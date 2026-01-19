【JIMUREQ Consulting】「バックオフィスDXPO大阪’26 」に出展決定！

JIMUREQ Consulting株式会社

JIMUREQ Consulting株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平野 涼）は、このたび2026年2月24日・25日に開催される 「バックオフィスDXPO大阪’26」 に出展することをお知らせします。



当社は業務改善・効率化、BPO企画・運営、DX推進、情報セキュリティ体制高度化といったバックオフィス支援を専門に行ってきたコンサルティングファームです。今回の出展では、展示会来場者限定の 無料課題診断・業務改善相談サービスを実施し、DX推進・業務改革・組織高度化のヒントをご提供します。

■JIMUREQ Consultingが提供するサービス- バックオフィス業務改善・効率化支援- DX推進・組織高度化コンサルティング- 業務課題の壁打ち・無料診断サービス（BizDock）

会場限定の簡易診断や相談会を実施予定当社独自の「壁打ち・課題診断サービス（BizDock）」は、クライアントが 真に取り組むべき課題や施策 を専門的視点から明確化し、実行計画へつなげるコンサルティング手法です。

展示会当日 “その場で相談 → 課題の仮説化 → 打ち手提案” までを無料で体験でき、

中堅・中小企業のバックオフィス変革を加速させるヒントをお届けします。

■日経トレンディでもが紹介されました

日経トレンディ 2026年2月号に、バックオフィス改革のサービス「BizDock」が紹介されました。

「バックオフィスが変われば、会社が変わる」単なるシステム導入だけでなく、“何から取り組むべきか” を見極めることこそが本質的なDX成功の鍵です。JIMUREQ Consultingはその第一歩を、展示会の場で全力サポートします。ぜひお気軽にブースにお立ち寄りください。

ーーー展示会概要ーーー

イベント名：バックオフィスDXPO大阪’26

会期：2026年2月24日(火)～2月25日(水)

会場：インテックス大阪４・５号館

主催：ブティックス株式会社入場：無料（事前登録制）

展示会URL：https://dxpo.jp/real/box/osaka/

出展ブース：５号館 1ー2

【来場者登録】

https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry(https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry)

■JIMUREQ Consulting株式会社 概要

社名：JIMUREQ Consulting株式会社（ジムレックコンサルティング株式会社）

所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12 AIビル茅場町207

代表者：代表取締役 平野 涼

事業内容：バックオフィス業務改革・DX推進支援 / 経営支援コンサルティング

（課題解決に向けた壁打ち・課題診断サービス「BizDock」を中心に活動）

URL：https://www.jimureq.com/

▼お問い合わせ先

電話番号 ：03-6161-2556

メールアドレス ：info@jimureq.com

■今後の出展予定■

・バックオフィスDXPO名古屋’26（ポートメッセなごや 第2展示館）2026年5月19日(火)～20日(水)

・バックオフィスDXPO札幌’26（アクセスサッポロ 大展示場 ）2026年6月30日(火)～7月1日(水)

・バックオフィスDXPO東京’26夏（東京ビッグサイト 西1・2・3ホール）2026年8月18日(火)～19日(水)