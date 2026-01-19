AHS¤¬¡ÖBCN AWARD 2026¡×2ÉôÌçNo.1¤òÏ¢Â³¼õ¾Þ¡ª¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¡Ö¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×
³ô¼°²ñ¼ÒAHS¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó CTO¡§¥Õ¥¢ ¥«¥ó¥ë¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBCN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¡Ö¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯´ÖÈÎÇä¿ôÎÌ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ïº£²ó¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BCN AWARD 2026¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¡Ö¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×Ï¢Â³¼õ¾Þ¡Ê¥í¥´¡Ë
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä»þ¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¡ÖVOICEPEAK ¾¦ÍÑ²ÄÇ½ 6¥Ê¥ìー¥¿ー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¢¸òÄÌ¡¦¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Ç¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢Éý¹¤¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤¿²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥ÈSynthesizer V 2¥·¥êー¥º¤¬¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤É¾²Á¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAHS¤Ï2025Ç¯¤ËÁÏ¶È¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3·î7Æü¤Ë¤Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢AHS¤Ï¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦È¯Çä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨BCN AWARD 2026¡§Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥«¥á¥éÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò½¸·×¤·¡¢ÉôÌçÊÌ¤Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¥áー¥«ー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
BCN AWARD 2026 ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ÖBCN AWARD 2026¡×¼õ¾Þ¼ÒÈ¯É½¡ÊBCN¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
https://www.bcn.co.jp/press/detail/id=9384
¥µ¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥½¥Õ¥ÈÉôÌç
https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=300
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÈÉôÌç
https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=305
³ô¼°²ñ¼ÒAHS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAHS¤Ï¡¢VOCALOID(TM)¤äSynthesizer V¡¢Recotte Studio¡¢VOICEPEAK¡¢CeVIO¡¢VOICEROID¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È·Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢Clone¥·¥êー¥º¡¢¤Ô¤¿À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÁÇºà½¸¡¢¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¶µ°é¤ä3D¤Ê¤É³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´ë²è¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿OEM¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¢³«È¯¼õÂ÷¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¾ï¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤Ï¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤â¤·¤¯¤Ï¾¦¹æ¤Ç¤¹¡£
VOICEPEAK (C)Dreamtonics
Synthesizer V (C)Dreamtonics