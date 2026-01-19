PFUがBCNスキャナ部門16年連続シェアNo.1を獲得！

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、このたび株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」（注1）において、シェア45.6%を獲得し、16年連続でスキャナ部門最優秀賞（年間販売台数シェアNo.1）を受賞しました。

また、BCNシートフィード型スキャナ（注2）においては、シェア75.2％を獲得、前年より+1.9％の伸長を達成することができました。

製品ご愛顧の感謝として、「BCN AWARD 16年連続シェアNo.1記念 ScanSnap 大還元祭」を、2026年1月19日より開催します。

2025年は、6月にフラッグシップ機の新モデルiX2500を、11月にはシンプルモデルのiX2400や11年ぶりにリニューアルしたモバイルスキャナーiX110の販売開始など、多くの新製品をリリースしました。また、これまでの税理士や経理部門の会計業務での効率化や確定申告での活用の他、新たにAIと組み合わせ、AIに渡すデータソースとしてアナログの情報をデジタル化する入口としても高く評価いただき、これらがシェアNo.1達成に大きく寄与したと考えております。

PFUは今後も、スキャナー市場をけん引し、アナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。

PFUは、BCN AWARD スキャナ部門において、「ScanSnapシリーズ」を中心に2025年の年間販売台数No.1となり、初受賞から16年連続シェアNo.1を達成、45.6％のシェアを獲得しました。

特にBCNシートフィード型スキャナにおいては、シェア75.2％を獲得し、前年より+1.9％伸長することができました。これもひとえにお客様のご愛顧のおかげであり、心より感謝しております。

ScanSnapは、ワンタッチでスピーディーに文書や名刺、レシート、写真など様々な書類を電子化し、クラウドサービスへの保存など様々な活用までも手軽に行えるカンタン操作が、多くのお客様にご支持をいただいております。

2025年は、前機種iX1600から4年ぶりのフラッグシップモデル、iX2500をリリース。11月にはシンプルモデルのiX2400や、iX100の後継となるモバイルモデルのiX110の販売を開始し、新製品リリースの多い1年となりました。

特にiX2500は、「時・場所・デバイス 自由自在」をコンセプトとし、直近では1月8日にリリースした「ScanSnap Go」機能で、多様な働き方のなか、様々な場所でも素早く手軽に “My ScanSnap”の使い心地でiX2500を利用できるようになりました。

さらに、どなたでも気軽にiX2500を体験できる「ScanSnap Spot」も展開予定で、より多くの方にScanSnapに触れていただく機会を提供してまいります。

また、AIが仕事や日常生活のあらゆる場面に急速に浸透していくなか、これまでの紙などのアナログデータをAIが扱える形式で保存・管理するニーズの高まりや、AIと組み合わせた様々な事例・アイデアなどの発信も、シェアに寄与したと考えております。

株式会社PFU 社長執行役員 平原 英治

2001年の発売開始以来ご愛顧いただいているイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズは、家電市場POSデータサービス「BCNランキング」のスキャナ部門において、2025年まで16年連続でシェアNo.1を達成しました。

日頃よりご支援いただいているお客様ならびにパートナーの皆様に、心より感謝申し上げます。

AIやデータ活用の進展により、社会や働き方、暮らしの在り方はこれまで以上に大きく変化していきます。

ScanSnapは、紙とデジタルをつなぐ“架け橋”として、これからもお客様一人ひとりのスマートで心地よい暮らしと、生産性の高い業務環境の実現に貢献してまいります。

今後のScanSnapのさらなる進化に、どうぞご期待ください。

BCN AWARD 16年連続シェアNo.1記念 ScanSnap大還元祭

注釈

注1：「BCN AWARD」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売台数第1位のベンダーの功績を讃える賞です。（調査期間は2025年1月1日～2025年12月31日）

注2：「BCNランキング」の１.シートフィード型２.シートフィード型＋フィルムスキャナ３.ハンディ型＋シートフィード型４.フラットベッド型＋シートフィード型の合算。

