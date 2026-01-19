パティーナ大阪のバレンタインチョコレート

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 パティーナ大阪

世界有数のラグジュアリーホテルを手掛けるカペラホテルグループの日本第一号店として2025年5月に開業したパティーナ大阪（所在地：大阪市中央区馬場町3-91）は、2026年のバレンタインシーズンに向け、「パティーナ大阪バレンタインチョコレートコレクション」の予約受付を１月19日（月）より開始いたしました。

洗練されたライフスタイルとサステナブルな価値観を提案する パティーナ大阪ならではの感性を反映し、素材の背景にあるストーリーや自然との循環を大切にした、バレンタイン限定のシグネチャーボンボンショコラを2種ご用意しました。大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美としてもふさわしい、心に残るバレンタインのひとときをお届けします。

バレンタインチョコレートコレクション（上：3,800円、下：6,500円各税込）■自然・循環・香りを愉しむ、2つの特別なショコラ

パティーナブランドの象徴である蝶のモチーフをはじめ、通年で親しまれているシグネチャーショコラに、バレンタインシーズン限定のハート型ショコラを加えた特別なコレクション。パティーナ大阪が大切にするサステナブルな哲学と、ホテルメイドならではの繊細な味わいを、ひと粒ひと粒に込めました。

バレンタイン限定ハート型ショコラ（左：コーヒープラリネ、右：レモンバーベナ）

コーヒープラリネ (ハート・赤）：抽出後のコーヒー豆をアップサイクルし、香りを引き立てるコーヒーエッセンスを加えて仕上げた、パティーナ大阪ならではのサステナブルなショコラ。本来であれば役目を終えるコーヒー豆に新たな価値を与え、深みのあるプラリネへと昇華させました。芳醇なコーヒーの余韻と、なめらかなチョコレートのコクが重なり合う、奥行きのある味わいが特徴です。

レモンバーベナ(ハート・白）： ホテル１階のシグネチャーレストラン「P72」に併設するガーデンテラス で丁寧に育て、収穫したレモンバーベナを使用。乾燥させた葉を温かいミルクにやさしく浸し、繊細で清らかな香りを引き出しました。爽やかなハーブの香りと、口どけのよいチョコレートが美しく調和する、軽やかで洗練された一粒です。

■ バレンタインチョコレート概要

バレンタインシーズン限定の特別なボンボンショコラ2種に加え、通年で親しまれているシグネチャーフレーバー6種として、果実やナッツ、キャラメルなど素材の個性を生かした多彩な味わいをご用意しています。

１.キャラメルオランジュ：キャラメルのまろやかな甘さに、オレンジゼストの爽やかな香りを添えて。

２.ピスタチオ：芳醇なピスタチオプラリネをなめらかに仕上げた、ナッツのコクが際立つ味わい。

３.ココパッション：ココナッツのガナッシュとパッションフルーツの酸味が織りなす、華やかなフレーバー。

４.ラズベリーバニラ：甘酸っぱいラズベリーに、やさしく香るバニラを合わせた華やかな味わい。

５.ヘーゼルシトロン：香ばしいヘーゼルナッツに、爽やかなレモンの香りを添えた一粒。

６.カシス：芳醇なカシスの酸味と甘さが調和した、フルーティーなショコラ。

■セット内容

4個入り 3,800円（税込）

キャラメルオランジュ／ピスタチオ／コーヒープラリネ／ココパッション

8個入り 6,500円（税込）

ココパッション／ラズベリーバニラ／コーヒープラリネ／ヘーゼルシトロン／

カシス／レモンバーベナ／ピスタチオ／キャラメルオランジュ

・予約期間：2026年1月19日(月)～2月8日(日)

・受渡期間：2026年1月31日(土)～2月14日(土)

・販売場所：パティーナ大阪 1階「P72」

・WEB： https://patinahotels.com/osaka/ja/drink-and-dine/p72

※数量限定、なくなり次第終了

※販売期間・内容は予告なく変更となる場合がございます

■バレンタイン期間にもおすすめのチョコレートアフタヌーンティー

バレンタインアフタヌーンティー

チョコレートの魅力をより豊かにご堪能していただけるひとときとして、パティーナ大阪19階のティーラウンジ「にじり」では、カカオの魅力を多彩に表現したアフタヌーンティーをご提供しています。セイボリーにはカカオのほのかな苦みや香ばしさを重ね、スイーツには果実やナッツを合わせることで、奥行きのある味わいを引き出しました。バレンタインシーズンにもふさわしい、お茶とチョコレートが織りなす繊細なハーモニーを、大阪城公園のパノラマビューとともにお楽しみください。

「にじり」パティーナ大阪19階

・提供期間：2026年1月8日(木)～3月9日(月)

・提供時間：11:30～18:30 (16:30 ラストオーダー)

・価格： 9,000円 (税サービス料込)

・場所：パティーナ大阪 19階「にじり」

・WEB：https://patinahotels.com/osaka/ja/drink-and-dine/nijiri

ABOUT PATINA OSAKA

難波宮跡と歴史ある大阪城の間に位置するパティーナ大阪は、意識的な生活スタイルとクリエイティブな表現というレンズを通して再定義されたトランスフォーマティブ・ラグジュアリーを体験する、マインドフルな探検家たちを誘います。「水の都」である大阪にそびえ立つ20階建てのサンクチュアリは、サステナブル・ビューティーの象徴的存在です。ここでは、長い年月を経た銅、選び抜かれた木材、そして豊かに流れる水が、地球と芸術の両方に敬意を払いながら、ゲストに時の物語を語りかけます。

