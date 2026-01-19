NanoFrontier、「J-Startup TOHOKU」第4次選定企業に採択

NanoFrontier株式会社

NanoFrontier株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：井上 誠也、以下「NanoFrontier」）は、経済産業省 東北経済産業局および仙台市が共同で推進するスタートアップ支援プログラム 「J-Startup TOHOKU」第4次選定企業 に採択されましたので、お知らせいたします。

「J-Startup TOHOKU」は、東北地域から全国・世界へ飛躍する有望スタートアップを選定し、官民一体となって集中的な支援を行うプログラムです。NanoFrontierは、東北大学で30年以上にわたり研究されてきた独自ナノ粒子技術を基盤とする有機ナノ粒子技術の社会実装力と、PFAS検出を起点とした複数産業への横断的な事業展開性が評価され、今回の採択に至りました。

採択の背景

NanoFrontierは、世界的に規制強化が進むPFAS（有機フッ素化合物）問題を起点に、グローバル市場での事業展開を明確に見据えた事業戦略を構築している点が評価されました。

同社はまず、PFAS検出市場において既存の大手製造業・水処理関連企業を中心とした顧客候補から着実に売上を獲得し、試薬・検出技術の実運用データと導入実績を積み上げることで、事業基盤の確立を進めています。

PFAS検出市場は、2030年に約9.7億ドル規模（年平均成長率14%以上）へと大きく成長が見込まれるとともに、欧州・北米を中心に水質規制の強化が各国で同時並行的に進行していることから、国境を越えた横断的なニーズが顕在化している分野です。NanoFrontierは、このPFAS検出で培った有機ナノ粒子の高分散化技術低コストかつリアルタイム性を重視した検出アプローチ製造業・自治体・インフラ事業者とのPoC・共同検証モデルといった共通技術・事業モデルを基盤として、水質センサー市場、さらには化学センサー市場全体へと検出対象物を段階的に拡張する計画です。

まずはPFASという規制ドリブンでグローバル共通性の高い課題に集中することで、海外市場への早期展開と事業検証を同時に進め、将来的には化学センサー市場全体（2030年時点 約360億ドル規模）を対象とした汚染物質検出プラットフォームへの発展を目指しています。

このように、PFASを起点とした明確なグローバル展開シナリオと、段階的に市場を拡張していく現実的な成長戦略が、J-Startup TOHOKUにおける選定理由の一つとなりました。

今後の取り組み

今回のJ-Startup TOHOKU採択を通じて、NanoFrontierは以下を重点的に推進していきます。

- 東北大学をはじめとするアカデミア・企業との共創による研究開発の加速- 宮城県・東北地域を起点とした人材採用・拠点拡張- 国内外の自治体・企業とのPoCおよび事業連携の推進- グローバル展開を見据えた事業基盤の強化

東北発ディープテックスタートアップとして、地域経済への貢献とともに、世界規模の環境・エネルギー課題の解決に挑戦してまいります。

代表コメント

このたび「J-Startup TOHOKU」に選定いただき、大変光栄に思います。

東北大学で培われた有機ナノ粒子技術を、研究室の成果に留めることなく、実社会で使われる技術として届けることが私たちの使命です。東北から世界へ、社会課題解決につながる技術を実装していく挑戦を、さらに加速してまいります。

（代表取締役 井上 誠也）

J-Startup TOHOKUについて

「J-Startup TOHOKU」は、経済産業省 東北経済産業局と仙台市が連携し、東北地域の有望スタートアップを選定・支援するプログラムです。

選定企業には、広報支援、事業連携支援、資金調達・海外展開支援などが提供されます。

東北経済産業局：

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/260115.html

「J-Startup TOHOKU」追加選定企業7社を決定！（PDF形式：5.0MB）：

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/pdf/260115_2.pdf

会社概要

会社名：NanoFrontier株式会社

代表者：代表取締役 井上 誠也

所在地：宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学産学連携先端材料研究開発センター215号室

設立：2025年4月7日

事業内容：

- 有機ナノ粒子化技術を用いた試薬品・機能性材料の研究開発、製造および販売- 有機ナノ粒子の製造受託および関連技術の提供- 有機ナノ粒子化技術分野における技術ライセンスの供与および技術コンサルティング



公式サイト：https://nanofrontier.jp