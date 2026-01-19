¡ÚLINE¥ê¥µー¥Á¡Û½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë²¿¤ò°û¤à¡©Á´ÂÎ1°Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¤Ç3³ä¶¯¡ª10～20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤¬TOP¤Ë
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë700Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¤Î¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLINE¥ê¥µー¥Á¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLINE¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15～69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¤½¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤àÍýÍ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SUMMARY
¡Ú½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¡Û
Á´ÂÎ1°Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¤Ç3³ä¶¯¡£10～20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤¬1°Ì¡£
¡Ú½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯TOP3¤ò°û¤àÍýÍ³¡Û
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¤ÏÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤ä½¸ÃæÎÏ°Ý»ý¡¢¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤Ï½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Ê¤¤¿åÊ¬Êäµë¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¢£½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯
»Å»ö¡¢ÊÙ¶¯¡¢²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°û¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯3³ä¶¯¤Ç1°Ì¤Ë¡£2°Ì¤Ï1³äÂæÈ¾¤Ð¤Ç¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥³ー¥Òー¤¬TOP2¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¡ÖÎÐÃã¡×¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢10～20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
10Âå¤Î2°Ì°Ê¹ß¤Ï¡ÖÇþÃã¡×¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó1³ä¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î2°Ì°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ20Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¤¬TOP2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¤Ï¡¢40～60ÂåÃËÀ¤Ç4³äÂæÈ¾¤Ð～4³äÂæ¸åÈ¾¤Î¹â¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢10～20ÂåÃËÀ¤Ç1°Ì¡¢30ÂåÃËÀ¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤Ï10～20Âå½÷À¤Ç2³äÂæÈ¾¤Ð¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯TOP3¤ò°û¤àÍýÍ³
½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ìÈÖ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯TOP3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤è¤¯°û¤àÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ1°Ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¡ÊÌµÅü¡Ë¡×¤ò°û¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³
¡¦´Å¤¯¤Ê¤¤¤·ÅüÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Òー¤Ïºî¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·ÍÑ¤«¤ÄÉ¬Í×°Ê¾å¤ÎÅüÊ¬¤Ê¤ÉÀÝ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦ÌÜ¤¬ºã¤¨¤Æ¡¢Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡¦´Å¤¯¤Ê¤¤°û¤ßÊª¤Çµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤ë¡¢Ì£¤â¹¥¤¡Ê60Âå½÷À¡Ë
Á´ÂÎ2°Ì¡Ö¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¡×¤ò°û¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³
¡¦´Å¤ß¤ÇÆ¬¤Î²óÅ¾Î¨¤¬¾å¤¬¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇµíÆý¤À¤±¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡¦¾¯¤·Èè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë°û¤à¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
Á´ÂÎ3°Ì¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡×¤ò°û¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³
¡¦Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç°û¤ßÊª¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤Ê¤¤¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¤â¤Ã¤È°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡¦¿åÊ¬Êäµë¤È¤·¤Æ1ÈÖÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤ÏÎä¿å¡¦Åß¤ÏÇòÅò¤ÇÂÎ²¹Ä´Àá¤â¤Ç¤¤ë¡Ê20Âå½÷À¡Ë
10～20ÂåÃËÀ¤Ç1°Ì¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò°û¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³
¡¦Ìë¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´ÞÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÌÜ¤¬ºã¤¨¤ë¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÈÃº»À¤Î»É·ã¡¢ÅüÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ä¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤ä»É·ã¤ò´üÂÔ¤·¤¿°Õ¸«¤È¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Ç½¸Ãæ¤òË¸¤²¤º¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
