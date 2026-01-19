公園活用を官民連携で新しいビジネスや社会実験の可能性を検討するPARK Innovation Labo OPEN DAYを開催しました。

株式会社けやき出版

2025年12月18日（木）TOKYO創業ステーションTAMA（https://startup-station.jp/tn/）を会場に

官民連携による公園を活用した新しい取り組みの可能性を模索するイベントを開催しました。

主催は、武蔵野の公園パートナーズ、狭山丘陵パートナーズ、多摩の公園パートナーズという、17の都立公園を管理・運営している西武造園株式会社、特定非営利活動法人NPO birth、ミズノスポーツサービス株式会社、一般社団法人 防災教育普及協会からなる共同事業体です。

「公園を舞台に、企業と地域の共創をカタチにする パーク・イノベーションラボ・オープンデー」として開催された当イベントの前半では、都市のグリーンインフラ機能を高めるさまざまな取り組みに精通し、国土交通省、環境省の各種委員並びに自治体のみどりの基本計画、都市計画委員を歴任し、まちづくりや公園緑地の保全・利活用についての相談・企画運営に多数携わっていらっしゃる、NPO birth共同創設者・事務局長の佐藤留美による基調講演が行われました。

「公園からはじまる、未来のしごと」

公園の可能性をテーマに、事例を交えて紹介。新しいビジネスの種を探りました。

イベント後半のアイデアセッションでは、

多摩エリアの企業を中心に多様な業種が20社集まり、公園活用についてのセッションを開催しました。自社事業に関連するアイデアや社会課題に繋がる公園活用のアイデア、ワクワクする公園を活用した新しいビジネスのヒント、実現しそうなアイデアが複数誕生！

昨今の公園活用は都市環境の改善、地域活性、健康増進、住民のQOL向上など様々な目的の元、Park-PPP、Prak-PFIなど民間の力を活用し自由な発想で収益性や地域に対して公園の新しい価値を創造する事業が活発になっています。

パーク・イノベーション・ラボは次の段階に繋げる取り組みとして発想され、更なる官民連携の形を模索する機会として開催されました。次のイベント開催は未定ですが、今後に繋がる新しい公園活用方法としての可能性を実感したイベントになりました。イベント終盤はご参加いただいた企業様と公園パートナーズとの交流の場として盛り上がりました。

