大人気「コストコ」の商品を手軽に買える再販店に2026年は注目！知らなかった人の6割以上が「行ってみたい」と回答【1万人調査】

株式会社くふうカンパニーホールディングス

株式会社くふうカンパニーが運営するチラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」は、コストコでの買い物について生活者10,235人を対象にアンケート調査を実施しました。

コストコとはアメリカ発祥の会員制倉庫型店「コストコホールセール」のこと。日本には1999年に進出し、現在全国に37店舗営業しています。食品をはじめ、日用品、家電、衣類など取り扱う商品ジャンルは多岐にわたり、プライベートブランド商品、惣菜やベーカリーなど魅力的な独自商品で多くのファンを獲得しています。買い物には会員登録が必要で、個人会員、ビジネス利用できる法人会員があります。

調査からは、コストコでの買い物・商品への関心の高さが伺える一方、店舗数が限られること、会員制であることなどから「魅力的だがハードルもある」という思いを抱える生活者も多く、手軽にコストコ商品を購入できる「再販店」が注目されていることもわかりました。

■調査結果サマリ

・7割が「コストコに興味がある」と回答。そのうち現会員は約4割

・人気商品NO.1は「寿司」！デリカ商品に加え、日用品も支持を集める

・中には「会費がもっと安ければ」「会員以外も買えれば」「近くにあれば」という思いを抱える人も

・注目は「コストコ再販店」！約6割が認知、知らなかった人のうち6割以上が「行きたい」と回答

■調査概要

調査テーマ：コストコでの買い物について

調査エリア：全国

調査対象者：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー、家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー計10,235名

調査期間：2026年1月9日（金）～1月13日（火）

調査方法：インターネットによる調査

7割が「コストコに興味がある」と回答。そのうち現会員は約4割

「コストコに興味がある」と回答した人は70.7%（「とても興味ある」34.3%、「やや興味ある」36.4%の合計）。興味がある理由として、「他の店で取り扱っていない商品がある」（55.4%）、「大容量でコスパがよい」（52.8%）、「オリジナル商品が魅力的」（48.1%）が上位に挙がりました。コストパフォーマンスや独自性など、販売商品に魅力を感じている人が多いことがわかります。

興味がある人のうち、コストコに行ったことがある人は約8割（76.3%）。現在会員である人は約4割（39.6%）でした。

人気商品NO.1は「寿司」！デリカ商品に加え、日用品も支持を集める

好きな商品、買ってみたい商品をたずねたところ、"コストコといえば"の看板商品が並ぶ中、僅差で「寿司」（35.4%）が1位となりました。デリカ、ベーカリー、簡便調理品、日用品とさまざまなジャンルの人気商品が支持を集めています。

中には「会費がもっと安ければ」「会員以外も買えれば」「近くにあれば」という思いを抱える人も

コストコについて「もっとこうだったらいいのに」と思うことがあるかとたずねたところ、「会費がもっと安い」（58.8%）、「会員にならなくても購入できる」（53.8%）と会員制度についての思いがそれぞれ半数を超えて上位に挙がりました。また「店舗数が増える」（44.2%）、「アクセスがよい場所にある」（31.4%）などの行きやすさ、「商品の容量が少ない」（31.4%）と買いやすさについても挙がりました。

注目は「コストコ再販店」！約6割が認知、知らなかった人のうち6割以上が「行きたい」と回答

そんな中、注目されているのは、事業者がコストコから仕入れた商品を販売する再販店です。コストコ再販店について約6割（63.7%）が「知っている」と答えました。そのうち、行ったことがある人は約4割（44.4%）です。

一方、コストコ再販店を知らなかった人にどのような店であるかを説明すると、6割以上（65.1%）が「行きたい」と回答し、高い関心を持っていることがわかります。

コストコは、もともとアメリカで1970年代に生まれた独自性の高い業態で、メンバーシップホールセールクラブ（MWC）と呼ばれます。一般消費者も購入できますが、卸売業であり、基本的には小売業者や飲食業者がターゲットです。

日本でもコストコの店舗数は徐々に増えてはいますが、未出店地域もまだまだ多く、会員制ということもあり多くの人が気軽に足を運べる店とはいえません。そこで、コストコ再販専門店が登場したり、売場の一角にコストココーナーを設けたり、「コストコフェア」を実施したりすることが、昨今小売業界では注目されています。

とくにスーパーマーケットなどがコストコのプライベートブランド商品、ベーカリーや惣菜など魅力ある独自商品を仕入れて販売することは、品揃えの充実や他店との差別化の意味でも有効な手段となっています。そのため、売場のアクセントとして活用するお店が増えており、また一般消費者にもこの先ますます支持されていくものと思われます。

（小売・流通業界専門メディア「リテール・リーダーズ」竹下浩一郎編集長）

「くふう トクバイ」でコストコ再販店のチラシを一覧で見られる

調査結果からは、コストコの商品に魅力を感じている人が多い一方で、「会員ではない」「近くにコストコがない」「人気商品を必要な分だけ購入したい」という人もいること、それを解決する再販店に行ってみたいという一定のニーズがあることがわかりました。

チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」では、2026年1月よりコストコ商品を販売するコストコ再販店のチラシをAIで検出して一覧でみられるサービスを開始しました。近くの店舗のコストコ商品の入荷情報、コストコフェアの開催情報などをキャッチすることができます。

▼コストコ再販店のチラシ一覧

https://tokubai.co.jp/event/costco_resale

※掲載のチラシは順次追加していきます

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。30～50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 （*=2025年1月時点）

「くふう トクバイアプリ」のダウンロードはこちら(https://tokubai.co.jp/mobile_application_redirections/redirect?event=newsrelease)

「くふう トクバイ」に情報掲載をご希望の企業様はこちら：https://biz-lp.tokubai.co.jp/lp1

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月 ※株式会社 Zaim として設立

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」、家計簿 アプリ「くふう Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など