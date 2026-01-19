「楽天toto」および「楽天銀行totoサイト」、「BIG」1等6億円以上の当せん口数が13年連続1位に

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するスポーツくじ販売サイト「楽天toto」および楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」）が運営する「楽天銀行totoサイト」は、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」）が提供するスポーツくじの「BIG」（ビッグ）1等6億円以上の当せん口数総計が、国内の販売チャネルの中で、2013年から2025年の13年連続で年間1位となったことをお知らせします（注1）。

楽天グループでは、楽天のスポーツくじ販売サイト「楽天toto」（ https://toto.rakuten.co.jp/ ）および楽天銀行の「楽天銀行totoサイト」（ https://www.rakuten-bank.co.jp/toto/ ）において、「BIG」「toto」および「WINNER」を販売しています。楽天グループが提供する販売サイト経由での「BIG」1等6億円以上の当せん口数は、2025年において、1等6億円以上の当せん口数総計25口（当せん金合計： 約162億円）の全体に対し、4割超のシェアとなる合計11口（当せん金合計： 約72億円）となっています。さらに、最高当せん額未満も含むすべての1等当せん口数の総計においては、「BIG」および1等最高2億円が当せんする「100円BIG」（注2）が9年連続で年間1位を獲得しました（注3）。

直近3年間の「BIG」1等6億円以上の当せん口数 内訳

「楽天銀行toto」では、このたびの13年連続「BIG」1等6億円以上当せん口数1位を記念して、BIG系のくじ5種のうちいずれかを100円以上購入すると、抽せんで1,000名に「BIG」1口（300円相当）が当たるキャンペーンを、2026年1月13日（火）に開始しました。

スポーツくじの収益は、スポーツ選手や指導者の育成、世界選手権などスポーツ大会の開催、地域におけるスポーツ施設の整備などの助成に充てられ、日本のスポーツ振興における財源として重要な役割を果たしています。

「楽天toto」と「楽天銀行totoサイト」は、「BIG」「toto」ならびに1試合から予想ができるくじ「WINNER」の販売を通じて、多くの方にスポーツくじを楽しむ機会を提供するとともに、日本のスポーツの発展に貢献してまいります。

■BIG1等6億円以上当せん数 13年連続No.1記念キャンペーン概要

内容： 期間中にキャンペーンにエントリーし、BIG系のくじ5種のうちいずれかを100円以上購入すると、抽せんで1,000名に「BIG」1口（300円相当）が当たります。

対象のくじ種： 「BIG」「MEGA BIG」「100円BIG」「BIG1000」「mini BIG」

期間： 2026年1月13日（火）10:00～ 2026年1月24日（土）23:59

URL： https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/toto/2601-C11/index.html

■「BIG」について

「BIG」は、購入するくじにおいて、Ｊリーグや海外リーグの指定されたサッカーの試合結果を対象に、ホームチームの勝ち、負け、その他（引き分け・延長）をコンピュータがランダムに選択し、その結果が実際の試合結果と一致した場合、1等最高6億円が当せんするくじです（特別開催回は除く）。インターネットやくじ売り場、コンビニエンスストアを通じて1口300円で購入できます。

■「100円BIG」について

「100円BIG」は、購入するくじにおいて、Ｊリーグや海外リーグの指定されたサッカーの試合結果を対象に、ホームチームの勝ち、負け、その他（引き分け・延長）をコンピュータがランダムに選択し、その結果が実際の試合結果と一致した場合、1等最高2億円が当せんするくじです。インターネットやくじ売り場、コンビニエンスストアを通じて1口100円で購入できます。

■「WINNER」について

ＪリーグやプロバスケットボールB.LEAGUE等のリーグや大会を対象に、1試合の試合結果や優勝チーム等を予想して楽しむことができる予想系くじです。1口200円で、競技ファンからくじ好きの方まで気軽に購入することができます。「WINNER」の売上の一部は、ＪリーグやB.LEAGUEの各クラブチームに還元されます。

■「楽天toto」について

くじを購入するごとに、購入金額の1%の「楽天ポイント」が付与されるのに加えて、「楽天カード」を使って決済すると、決済金額の1%の「楽天ポイント」が付与されます。貯まった「楽天ポイント」は楽天の各種サービスをはじめ、コンビニエンスストアやドラッグストアといった街の加盟店などで幅広く使用することができるため、お得にスポーツくじを楽しむことができます。

■「楽天銀行totoポイント」について

楽天銀行でスポーツくじ（BIG・toto・WINNER）を購入すると「楽天銀行totoポイント」が貯まります。「楽天銀行totoポイント」は、スポーツくじ（BIG・toto・WINNER）を購入する際に使用できるポイントです（注4）。

「楽天銀行toto」会員が楽天銀行で、スポーツくじ（BIG・toto・WINNER）を購入すると自動的にスポーツくじ（BIG・toto・WINNER）を購入した額の1%分の「楽天銀行totoポイント」が付与されます（注5）。

（注1）「BIG」の1等当せん金は最高3億円で、キャリーオーバー発生時には最高6億円となります。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。本発表は、スポーツくじオフィシャルサイトの情報に基づき、特別開催回を含む6億円以上となった1等当せん口数を楽天が集計したもので比較しています。なお、2025年の当せん口数は第1506回（販売期間2024年12月29日～2025年1月4日）から第1598回（販売期間2025年12月26日～12月29日）までが対象です。

（注2）「100円BIG」の1等当せん金は最高1億円で、キャリーオーバー発生時には最高2億円となります。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。

（注3）本発表は、スポーツくじオフィシャルサイトの情報に基づき、特別開催回を含む1等当せん口数を楽天が集計したもので比較しています。なお、2025年の当せん口数は第1506回（販売期間2024年12月29日～2025年1月4日）から第1598回（販売期間2025年12月26日～12月29日）までが対象です。

（注4）「楽天銀行totoポイント」は「楽天ポイント」とは異なります。

（注5）ポイントの割合は予告なく変更する場合があります。

