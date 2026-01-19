【愛知県半田市】『学びのきっかけ講座』を開催 ～半田の野球少年が中南米やアフリカに1,500億円を投資するようになるまで～

半田市役所

様々な分野で活躍する半田市出身の方が講師となる「学びのきっかけ講座」として、JICA職員 岩橋立朗（いわはし たつろう）氏による講演会を開催します。

今回の講演会では、岩橋氏が半田市で過ごした学生時代のことや、なぜ現在の職業を選択したのか、JICAで手掛けたお仕事の事など、幅広くお話しいただきます。

『学びのきっかけ講座』では、市民の方々に普段ふれる機会の少ない分野のお話を聞くことで、新たな学びを得ていただいています。特に若い世代の方々に、自身の将来や夢について考えるきっかけにしてもらうことを目指しています。

JICA職員 岩橋立朗（いわはし たつろう）講演会

日時 令和8年3月15日（日）10時～11時30分

場所 瀧上工業雁宿ホール 講堂（半田市雁宿町1-22-1）

定員 250名（先着）

参加費 無料

申込方法 申込フォーム（https://logoform.jp/form/tY8C/1272241）からお申し込みください。

申込期限 令和8年1月30日（金）まで

アクセス

【電車】名鉄：河和線知多半田駅（西出口）より徒歩3分 JR：武豊線半田駅より西へ徒歩10分

【車】専用駐車場（有料：100台）あり

市ホームページ

→https://www.city.handa.lg.jp/bunka/bunkagejutsu/1002599/1010676.html

岩橋立朗氏 プロフィール

平成元年生まれ。板山小学校、青山中学校、半田高校では、野球一筋の日々を送る。

東京外国語大学（スペイン語専攻）学士取得、フランスにあるビジネススクールINSEADで経営学修士（MBA)を取得。

大学卒業後に国際協力機構（JICA)に入構して以来、中南米やアフリカの公共事業や民間ビジネスへの投資を通じ、新興国の発展と日本との連携強化に取り組んできた。これまで50カ国以上を訪問。ペルーには3年間駐在。4歳の娘の父。

担当者コメント

半田市出身の岩橋立朗氏はJICAで、主に中南米やアフリカの国々に対し、公共事業や民間ビジネスに投資することを通して新興国の発展に寄与するプロジェクトに携わっています。JICAに興味のある方、海外で仕事をしたいと思っている方、ご自身の進路に迷っている方など、多くの方に聞いていただきたいです。

本件に関するお問い合わせ

半田市役所 教育委員会 生涯学習課

電話：0569-23-7341