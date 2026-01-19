【千葉県市原市】「アートのまちいちはら ワークショップ」開催

市原市役所

千葉県市原市では「アートのまちいちはら」の拠点のひとつである上総牛久駅周辺、旧里見小学校でワークショップ、アート作品展示を行います。





ワークショップ


2/8(日)「ガラスの雲形オブジェをつくろう！」

吹きガラスの技法を用いて、雲型オブジェを作ります。


開催日時：2月8日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00
定員：各回4名
材料費：3,000円
講師：柳建太郎
会場：柳建太郎牛久スタジオ(千葉県市原市牛久1272-2)






2/22(日)「似顔絵書きますよ！」

日本画アーティストがあなたの似顔絵を描きます！
開催日時：2月22日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00
定員：各回2名
材料費：1,000円
講師：満尾洋之
会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)


3/1(日)「ペーパーワークショップ」

印刷された文字をカッターで切り、積層させ、立体作品を作ります。
開催日時：3月1日(日)10:00～12:00、14:00～16:00
定員：各回10名
材料費：500円
講師：八木秀人
会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)


3/7(土)「オリジナルキャンドル作りワークショップ」

透明なジェルワックスのキャンドルを作ります。菜の花や桜の花の形のガラスパーツを選んでジェルの中に閉じ込めます。
開催日時：3月7日(土)10:00～12:00、13:00～15:00
定員：各回10名
材料費：1,500円
講師：山田泉
会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)






3/14(土)「3Dスキャンを体験してみよう！」

スマートフォンのアプリを使用して、3Dスキャンを体験してみましょう。スマートフォンをお持ちください。お持ちでない方には会場で貸し出しもご用意します。
開催日時：3月14日(土)10:00～12:00、13:00～15:00
定員：各回5名
材料費：1,000円
講師：宇川開
会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)



アート作品展示


上総牛久駅周辺


Analemma　千田泰広

公開日時：2月8日(日)、 2月22日(日)、 3月1日(日)　10時～17時
公開作品：里山トイレ　藤本壮介
　　　　　全てのエネルギーはここから始まる。　八木秀人
　　　　　Analemma　千田泰広
　　　　　ほか


旧里見小学校


里見プラントミュージアム　豊福亮

公開日時：2月7日(土)、3月7日(土)、3月14日(土)　10時～17時
公開作品：里見プラントミュージアム　豊福亮
　　　　　Peacetime　ソカリ・ドグラス・カンプ
　　　　　ウェイクアップ/シティ/スリープ　カルロス・ガライコア
　　　　　白のあわい　宇川開
　　　　　ほか



申込方法


ワークショップ

開催2日前までにこちらのページ(https://logoform.jp/form/bqJz/1345952)からお申し込みください。
定員になり次第募集を締め切らせていただきます。


アート作品展示

入場無料、参加申込不要です。



チラシ・ウェブサイト


https://prtimes.jp/a/?f=d127749-174-901656230a57bd2a258f6d9b49107c26.pdf

▼ウェブサイト


https://ichihara-artmix.jp/news/archives/4311