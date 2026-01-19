「名古屋といえばシャチホコ！」従業員の直感的なアイデアから生まれた新拠点『シャチホコベース』が開設。

株式会社アップル

株式会社アップル（本社：東京都中央区、代表取締役：文字放想、以下「アップル」）は、愛知県名古屋市に国内23拠点目となる新店舗「シャチホコベース」を2025年9月オープンいたしました。

本拠点は、地域に親しまれた「セブン-イレブン」の空き店舗をリノベーションして開設。あえて「地域＋支店」といった従来の慣習に縛られない、従業員のアイデアを採用した名称を冠したことで、求人における応募率が向上するなど、採用ブランディングにおいて大きな成果を上げています。

■ 新店舗「シャチホコベース」誕生の背景

1. 「名古屋＝シャチホコ」のイメージをストレートに表現

新店舗の名称は、従業員から公募して決定しました。数ある案の中から選ばれたのは、「名古屋といえば、やっぱりシャチホコでしょ！」いう、地元愛と直感的なイメージを大切にした「シャチホコベース」です。

脱・慣例： 従来の「地域＋支店」という無機質な名前ではなく、あえて遊び心と変化を持たせた名称にしました。

採用へのポジティブな影響： このユニークな店名を求人媒体に出したところ、「面白そうな職場」「スタッフの意見を大切にする会社」というイメージが伝わり、通常の名称での募集時よりも応募率が目に見えて向上しています。

2. コンビニ跡地（セブン-イレブン）を戦略的に活用

アップルとして初となるコンビニエンスストア跡地への出店です。既存の建物を有効活用（居抜き出店）することで、従来よりもスピーディな拠点開設を実現しました。今後も柔軟な発想で、地域に根差した店舗展開を進めてまいります

抜群の作業環境： コンビニ跡地ならではの「広い駐車場」と「出入りのしやすさ」は、引越し車両の運用に最適です。

地域に根ざした基地（ベース）： 「支店」ではなく「ベース」と呼ぶことで、スタッフが一致団結してサービスを提供する「基地」としての役割を強調しています。

■ 今後の展望：2３拠点から全国へ、採用・育成をさらに強化

今回の「シャチホコベース」の開設により、アップルの拠点は全国22箇所となりました。労働人口が減少する中、アップルが成長を続ける鍵は「人」にあります。 今後も、「シャチホコベース」のように従業員の感性を活かした店舗づくりを推進し、多様な人材の採用と、高品質なサービスを提供できるプロフェッショナルの育成に、より一層注力してまいります。

■ 新店舗概要

店舗名： アップル引越センター シャチホコベース

所在地： 〒457-0038 愛知県名古屋市南区桜本町68

■ 株式会社アップルの概要

株式会社アップルは、引越しのアルバイトを14歳から始めた代表文字が21歳の時に設立した中堅の引越し専業社です。直近では年間6万件を超える引越しを手がけ、創業19年で延べ50万件超の実績があります。5人に2人がリピーターです。

現在、東京圏を中心に北海道、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡と事業を拡大しています。理念を追求する究極の経営手法である「NPS（※）経営」を実践しており、CS、ESとも非常に高い状態です。引越し×ITで未来を創るべくDXを推進。業界初24時間365日予約可能のWEB予約完結システムや「オリジナル引越しERP」を開発し、経営効率化や市場におけるイノベーションの創出をしています。

※NPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。 ※「引越しTech」とは：IT技術を使った新たな引越しサービス。「引越し」と「Technology」を組み合わせた造語です。