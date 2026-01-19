【千葉県市原市】「アートのまちいちはら ワークショップ」開催
千葉県市原市では「アートのまちいちはら」の拠点のひとつである上総牛久駅周辺、旧里見小学校でワークショップ、アート作品展示を行います。
ワークショップ
2/8(日)「ガラスの雲形オブジェをつくろう！」
吹きガラスの技法を用いて、雲型オブジェを作ります。
開催日時：2月8日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00
定員：各回4名
材料費：3,000円
講師：柳建太郎
会場：柳建太郎牛久スタジオ(千葉県市原市牛久1272-2)
2/22(日)「似顔絵書きますよ！」
日本画アーティストがあなたの似顔絵を描きます！
開催日時：2月22日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00
定員：各回2名
材料費：1,000円
講師：満尾洋之
会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)
3/1(日)「ペーパーワークショップ」
印刷された文字をカッターで切り、積層させ、立体作品を作ります。
開催日時：3月1日(日)10:00～12:00、14:00～16:00
定員：各回10名
材料費：500円
講師：八木秀人
会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)
3/7(土)「オリジナルキャンドル作りワークショップ」
透明なジェルワックスのキャンドルを作ります。菜の花や桜の花の形のガラスパーツを選んでジェルの中に閉じ込めます。
開催日時：3月7日(土)10:00～12:00、13:00～15:00
定員：各回10名
材料費：1,500円
講師：山田泉
会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)
3/14(土)「3Dスキャンを体験してみよう！」
スマートフォンのアプリを使用して、3Dスキャンを体験してみましょう。スマートフォンをお持ちください。お持ちでない方には会場で貸し出しもご用意します。
開催日時：3月14日(土)10:00～12:00、13:00～15:00
定員：各回5名
材料費：1,000円
講師：宇川開
会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)
アート作品展示
上総牛久駅周辺
Analemma 千田泰広
公開日時：2月8日(日)、 2月22日(日)、 3月1日(日) 10時～17時
公開作品：里山トイレ 藤本壮介
全てのエネルギーはここから始まる。 八木秀人
Analemma 千田泰広
ほか
旧里見小学校
里見プラントミュージアム 豊福亮
公開日時：2月7日(土)、3月7日(土)、3月14日(土) 10時～17時
公開作品：里見プラントミュージアム 豊福亮
Peacetime ソカリ・ドグラス・カンプ
ウェイクアップ/シティ/スリープ カルロス・ガライコア
白のあわい 宇川開
ほか
申込方法
ワークショップ
開催2日前までにこちらのページ(https://logoform.jp/form/bqJz/1345952)からお申し込みください。
定員になり次第募集を締め切らせていただきます。
アート作品展示
入場無料、参加申込不要です。
チラシ・ウェブサイト
https://prtimes.jp/a/?f=d127749-174-901656230a57bd2a258f6d9b49107c26.pdf
▼ウェブサイト
https://ichihara-artmix.jp/news/archives/4311