を発売することをお知らせいたします。

■「眉の常識を変えた」クッションブロウに、新色が仲間入り

「3D クッションブロウ(R)」は、日本初のクッションブロウ(R)として、パウダーともペンシルとも違う、軽やかなフィット感が魅力のクッション型アイブロウコスメ。美容成分を82％含むリキッドは、肌の上でパウダーに変化し、「夕方には落ちてしまう」、「うまく描けない」そんなネガティブをポジティブに変えるアイテムです。

そして今回、既存色の使いやすさはそのままに、「強すぎる眉を軽やかにトーンアップしたい」「優しい血色感をまといたい」「ナチュラルなこなれ感が欲しい」といったニーズに応える、新色「ライトブラウン」が加わります。

HBL 3Dクッションブロウ(R)

新色：02 ライトブラウン

内容量：6g

価格：3,960円（税込）

全国発売日（通常発売）：2026年3月23日

■新色 3D クッションブロウ(R) 02ライトブラウンのポイント

（1）新色はうぶ毛のような軟毛眉に見せるトーンアップブラウン

新色「02 ライトブラウン」は、柔らかいピンクベージュのニュアンスで、眉の印象を軽やかに見せるトーンアップブラウン。ふんわり感と抜け感を両立し、眉だけが強く浮く状態を回避しながら、顔全体の印象を整えます。

（2）ベッタリ眉とさようなら。リキッド to パウダー処方で誰でも瞬時にふんわり眉

ブラシに取った瞬間はリキッドのように伸び、眉にのせるとパウダーのように変化。独自のリキッドtoパウダー処方と3色のバランスで、まるで「リキッドで描いてパウダーを重ねた」ような自然さと落ちにくさを両立します。

（3）眉以外にも使える8 in 1設計。1品でメイクの迷いと手間を減らす

眉の不足部分を埋め、全体を自然になじませる基本機能に加え、ノーズシャドウやアイシャドウ、アイライナーなどにも応用でき、１つで８つの役割を果たす。メイクの工程を増やさずに、仕上がりの完成度を上げたい人に向けた提案です。

（4）ふんわり自眉をサポートする11種の美容液成分

メイク中の眉・地肌を健やかに保つことを意図し、11種の美容液成分を配合。メイクする日常の中で、眉のコンディションにも配慮した設計です。

（成分例：オタネニンジン根エキス、ローズマリー葉エキス、セラミドNG、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン等）

■2月18日より、全国のCosme Kitchen及びBiopleで先行発売を開始

今回の新色は、全国発売（通常発売）に先駆けて、2月18日より全国のCosme Kitchen及びBiopleにて先行発売を開始します。店頭で実際の色味・質感を確認しながら、自分に合う「ふんわり眉」の仕上がりを選べる機会として展開します。

■NEWoMan新宿でPOP UP開催（2/18～2/23）

先行発売の開始に合わせ、NEWoMan新宿のCosme KitchenにてPOP UPを開催します。新色を中心に、プロのブロウアーティストによるタッチアップで、眉の仕上がりをその場でご体感・ご購入いただけます。

〈開催概要〉

開催期間：2026年2月18日（水）～2月23日（月・祝）

開催時間：順次HBL BEAUTY公式インスタグラムにてお知らせいたします。

会場名：Cosme Kitchen NEWoMan新宿

：〒160-0022 東京都新宿区新宿４丁目１－６ NEWoMan M2F

（都営新宿線・都営大江戸線・京王新線「新宿駅」より徒歩5分／東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」より徒歩3分）

取り扱い商品：HBL 3Dクッションブロウ(R)（新色 02ライトブラウン含む）、HBL アイブロウ スタイリングマスカラ、HBL アイブロウ エンドペンシル0.8、HBL シークレットスティック、HBL アイブロウ カラーリングマスカラ

予約について：ご予約は不要です。お気軽にお立ち寄りください。

■HBL BEAUTY ブランドコンセプト

小さな眉の大きな力。

眉を変えれば心が変わり、人生が変わる。

それが、HOLLYWOOD BROW LIFTで得た私たちの気づき。

700万の眉*を見てきた知見を元に、

あらゆる眉や顔だちの悩みに応える術をプロダクトに詰め込みました。

プロでなくても、メイクに自信がなくても

手にとるだけでするすると理想の仕上がりに。

朝時間が楽になったり、自信がもてたり、

一歩踏み出す勇気が湧いてきたり。

小さな眉が導く大きな希望を、HBL BEAUTYと。

■「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)（ハリウッドブロウリフト）」とは？

美容院・美容室・ヘアサロンが探せる日本最大級の検索・予約サイト「ホットペッパービューティー」の検索キーワードにも上位にランクインし、SNSでも話題の眉癖(R)改善技術「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)」。国産の専用セッティング剤とスタイリング剤、特殊なオリジナルワックスの技術によって、眉毛の生えグセを改善し、日本人特有の横に向いて生えている眉毛の癖など、毛流れを根本的に改善するアイブロウソリューション(R)です。自身で1本1本を自由自在に操れるように眉癖を改善することで明日からメイクも格段に楽に。男性はこれだけで眉が垢抜けカッコよく。国内のアイブロウ業界には、アートメイクをはじめ、眉毛ワックスや美眉の似合わせが存在していましたが、ハリウッドブロウリフトは従来のアイブロウの形だけ整えるという概念を超え、「眉整形」と呼ばれるほど、眉毛の毛流れを整える、今までになかった男女共に支持されるナチュラルなアイブロウ技術です。

https://hbl.asia/

■運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp