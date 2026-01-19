無線LAN部門は24年連続、販売台数シェア1位！「BCN AWARD 2026」にて15部門を受賞
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2025年のパソコン関連商品の販売台数シェア第1位のベンダーに株式会社BCN（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥田 芳恵）より贈られる「BCN AWARD 2026」において無線LAN部門やSSD外付部門、HDD外付部門など計11部門を受賞しました。
またグループ企業のシー・エフ・デー販売株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三谷 弘次）においても、メモリ部門など4部門を受賞し、グループとして計15部門を受賞しました。
株式会社バッファロー 11部門受賞
無線LAN部門
（24年連続24回目）
WSR6500BE6Pシリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/ap.html
SSD外付部門
（6年連続6回目）
SSD-SDHU3シリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/external-ssd.html
HDD外付部門
（18年連続23回目）
HD-LE-Bシリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/external.html
NAS部門
（13年連続13回目）
LS720D1602
https://www.buffalo.jp/product/child_category/hd-lan.html
USBメモリ部門
（6年連続13回目）
RUF3-ACRシリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/value.html
記録型DVDドライブ
（6年連続15回目）
DVSM-PTC8U3-BKB
https://www.buffalo.jp/product/child_category/dvd-portable.html
LANカード部門
（27年連続27回目）
LUA-U3-A2G/C
https://www.buffalo.jp/product/child_category/lan-adapter.html
HUB部門
（25年連続26回目）
LSW8-GT-5ESシリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/lan-hub.html
ルータ部門
（23年連続24回目）
BHR-4GRV2
https://www.buffalo.jp/product/child_category/router.html
カードリーダ部門
（4年連続11回目）
BSCR130U3CBK
https://www.buffalo.jp/product/category_search/card-reader.html
USB部門
（2年連続3回目）
BSH4U120C1シリーズ
https://www.buffalo.jp/product/category_search/usb-hub.html
シー・エフ・デー販売株式会社 4部門受賞
メモリ部門
（15年連続15回目）
https://www.cfd.co.jp/biz/product/category/memory.html
拡張インターフェース部門
（17年連続17回目）
https://www.kuroutoshikou.com/product/category/interface.html
PC電源部門
（15年連続15回目）
https://www.kuroutoshikou.com/product/category/power.html
ドライブケース部門
（16年連続18回目）
https://www.kuroutoshikou.com/product/category/case.html
※商品写真と型番・シリーズ名は一例です。
BCN AWARD
株式会社BCNによる、全国の大手家電量販店の実売データ集計に基づき、パソコン関連商品の年間（1月1日～12月31日）販売台数第1位のメーカーに対して表彰されるもので、集計対象となるアイテムはパソコン本体から周辺機器、ソフトウェアにいたるまで多種多様です。実売台数という客観的な指標に基づくアワードです。
特集ページ：BCN AWARD 2026 :
https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/bcn2026.html
受賞歴 :
https://www.buffalo.jp/company/history/award.html
プレスリリース :
https://www.bcn.co.jp/press/detail/id=9846
「BCN AWARD 2026」受賞社発表プレスリリース（外部サイト）
※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。
※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格は、希望小売価格です。
※To overseas press people,
This product is only available in the Japanese Domestic Market.
Pricing and availability in other regions may vary.