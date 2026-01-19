「雪あかり in にしわが 2026」2月7日（土）開催

写真拡大 (全8枚)

西和賀町

昨年（2025年）雪あかり（大野地区）


西和賀雪あかり実行委員会（事務局：西和賀商工会）は、2026年2月7日（土）、西和賀町の冬の恒例イベント「雪あかり in にしわが 2026」を開催いたします。



「雪あかり in にしわが」は、豪雪地帯・西和賀町ならではの雪景色を舞台に、雪像やかまくらの窓にロウソクの灯りをともす、幻想的な冬のイベントです。


町内全域の各地区に設けられた雪あかりスポットが、やさしい灯りでつながり、雪深い町全体が一夜限りの光の回廊に変わります。



当日は、午後5時30分から午後10時まで、町内各所で雪あかりを楽しむことができ、ゆっくりと町を巡りながら、雪国の静けさと温もりを感じていただけます。


また、町内を巡る雪あかり遊覧バスも運行予定となっており、初めて西和賀を訪れる方や、ご家族連れの方にも安心してお楽しみいただけます。



雪と灯りが織りなす、冬の西和賀ならではの特別な一夜。


ぜひこの機会に、西和賀町へお越しください。



【開催概要】


イベント名：雪あかり in にしわが 2026


開催日時：2026年2月7日（土）17:30～22:00


開催場所：西和賀町内全域


点灯式：17:30～ JR北上線・ほっとゆだ駅前にて開催


主催：西和賀雪あかり実行委員会（事務局：西和賀商工会）



「雪あかり in にしわが 2026」公式サイト


https://www.shokokai.com/nishiwaga/yukiakari/




「雪あかり in にしわが 2026」ポスター


【雪あかり発祥の地・西和賀町】


西和賀の雪深い夜をやさしく照らす「雪あかり」は、今や町の冬を象徴する風物詩です。毎年2月上旬、町内全域に灯されるおよそ1万6,000本のロウソクの光は、雪という自然の恵みを生かし、長く厳しい冬を少しでも豊かに過ごしたいという、地域の人々の想いから生まれました。


豪雪地帯の魅力発信や観光振興を目的に、1993年に旧湯田町で始まったこの取り組みは、現在も町全体へと受け継がれており、西和賀町は「雪あかり発祥の地」として知られています。




昨年（2025年）雪あかり（ほっとゆだ駅前）

昨年（2025年）雪あかり（川舟地区）


昨年（2025年）雪あかり（高下地区）

昨年（2025年）雪あかり（湯田地区）


【ツアーのご案内】


■ ほっとゆだ駅発着の遊覧バスを運行


町内の雪あかりスポットを巡る遊覧バスを運行します。（株式会社北上交通観光）


時間：18:00　ほっとゆだ駅前　出発 ／ 20:20　ほっとゆだ駅前　到着


料金：1,500円（小学生以下500円、3歳以下無料）


詳細・お申し込み方法：西和賀雪あかり公式サイトより


https://www.shokokai.com/nishiwaga/yukiakari/


＊定員になり次第締め切りさせていただきます。



■宮古駅発～盛岡・雫石経由で行く雪あかり日帰りバスツアー（リアス観光株式会社）


詳細・お申し込み方法：リアス観光株式会社公式サイトより　https://www.rias-kanko.jp/


＊定員になり次第締め切りさせていただきます。




【西和賀高校生が企画！100個限定「はらっちぇ弁当」販売】


雪あかり点灯式の会場であるほっとゆだ駅前の湯夢プラザにて


西和賀高校生徒が企画した「はらっちぇ弁当」を100個限定で販売します。


「はらっちぇ」とは、西和賀の方言で「おなかいっぱい」を意味する言葉。


地域の食材や食文化を伝えたいという高校生のアイデアから生まれた、


当日限定の特別なお弁当です。　



商品名：「はらっちぇ弁当」


価格：1,620円（税込）


販売場所：湯夢プラザ1F（当日17時頃から販売予定。なくなり次第終了）




西和賀高校の生徒が企画した「はらっちぇ弁当」

先日、北上市の江釣子ショッピングセンターPALにて販売の様子


【ご来場の皆さまへ】


・夜間は気温が大きく下がるため、防寒対策を十分にした暖かい服装でお越しください


・雪道や凍結した路面がありますので、滑りにくい靴・長靴等の着用をおすすめします


・会場は町内各地に点在しています。移動の際は運転および足元に十分ご注意ください


・荒天や積雪状況により、一部内容が変更となる場合があります