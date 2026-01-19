【千葉県市原市】「アートのまちいちはら ワークショップ」開催

市原市役所

千葉県市原市では「アートのまちいちはら」の拠点のひとつである上総牛久駅周辺、旧里見小学校でワークショップ、アート作品展示を行います。

ワークショップ

2/8(日)「ガラスの雲形オブジェをつくろう！」

吹きガラスの技法を用いて、雲型オブジェを作ります。

開催日時：2月8日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00

定員：各回4名

材料費：3,000円

講師：柳建太郎

会場：柳建太郎牛久スタジオ(千葉県市原市牛久1272-2)

2/22(日)「似顔絵書きますよ！」

日本画アーティストがあなたの似顔絵を描きます！

開催日時：2月22日(日)10:00～11:00、11:00～12:00、13:00～14:00、14:00～15:00

定員：各回2名

材料費：1,000円

講師：満尾洋之

会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)

3/1(日)「ペーパーワークショップ」

印刷された文字をカッターで切り、積層させ、立体作品を作ります。

開催日時：3月1日(日)10:00～12:00、14:00～16:00

定員：各回10名

材料費：500円

講師：八木秀人

会場：上総牛久駅0番線(小湊鉄道上総牛久駅そば)

3/7(土)「オリジナルキャンドル作りワークショップ」

透明なジェルワックスのキャンドルを作ります。菜の花や桜の花の形のガラスパーツを選んでジェルの中に閉じ込めます。

開催日時：3月7日(土)10:00～12:00、13:00～15:00

定員：各回10名

材料費：1,500円

講師：山田泉

会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)

3/14(土)「3Dスキャンを体験してみよう！」

スマートフォンのアプリを使用して、3Dスキャンを体験してみましょう。スマートフォンをお持ちください。お持ちでない方には会場で貸し出しもご用意します。

開催日時：3月14日(土)10:00～12:00、13:00～15:00

定員：各回5名

材料費：1,000円

講師：宇川開

会場：旧里見小学校(市原市徳氏541)

アート作品展示

上総牛久駅周辺

Analemma 千田泰広

公開日時：2月8日(日)、 2月22日(日)、 3月1日(日) 10時～17時

公開作品：里山トイレ 藤本壮介

全てのエネルギーはここから始まる。 八木秀人

Analemma 千田泰広

ほか

旧里見小学校

里見プラントミュージアム 豊福亮

公開日時：2月7日(土)、3月7日(土)、3月14日(土) 10時～17時

公開作品：里見プラントミュージアム 豊福亮

Peacetime ソカリ・ドグラス・カンプ

ウェイクアップ/シティ/スリープ カルロス・ガライコア

白のあわい 宇川開

ほか

申込方法

ワークショップ

開催2日前までにこちらのページ(https://logoform.jp/form/bqJz/1345952)からお申し込みください。

定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

アート作品展示

入場無料、参加申込不要です。

チラシ・ウェブサイト

https://prtimes.jp/a/?f=d127749-174-901656230a57bd2a258f6d9b49107c26.pdf

▼ウェブサイト

https://ichihara-artmix.jp/news/archives/4311