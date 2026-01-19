【千葉県市原市】「出張！市原湖畔美術館」開催

市原市役所

千葉県市原市の市原湖畔美術館は2026年1～3月の間、リニューアルに向けてお休み中です。

みなさんにアートを楽しんでもらうため、市原市北部の各所でアーティストによるワークショップを開催しています。

個性豊かなアーティスト・キュレーターと一緒に、みんなのまちで新しいワクワク体験を！

2/8(日)「プッシュトイをつくろう！」(キャンセル待ち)

市原湖畔美術館の人気作品「トイソルジャー」が小さなプッシュトイになってやってきた！出来上がった作品の台座を押すとトイソルジャー君が伸びたり縮んだり、まるでダンスをしているみたい。アーティストのKOSUGE1-16と一緒に、木のパーツを組み合わせて自分だけのプッシュトイをつくろう！

※現在満員のためお申込みを停止しています。キャンセル分の追加募集がある場合は随時お知らせいたします。



開催日時：2月8日(日)13:00～15:00

場所：姉崎保健福祉センター(千葉県市原市椎津1131)

講師アーティスト：土谷享(KOSUGE1-16)

材料費：1000円

詳細・お申し込みはこちらのページ(https://lsm-ichihara.jp/event/kosuge1-16%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8c%e3%83%97%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%88%e3%82%a4%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%e3%80%8d/)をご覧ください。

2/21(土)、22(日)「いちはら青空新聞社～新聞記事やニュースを木版リトグラフで作品にしよう！」

かつて日本には「報道画家」という、ニュースを絵にして知らせる役割をもった人々がいました。その絵は版画として多くの人の手に渡りました。報じられる出来事に、あなた独自の視点や思いが加われば、それはどんな絵になるでしょう。事実を知ること以外の感情を、誰かにもたらすことが出来るでしょうか。



開催日時：2月21日(土)、22日(日)10:00～12:30 ＊両日参加をお願いします。

場所：市原市立中央図書館(千葉県市原市更級5-1-51)

講師アーティスト：松元悠

材料費：1000円

詳細・お申し込みはこちらのページ(https://lsm-ichihara.jp/event/%e6%9d%be%e5%85%83%e6%82%a0%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%a1%e3%81%af%e3%82%89%e9%9d%92%e7%a9%ba%e6%96%b0%e8%81%9e%e7%a4%be%ef%bd%9e%e6%96%b0/)をご覧ください。

3/7(土)、8(日)「市原で一日限りの音楽隊を結成！『ハウリング・ウルフ・オーケストラ』で街を練り歩く！」

西原尚さんが考案した口と身体を使った楽器「ワオン・ホン」を体験するワークショップ。この楽器の仕組みはまるでオオカミの遠吠えのよう！？みんなで上手にオオカミの遠吠えを操って、２日目には音楽隊を結成します。不思議な音を奏でながらユニモ周辺を練り歩こう！



開催日時：3月7日(土)、8日(日)13:00～16:00 ＊両日参加をお願いします。

場所：［3/7］ちはら台コミュニティセンター(千葉県市原市ちはら台南6-1-3)

［3/8］ユニモちはら台(千葉県市原市ちはら台西3-4)

講師アーティスト：西原尚

材料費：1000円

詳細・お申し込みはこちらのページ(https://lsm-ichihara.jp/event/%e8%a5%bf%e5%8e%9f%e5%b0%9a%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8c%e5%b8%82%e5%8e%9f%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%97%a5%e9%99%90%e3%82%8a%e3%81%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e9%9a%8a/)をご覧ください。

3/21(土)、22(日)「顔彫刻をつくろう！～市原の100人の顔～」

ついついスマホやテレビに夢中になって、大切な人の顔をじっくり見ていないかも？

紙粘土で顔彫刻を作ると、「あれ？こんな顔だったんだ！」と新しい発見があるよ！作った作品は一週間展示して、みんなに見てもらおう！

開催日時：3月21日(土)10:30～12:00、14:00～15:30、22日(日)10:30～12:00

場所：いちはら子ども未来館(千葉県市原市更級5-1-18)

講師アーティスト：三宅感

材料費：1000円

詳細・お申し込みはこちらのページ(https://lsm-ichihara.jp/event/%e4%b8%89%e5%ae%85%e6%84%9f%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8c%e9%a1%94%e5%bd%ab%e5%88%bb%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%b8%82/)をご覧ください。

イベントチラシ・ウェブサイト

https://prtimes.jp/a/?f=d127749-173-0e753c1d33bd5e290ad7174a3ccfe635.pdf

▼市原湖畔美術館ウェブサイト

https://lsm-ichihara.jp/blog/%e3%80%90%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%80%91%e5%87%ba%e5%bc%b5%ef%bc%81%e5%b8%82%e5%8e%9f%e6%b9%96%e7%95%94%e7%be%8e/