医療・福祉分野の総合展示会 出展募集開始！　決定権を持つ病院関係者に向けて自社の製品・サービスを発信しませんか？｜ AI・DXから医療機器、業務支援まで

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（本部事務局：東京都渋谷区、会長：高原 豪久）は、医療福祉分野の展示会「国際モダンホスピタルショウ２０２６」（2026年7月8日（水）～10日（金） 会場：東京ビッグサイト 主催：一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本経営協会）の出展募集を、1月19日（月）より開始いたしました。

あわせて、出展を検討されている企業・団体を対象に、出展判断の参考となる情報を紹介するオンライン説明会を1月27日（火）に開催いたします。

公式HP：https://www.noma-hs.com

説明会参加登録：https://zoom.us/webinar/register/WN_8fmdQf-fTvGRdhrf6IiApw

国際モダンホスピタルショウ２０２６開催にあたって

出展募集について、詳細はこちら :https://www.noma-hs.com/module/booth/415795/390457昨年開催時の様子（セミナーブース）昨年開催時の様子（出展ブース）

「国際モダンホスピタルショウ」は、1974年の第1回開催以来、50年以上にわたり日本の医療・福祉分野の発展に寄与してきました。

本展示会は、健康・医療・介護分野における製品・サービスを広く発信するとともに、来場者との対話を通じて新たな価値創出につなげる場として開催しています。

2026年は「共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 ～人とテクノロジーが築く安心社会～」をテーマに、次の時代に向けた取り組みを発信します。

出展オンライン説明会開催！

公式サイトはこちら :https://www.noma-hs.com「ここだけのハナシ！ホスピタルショウは本当に”合う”のか？正直なところをお話します」

「国際モダンホスピタルショウ2026」の出展募集開始にあわせ、出展を検討されている企業・団体向けに、オンライン説明会を実施いたします。

本説明会では、公式資料では伝えきれない”ここだけの情報”も交えながら、出展検討の際に参考となるポイントをご紹介いたします。

ここだけのハナシなので、【出展を検討したい方だけ】ご参加ください。

参加登録はこちら :https://zoom.us/webinar/register/WN_8fmdQf-fTvGRdhrf6IiApw■出展を検討する中で、こんな疑問をお持ちの方におすすめです- 展示会への出展が初めてで、よくわからない- 医療系展示会のことをあまり知らない- 出展を検討しているが、判断材料が不足している- 「自社の製品・サービスが展示会に適しているか」わからない■説明会プログラム（予定）

●展示会のプロが数字で分析！ホスピタルショウ

●昨年の出展者からネガティブ意見を集めてみました

●初めての出展で感じた困ったこと、３選をご紹介

●社内で検討いただく際に、絶対に把握していてほしい来場者数のフシギ

●どんな製品・サービスが相性が良い？どんな企業が実際に出展してる？

■説明会実施概要

タイトル：

国際モダンホスピタルショウ2026出展説明会

開催日時：2026年1月27日（火）14：00～15：00

形式：ZOOM（ウェビナー形式）

参加料：無料

参加申込：https://zoom.us/webinar/register/WN_8fmdQf-fTvGRdhrf6IiApw

出展を検討されている方は、ぜひこの機会をお見逃しなくご参加ください。

展示会開催概要

展示会名：

国際モダンホスピタルショウ２０２６

会期：2026年7月8日（水）～10日（金）10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

主催：一般社団法人日本病院会 一般社団法人日本経営協会

特別協力：公益社団法人日本看護協会

公式ＨＰ：https://www.noma-hs.com

お問合せ

一般社団法人日本経営協会

ホスピタルショウ事務局 E-mail：hsg@noma.or.jp TEL：03-6632-7133

一般社団法人日本経営協会について

昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として創立以来一貫して、わが国経営の近代化と効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

基本理念

NOMAは、経営・人間・科学 の調和を推進することで、持続可能な社会の発展に貢献します。

存在意義

明日の日本の経営を顧客とともにＩｎｎｏｖａｔｉｏｎし続ける。

日本経営協会HP：https://www.noma.or.jp/