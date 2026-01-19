ÁíÀª10Ì¾¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè4ÃÆ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÂ®Êó¥ì¥Ýー¥È¡ª
¢¤½¸¹ç¼Ì¿¿
¡Ú¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û(https://sprout-pj.jp/tcs/)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ®Êó¥ì¥Ýー¥È
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡ÙÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Special Live～Sugar Pop～¡×¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÀéÍÕæÆÌé¡¢¾åÂ¼Í´æÆ¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢ÃæÅç¥è¥·¥¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢¹¾¸ýÂóÌé¡¢¹À¥ÍµÌé¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¤Î10¿Í¤¬ËÜÇ¯¤âÀª¤¾¤í¤¤¡£¡ÖÎø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØSugar Pop¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¹±Îã¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËÜÆüÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥ÐーÃ£¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª¤½¤Î¸åÏ¯ÆÉ·à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï5th¥·ー¥º¥ó¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¥·¥êー¥º¡ÖSugar Pop¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë²ÃÃÏ½ÕÈô¡ÊCV:ÃæÅç¥è¥·¥¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÌÀÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÁ´°÷¤ÎÃæ¿È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ï³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä1Ç¯¶á¤¯¤«¤±¤Æ¤¤¿¡ÖSugar Pop¡×¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦½ÕÈô¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ËÁ´°÷¤ÇÌá¤ëÊýË¡¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ10¿Í¤Ï¸µ¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«---¡£
Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë²ñ¾ì¤ÏÆ°ÍÉ¡¦¶Ã¤¡¦¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤¤Ï¯ÆÉ·à¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Åìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¯ÆÉ·à¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯ºî»ìºî¶ÊÁÈ¤ÎÌ¸ÅçÃè¡ÊCV:¾åÂ¼Í´æÆ¡Ë¡¢²ÃÃÏ½ÕÈô¡¢ºâÁ°Ì¤ÐÔ¡ÊCV:ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡Ë¡¢¹âÄÐ¿À³Ú¡ÊCV:¹¾¸ýÂóÌé¡Ë¡¢ºç²¢»ÎÏ¯¡ÊCV:Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë¤Î5¿Í¤Î¡Ö¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏµÞ¾å¾º¡ª
¥é¥¤¥Ö¥Ñー¥È¤ÏÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡ÊÊõÅÄ°Ë¿¥Ìò¡Ë&ÉðÆâ½ÙÊå¡ÊÁÒ¶¶³¤ÍùÌò¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¡ÖCLAIM¡×¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
Â³¤¤¤Æ¡ÖReplica¡×¡Ê²Î¾§¡§ÀéÍÕæÆÌé¡Ë¡¢¡Ö¡ô¤³¤¤¤Ð¤°¡×¡Ê²Î¾§¡§³á¸¶³Ù¿Í¡Ë¡¢¡Ö¥·¥å¥¬ー¤È±³¤È¤Ü¤¯¡×¡Ê²Î¾§¡§¹À¥ÍµÌé¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ïー¥É¡×¡Ê²Î¾§¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡Ë¡¢¡Ö¥¼¥í¥¥ç¥êÀë¸À¡×¡Ê²Î¾§¡§ÀéÍÕæÆÌé¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢¹À¥ÍµÌé¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤É¤í¤ß¤È¸ÆµÛ¡×¡Ê²Î¾§¡§ÉðÆâ½ÙÊå¡Ë¤ÈSugar Pop¥·¥êー¥º¤Î6¶Ê¤òÈäÏª¡£
²þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë²ÃÃÏ½ÕÈô¤è¤ê´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´°§»¢¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇ¸å¤Ë¤ÏÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖBegin on buddy¡×¤òÀéÍÕæÆÌé¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢¹À¥ÍµÌé¤Î5¿Í¤Ç²Î¾§¡£5¿Í¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï½é¸æÈäÏªÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È10Ì¾¤Î°§»¢¤äËÜÆü¤Î´¶ÁÛ¡¢¤Þ¤¿Â®Êó¤È¤·¤ÆÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¿·¥·ー¥º¥ó»ÏÆ°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò²ò¶Ø¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤ÁËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1¡¥CLAIM
