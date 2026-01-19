無線LAN部門は24年連続、販売台数シェア1位！「BCN AWARD 2026」にて15部門を受賞

株式会社バッファロー


株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2025年のパソコン関連商品の販売台数シェア第1位のベンダーに株式会社BCN（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥田 芳恵）より贈られる「BCN AWARD 2026」において無線LAN部門やSSD外付部門、HDD外付部門など計11部門を受賞しました。
またグループ企業のシー・エフ・デー販売株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三谷 弘次）においても、メモリ部門など4部門を受賞し、グループとして計15部門を受賞しました。

多くのお客様ならびに販売店様、OA機器販社様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。弊社商品をご利用いただいたユーザーの皆様への感謝とともに、皆様の暮らしにさらに多くの喜びをお届けできるよう、魅力ある商品づくりに努めてまいります。


株式会社バッファロー　11部門受賞


無線LAN部門
（24年連続24回目）

WSR6500BE6Pシリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/ap.html






SSD外付部門
（6年連続6回目）

SSD-SDHU3シリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/external-ssd.html






HDD外付部門
（18年連続23回目）

HD-LE-Bシリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/external.html






NAS部門
（13年連続13回目）

LS720D1602



https://www.buffalo.jp/product/child_category/hd-lan.html






USBメモリ部門
（6年連続13回目）

RUF3-ACRシリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/value.html






記録型DVDドライブ
（6年連続15回目）

DVSM-PTC8U3-BKB



https://www.buffalo.jp/product/child_category/dvd-portable.html






LANカード部門
（27年連続27回目）

LUA-U3-A2G/C



https://www.buffalo.jp/product/child_category/lan-adapter.html






HUB部門
（25年連続26回目）

LSW8-GT-5ESシリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/lan-hub.html






ルータ部門
（23年連続24回目）

BHR-4GRV2



https://www.buffalo.jp/product/child_category/router.html






カードリーダ部門
（4年連続11回目）

BSCR130U3CBK



https://www.buffalo.jp/product/category_search/card-reader.html






USB部門
（2年連続3回目）

BSH4U120C1シリーズ



https://www.buffalo.jp/product/category_search/usb-hub.html





シー・エフ・デー販売株式会社　4部門受賞


メモリ部門
（15年連続15回目）

https://www.cfd.co.jp/biz/product/category/memory.html






拡張インターフェース部門
（17年連続17回目）

https://www.kuroutoshikou.com/product/category/interface.html






PC電源部門
（15年連続15回目）

https://www.kuroutoshikou.com/product/category/power.html






ドライブケース部門
（16年連続18回目）

https://www.kuroutoshikou.com/product/category/case.html