221室の丹精を込めてデザインされた客室は、日本の季節を慈しむ美学である季節感を自然のリズムと調和した空間と共に反映しています。地元の職人や土地の恵みにまつわるストーリーを伝えるために旬の食材を使用したマイクロシーズナル・キュイジーヌ（季節の中でも特に細かい時期や変化に着目した料理のスタイル）を提供するレストランである「P72」をはじめ、サウンド・パイオニアのデヴォン・ターンブル（OJAS）が入念に作りこんだスピーカーを通して音楽を瞑想へと変えるリスニングルームをご体験いただけます。パティーナ大阪は、心のこもったラグジュアリー、芸術に重きを置きながら、サステナブルで洗練されており、ただ滞在を求めるゲストだけでなく、成長することを求める人々のためのホテルです。

詳細については、 https://patinahotels.com/osaka/ja(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/patinahotels.com/osaka/ja___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOmY3NzljYzhmZGYwYzZkMzY2MjNjYjA5MDMzMzM0NTU0Ojc6ZDI5ODo1MmFiMjNiZGY5MThlOTBmMmEzMGM3YTA0ZjQ3Zjk0ZGJkNjg4NTI2OWFhNzcyYTg0YzViNDQxODk2MzZlODQ1OnA6VDpO)をご覧ください。

Instagram @patinaosaka(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/www.instagram.com/patinaosaka/___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOmY3NzljYzhmZGYwYzZkMzY2MjNjYjA5MDMzMzM0NTU0Ojc6NzJkMTo4MDQ5YmIwYWNmNWY0ODQxZTA1MWEwMDk5MzUzYjNlYmMyMjBmMjk4MDQ2YmRkMjhiZjIzMTUzZjYzNjg4NWU3OnA6VDpO)

ABOUT PATINA HOTELS & RESORTS

パティーナホテルズ&リゾーツは、カペラホテルグループのトランスフォーマティブ・ラグジュアリーブランドです。ラグジュアリーホスピタリティの新たな視点を開拓するパティーナは、目的地の中の目的地であり、志を同じくする人々を結びつけ、自分自身や周囲との有意義なつながりを育むエネルギーと共通の情熱にスポットライトを当てています。パティーナは進化を促す旅を体現しており、パティーナ（美しい経年変化）・エフェクトのように、一瞬一瞬を永遠に残るものに変える体験をご提供いたします。パティーナ大阪は、パティーナモルディブ・ファーリアイランドに続き、2番目のホテルであり初の都市型ホテルです。そこは創造的な視点が心を開き、人生に刻む場所です。詳細については、https://patinahotels.com/ja(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/patinahotels.com/ja___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOmY3NzljYzhmZGYwYzZkMzY2MjNjYjA5MDMzMzM0NTU0Ojc6MGIzNDpmNmZiZDJkNDI5MzU1ZTZkYzE3YTE3M2M2NTg2ZDdkNjhkOTA2ZDQxZTczZDgzZDIzN2UwN2ZhNjhlNjA5NTk0OnA6VDpO)をご覧ください。

Instagram @patinahotels (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.instagram.com/patinahotels/___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjllMWQ0ZjQ0ZjBiZGUxMzMxZGEwYjg5ZTFmNWM5M2QwOjY6MzBiNToxY2QwN2UxYTU3M2IwNWFjOWY4MzBmODFjODA3YzgzZDQwZjc3Mjc3MTljY2VkYTBhNjdlMjA4NzZmNDFiNmRmOnA6VDpO)| LinkedIn @patinahotels(https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.linkedin.com/company/patina-hotels-&-resorts-pte-ltd/?originalSubdomain=jp___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjllMWQ0ZjQ0ZjBiZGUxMzMxZGEwYjg5ZTFmNWM5M2QwOjY6YWRlODowYTAwM2UzOTdhY2I5ZDVmMjliNmJhZWVkYTViMjBjMjkzNDM4MmQxZjQxM2RkZjY4YWQxNDI0OTY0YmQzZTY3OnA6VDpO)

ABOUT CAPELLA HOTEL GROUP

カペラホテルグループは、ラグジュアリーホテル、リゾート、サービスレジデンスを専門とする大手ホスピタリティマネジメント会社です。シンガポールを拠点とし、急成⾧を遂げる同グループのポートフォリオには2 つのブランドがあり、10のデスティネーションでホテルを展開しています。数々の受賞歴を誇るカペラホテルズ＆リゾーツは、卓越したサービス、作り込まれたラグジュアリーなデザイン、その土地ならではの没入感を味わえる体験に定評があり、パティーナホテルズ&リゾーツは、ラグジュアリーホスピタリティにおいて、今までにないまだ見ぬ視点を開拓する、グループのトランスフォーマティブ・ラグジュアリーブランドです。

カペラホテルズ＆リゾーツは、「Travel + Leisure」誌の「ワールドベストアワード2023」、「ワールドベストアワード2024」「ワールドベストアワード2025」において、3年連続最優秀ホテルブランド第1 位に選ばれました。

詳細については、https://capellahotelgroup.com/(https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/capellahotelgroup.com/___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjllMWQ0ZjQ0ZjBiZGUxMzMxZGEwYjg5ZTFmNWM5M2QwOjY6MWZiMDoxYmFlZWExZDE4MTIyYjk2YzEwMzk5YjZmNTk1ZDRmNTM0NmZhNzNiYmUyNTg0ZDcxNzI3ZDczYWYxOTgyMTc1OnA6VDpO)をご覧ください。