2¡¥Replica
3¡¥¡ô¤³¤¤¤Ð¤°
4¡¥¥·¥å¥¬ー¤È±³¤È¤Ü¤¯
5¡¥¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ïー¥É
6¡¥¥¼¥í¥¥ç¥êÀë¸À
7¡¥¤Þ¤É¤í¤ß¤È¸ÆµÛ
8¡¥Begin on buddy
¢£ÍÎÁÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)12:00～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)18:00
¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¸å～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)23:59
ÎÁ¶â¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://animate-ticket.com/events/21
¢£Åìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! ºÇ¿·¾ðÊó
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î»ÏÆ°¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤äÂ³Êó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°HP¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¢¤ºîÉÊ¥í¥´
¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤À¡£¡×
¡Ö²Î¼ê¡×¡ß¡Öºî¶Ê²È¡×=¥Ð¥Ç¥£¤¬ÄÖ¤ë µæ¶Ë¤ÎÀÄ½Õ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ª
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
ÉÚ»Î¸¶ ÎÉ
¡ã½Ð±é¡ä
¾®µÜ»³ ÍòÌò¡§ÀéÍÕæÆÌé
Ì¸Åç ÃèÌò¡§¾åÂ¼Í´æÆ
ÊõÅÄ°Ë¿¥Ìò¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
²ÃÃÏ½ÕÈôÌò¡§ÃæÅç¥è¥·¥
À¥Ê¸±Êµ×Ìò¡§³á¸¶³Ù¿Í
ºâÁ°Ì¤ÐÔÌò¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
ÁÒ¶¶³¤ÍùÌò¡§ÉðÆâ½ÙÊå
¹âÄÐ¿À³ÚÌò¡§¹¾¸ýÂóÌé
µÜ±ñ ÇÃÌò¡§¹À¥ÍµÌé
ºç ²¢»ÎÏ¯Ìò¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
ÅÄ½êÀãÌéÌò¡§Ï²ÀîÂçÊå
°²ÌîÎÃ¿¿Ìò¡§µÌ Î¶´Ý
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
1st¥·ー¥º¥ó¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡×
Åìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Prologue¡¿Unit.1 ～ Unit.4¡¿Epilogue
2nd¥·ー¥º¥ó¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Growing¡×
Åìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Growing STARTING¡¿Creation£±～£µ¡¿ENDING
3rd¥·ー¥º¥ó¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Trust¡×
Åìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! Trust BIRTH¡¿Ep.01 Reboost¡¿Ep.02 STRANGE LAD¡¿Ep.03 ULTIMATE¡¿Ep.04 SPHERE RISE¡¿Ep.05 BUMPEACE¡¿DEP
4th¥·ー¥º¥ó¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! the BUDDY¡×
CASE by BUMPEACE¡¿CASE by SPHERE RISE¡¿CASE by STRANGE LAD¡¿CASE by ULTIMATE¡¿CASE by Reboost
5th¥·ー¥º¥ó¡ÖÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!! ¤Ï¤¸¤á¤Î²»¡×
¤Ï¤¸¤á¤Î²» Vol.1¡¿¤Ï¤¸¤á¤Î²» Vol.2
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
Apple Music¡¢iTunes¡¢Spotify¡¢LINE MUSIC¡¢ANiUTa¡Ê¥¢¥Ë¥åー¥¿¡Ë¡¢animelo mix¡Ê¥¢¥Ë¥á¥í¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ËÂ¾¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤È¥É¥é¥Þ¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sprout-pj.jp/tcs/
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/tcs_info2021
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥ÈÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/tcs_member
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC9Rtv4xRrL7E0RbmJr1i-0Q
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@tokyocolorsonic
¡ØÅìµþ¥«¥éー¥½¥Ë¥Ã¥¯!!¡Ù¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/tokyocolorsonic_official/
¡ØÃæÅç¥è¥·¥&³á¸¶³Ù¿Í¤Î¥½¥Ë¥é¥¸!!¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/soniradi0408