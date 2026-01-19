海外企業へ中古ブランド品BtoBオークションシステムを提供

株式会社ドリームネッツ

株式会社ドリームネッツ(本社：広島県福山市、代表取締役社長：井上 一成)は、海外のクライアント企業へ中古ブランド品BtoBオークションシステム を開発。リリースしました。

背景

当社は、これまで複数の大手企業の中古ブランドオークションシステム開発を手がけてきました。その豊富な実績と信頼性が評価され、今回の受注につながりました。

さらに円安の影響により、日本企業への開発委託にとってコスト面でも有利となり、グローバル展開を志向する海外のクライアント企業にとって合理的な選択を後押ししました。

また、海外における中古ラグジュアリー市場は拡大が続いており、複数の海外調査レポートでは、今後も大幅な市場成長が見込まれています。今回のオークションシステムは、グローバル市場に向けた開発事例の一つとして注目されます。

特長

・オークション構築パッケージの活用

当社が自社開発してきたオークション構築パッケージをベースに導入することで、低コストかつ短期間での開発とリリースを実現しつつ、将来的な機能拡張にも柔軟に対応可能です。

・承認制の会員登録機能

管理者による事前審査・承認を経た法人のみが参加可能なクローズド型オークションとして設計。信頼性の高い取引環境を実現します。

・事前入札機能

オークション開始前に希望価格を設定しておくことで、自動的で効率的な入札が可能です。バイヤーにとっては戦略的に入札計画を立てやすくなり、売り手にとっては取引成立の可能性が高まります。

・フロント・管理画面の英語圏への対応

システムの利用画面から管理コンソールまで、すべて英語で設計。現地スタッフやバイヤーが直感的に操作でき、海外市場でのスムーズな導入・運用を可能にします。

会社概要

弊社は企業の成長を支えるDXソリューションを提供するIT企業です。主力製品である「オークション構築パッケージ」をはじめ、ECやアプリ開発、システム開発の分野で20年以上の開発実績を持ち、大手企業など、国内外のクライアントに向けたカスタマイズ可能なソリューションを強みとしています。

会社名 ： 株式会社ドリームネッツ

本社 ： 〒720-0063 広島県福山市元町13-20 元町プラッツビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 井上 一成

事業内容： Web・ECサイト制作、スマホアプリ開発、

システムの企画・開発・運営など

URL ： https://www.dreamnets.co.jp/