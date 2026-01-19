バレンタインは“思い出”を守るギフトを送ろう。Qubiiシリーズ＆Piconizer 4が最大25％OFFのMaktarバレンタインセール開催
Maktar株式会社は、公式オンラインショップにて「Maktar バレンタインデー セール」を開催いたします。このバレンタインは、大切な人との“甘い思い出”も、しっかりバックアップしませんか？
セール期間中は、Qubiiシリーズ・Piconizer 4をはじめ、充電器やストレージ製品まで最大25％OFFの特別価格でご提供します。
Maktar バレンタインデー セール
期間：1月19日(月) 12:00～2月16日(月) 18:00
店舗：Maktar公式オンラインストア(https://jp.maktar.com/)
・Qubiiシリーズ最新モデル「Qubii Power」が最大25%OFF
・お得なQubiiシリーズ＋充電ケーブルセットが登場
・iPhoneユーザー向けエントリーモデル「Qubii Pro」がクーポン使用で実質35%OFF
・Piconizer 4が15%OFF
・Switch2対応・microSD Expressカードが20％OFF
・Maktar公式LINE登録で全アイテム対象の5%OFFクーポンゲット
注目アイテム■ Qubiiならではの「自動バックアップ」で手間いらず
Qubiiシリーズ最大の魅力は、スマホを充電するだけで自動的に写真や動画、連絡先などのデータをバックアップできること、スマホとつないで充電すればアプリ起動や操作不要でバックアップがスタートします。
■ 専用アプリによる自動バックアップは圧倒的に簡単でラク！
スマホのバックアップは「簡単さ」が続けられるかどうかのカギ。Qubiiは“毎日の充電”という行動にバックアップを組み込むことで、余分な手間や時間をかけずに毎日の習慣にすることを可能にしました。
・ Qubiiシリーズ｜専用アプリによる自動バックアップ- スマホを充電する
- 自動でバックアップ開始（新しく増えたデータだけを保存）
- バックアップ完了
→ 何もしなくてOK！毎日のスマホ充電中にバックアップが完了。
・ 一般的なSDカードリーダー｜iPhone「ファイル」アプリを使った手動バックアップ- カードリーダーをスマホに接続
- カメラロールで前回バックアップした位置まで遡る
- バックアップしたい写真・動画を選択
- 「ファイル」アプリに移動
- 保存先をSDカードに指定
- 「保存」をタップ
- バックアップ完了
→ 手間も時間もかかり、「面倒」で続かない原因に…。
■ Qubiiシリーズ
・Qubii Power：最大25％OFF
・Qubii Duo：最大25％OFF
▶お得なセットも登場
・Qubii Power＋ケーブルセット：最大約25％OFF
・Qubii Duo＋ケーブル＋充電器セット：最大約25％OFF
▶ iPhone向けエントリーモデルが超お得
Qubii Pro＋128GB microSDセット：クーポンコード入力で1,500円OFF、実質35％OFF！
■ Piconizer 4：15％OFF
スマホに挿すだけで簡単バックアップ。USB-C／Lightning両対応、持ち運びも◎
■ 充電器・ストレージもお得
・38W GaN充電器：15％OFF
・45W GaN充電器：15％OFF
・Maktar MiniMax 1TB：20％OFF
・microSD Express：最大20％OFF
■ 公式LINE登録で5％OFFクーポン配布中
Maktar公式LINEアカウントを登録すると全商品対象の5％OFFクーポンをゲットできます。
バレンタインは「消えるお菓子」だけじゃない。思い出を“ずっと残せる”ガジェットを、大切な人へ。
この機会にぜひ、Maktarの公式ショップをご利用ください。