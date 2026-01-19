ブリーチなしでも美しい“透けツヤ髪”へ。オイルで染める*1「イノアカラー」から、新色『トリプルアッシュ』発売。

日本ロレアル株式会社

プロのヘアアーティストのためのブランドであるロレアル プロフェッショナル（日本ロレアル株式会社 本社：東京都西新宿）の、オイルで染める(*1) 先進的なカラー剤「イノアカラー」より待望の新ライン「イノアファッション」誕生。ならびに新ラインより「トリプルアッシュ」コレクション（計7色）を、2026年2月25日(水)より発売いたします。

■ 開発背景：今、求められるのは「ブリーチなしの透け感」と「ツヤ」

昨今のヘアカラートレンドにおいて、ブリーチをせずとも手に入る「透け感」や、美髪に欠かせない「ツヤ」へのニーズはますます高まっています。

その一方で、繰り返すカラーによるダメージを懸念する声も少なくありません。

こうしたニーズに応えるべく、イノアカラーは透け感とツヤを両立した新時代のトレンドスタイル

「透けツヤ髪」を提唱。

新ライン「イノアファッション」から、高発色と透け感を実現する「トリプルアッシュ」コレクションを展開し、染めるたびに美しい髪へと導きます。

■ 製品特長：3種のアッシュ色素を独自配合した「トリプルアッシュ処方」

新色「トリプルアッシュ」は、3種の異なるアッシュ系色素をロレアル独自の比率で配合。日本人特有の赤みやオレンジみを効果的に抑え、ブリーチなしでも鮮明で濁りのない、理想の“透けツヤ”アッシュカラーを表現します。

計７色のカラー展開

今回の新色発売により、イノアカラーは全70色のラインナップへと拡充。お客様一人ひとりの個性に合わせた、より幅広い色味の提案が可能になります。

・.100「ネイビーアッシュ」（全４種）：赤みを4週間(*2)抑え、透け感あふれる凛としたアッシュを実現。

・.111「チャコールアッシュ」（全３種）： 深みのある色調の中に、透けるようなツヤを感じさせる上質なグレージュを演出。

■こだわりのテクノロジー トリプルアッシュ処方

.100で表される「ネイビーアッシュ」計4種 .111で表される「チャコールアッシュ」計3種 の合計7種のカラー展開3種のアッシュによるアプローチで透け感を演出3種のアッシュ系色素を既存アッシュに比べ約3倍独自配合！

3種類の絶妙に異なるアッシュ系色素を重ね合わせる「トリプルアッシュ処方」を採用。

既存のアッシュ系薬剤と比較し、アッシュ系色素を約3倍配合することで、高発色かつ鮮明な染め上がりと、多角的なアプローチによる透け感の演出を可能にしました。

■人気サロン「COA」が創る、新時代の「透けツヤカラー」最旬スタイル

新色「トリプルアッシュ」が放つ、「透け感」と「ツヤ」。

美容業界の最前線を走る「COA」の卓越した感性と響き合い、今最も旬な4つの「透けツヤ」ルックが完成しました。

■ トレンドを牽引する「COA」小西恭平CEO・細田真吾代表がルック制作に参画

Navy Ash（ネイビーアッシュ）: 多くの日本人が抱える「赤み」を抑え、誰もが憧れる透け感とツヤあふれる「愛され髪」を一本で実現。室内では凛とした落ち着きを、太陽光の下では柔らかな透け感を放ち、多面的な美しさを引き出します。Charcoal Ash（チャコールアッシュ）：深みのあるチャコールが髪の質感を美しく見せ、洗練されたツヤを演出。まるで繊細なベールを纏ったかのような柔らかさが、日常のスタイルを上質なものへと格上げします。【小西恭平さん(写真左)】株式会社COA CEO。業界屈指の技術力と、トレンドを創出する卓越したプロデュース能力を兼ね備えるカリスマ的存在。【細田真吾さん(写真右)】 COA GINZA 代表。洗練された透明感溢れる独自のスタイルを確立。魅力を最大限に引き出す緻密な技術は、流行に敏感な層から圧倒的な支持を集めている。

小西恭平さんコメント：

「愛され髪に必要不可欠な『ツヤ感』と『透け感』を同時に演出できるカラー。これまで複数の色を重ねていた繊細なニュアンスも、一本で表現が可能です。」

細田真吾さんコメント：

「思わず触れたくなるような柔らかさと、ヴェールを纏ったような透け感が演出できる色味。

流行に敏感な層からナチュラル志向の方まで幅広いお客様に喜ばれそうな上質なカラーです。」

新色「トリプルアッシュ」は2026年2月25日(水)より、全国のイノア取り扱いサロンでサービスを開始いたします。

■ イノアカラーについて

イノアカラーは人気ヘアサロンの美容師が選ぶ「WWDBEAUTY ヘアサロン版ベストコスメ」のヘアカラー部門にて、3年連続1位を含む5年連続受賞中のカラー剤で、多くの美容師・お客様から支持されている、先進的なカラー剤です

イノアカラー（医薬部外品）

【アンモニア無配合】

カラー剤特有の「ツンとした」においが抑えられるため、カラー施術中だけでなく帰宅後も快適なサロン体験を実感できます。

【オイル デリバリー システム】

ヘアカラー体験における、髪表面のダメージに着目。オイル(*3)を約60%配合し、オイルと水の反発力を使って染料を毛髪内部に届ける、ロレアル独自の染毛テクノロジー。

ダメージに配慮し、触りたくなる手触りに。カラーを繰り返してもツヤ色が続きます。

使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

ヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。

染毛剤をご使用の前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)をしてください。

＊1 オイルが主成分の剤で染めること ＊2「イノア トリプルアッシュ 8.100」において。当社調べ。個人差があります。＊3流動パラフィン（基剤）

■ ロレアル プロフェッショナルについて

ロレアル プロフェッショナルは、110年以上にわたり積み重ねた知識と美容業界へのサポートの経験を活かし、プロフェッショナルな美容の専門知識を提供しています。1907年、若き化学者ウージェンヌ・シュエレールが、ヘアカラーリング剤、オレアル（Oreal.）の開発に成功。その2年後、1909年、彼の立ち上げた会社が、世界最大の化粧品会社 ロレアルグループの前身です。ロレアルグループのルーツを汲むロレアル プロフェッショナルは、誕生以来、ヘアケア業界をリードする世界的ブランドとして認識され、現在、世界60カ国以上、約30万店以上、約150万人もの美容師の皆様にご愛用いただいています。そのバラエティ豊かなヘアケア製品のラインナップは、あらゆるタイプの髪質のケア、専門的なカラーリング&ハイライト、そして幅広い美容技術用品に対応しています。サステナビリティに関しては「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムという積極的な枠組みに沿った活動により、科学、品質、有効性、責任という点で優れた製品を世界60カ国以上に提供しています。ブランドの商品は、提携サロン様の店内を通じて販売されています。

ロレアル プロフェッショナル 公式 ホームページ： https://www.loreal-professionnel.jp

ロレアル プロフェッショナル ジャパン公式Instagram：@lorealpro_education_japan(https://www.instagram.com/lorealpro_education_japan/)

イノアカラー公式ホームページ : https://www.loreal-professionnel.jp/05_hairdresser/inoa/(https://www.loreal-professionnel.jp/inoa)

イノアカラーお客様向けホームページ : https://www.loreal-professionnel.jp/inoafashion-for-customer