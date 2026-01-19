【金沢回転寿司 輝らり】生本マグロや鰻を含む11種の豪華海鮮食材が織りなす『恵方巻』が登場！金沢本店・八王子店にて、2026年2月3日限定販売

アイエムエムフードサービス 株式会社2月3日限定販売！輝らりの恵方巻

アイエムエムフードサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：水口 直文）が運営する【金沢回転寿司 輝らり】（読み：きらり、以下 輝らり）では、2026年2月3日（火）の節分にあわせ、日本海の新鮮な魚介を使用した「恵方巻」を、当日限定で販売いたします。

生本マグロや紅ズワイガニをはじめ、日本海の魚介を中心とした11種の食材を使用した輝らりの恵方巻は、毎年多くのお客様にご好評をいただいている節分の定番商品です。今年は新たに鰻を加え、海鮮それぞれの旨みがより引き立つ、いっそう贅沢な味わいに仕上げました。節分という年に一度の節目の日にふさわしい一本としてご提供いたします。

・輝らり自慢の厳選素材を、この一本に。11種の具材が織りなす贅沢な恵方巻

恵方巻は、その年の恵方を向いて無言で食べることで福を招くとされる、節分の縁起物です。2026年の節分は2月3日（火）、恵方は「南南東」。立春を迎えるこの節目の日に、輝らりでは、2月3日当日限定で恵方巻を販売いたします。

金沢近郊の漁港へ専属バイヤーが足を運び、その日の状態が良い魚介を見極めて仕入れるのは、輝らりのこだわり。今年は、生本マグロや紅ズワイガニ、ぶり、えび、いくらといった海鮮素材に加え、新たに鰻を使用し、より贅沢な味わいに仕上げました。旨みの強い鰻が加わることで、海鮮それぞれの味わいに奥行きが生まれ、一本の中でより豊かな食べ進めをお楽しみいただけます。

さらに、数の子、玉子、大葉、きゅうり、かんぴょうといった定番素材をバランス良く組み合わせることで、味わいだけでなく食感の変化も演出。色とりどりの具材が美しく重なり合う断面は目にも華やかで、ひと口ごとに異なる風味と食感が広がり、節分の食卓を彩ります。

通常サイズに加え、お子様や少食の方にも楽しんでいただきやすいハーフサイズもご用意しています。また、春の訪れを感じさせる雅なデザインのパッケージは、ご自宅用としてはもちろん、お土産や大切な方への贈り物にもおすすめです。

恵方巻は事前予約制で、1月19日（月）より予約受付を開始いたします。

日本海の恵みと職人の手仕事が重なり合う、節分ならではの味わい。年に一度の節目の日を彩る一本として、輝らりの恵方巻をぜひお楽しみください。

■商品概要

商品名：恵方巻

内容：生本マグロ／紅ズワイガニ／ぶり／えび／鰻／いくら／数の子／かんぴょう／玉子／大葉／きゅうり

販売日：2026年2月3日（火） ※1日限定

販売価格（税込）：

金沢本店｜一本 2,808円／ハーフ 1,404円（※いくら無し：一本 2,052円／ハーフ 1,026円）

八王子店｜一本 2,600円／ハーフ 1,300円

販売店舗：金沢回転寿司 輝らり（金沢本店・八王子店）

予約開始日：2026年1月19日（月）

予約方法：店頭・電話・InstagramのDMにて受付

※仕入れ状況により、内容が一部変更となる場合があります。

※当日販売も予定していますが、店内状況によりお時間をいただく場合があります。

※八王子店では「いくら無し」タイプの取り扱いはありません。

毎年大好評の輝らりの恵方巻をぜひお楽しみください。

・【金沢回転寿司 輝らり】“鮮度・旨さ・美”を兼ね備えた金沢の食文化をお届け

輝らりでは、カウンター寿司のような本格的な味わいを、回転寿司というスタイルで気軽にお楽しみいただけるよう、“鮮度・旨さ・美”の3つを大切にしています。

日本海は“魚の宝庫”とされ、金沢には四季折々の多彩な海の幸が集まります。輝らりでは、バイヤーが金沢近郊の漁港へ直接足を運び、その日の状態が良い魚を見極めて仕入れることで、旬の味わいを鮮度そのままにお届けしています。

また、シャリとネタの調和を重視し、職人が一貫ずつ丁寧に握ることで、口に含んだ瞬間に素材の旨みがしっかりと感じられる寿司を目指しています。使用する醤油には、地元・金沢のものを採用し、寿司の味わいを引き立てる銘柄を厳選しています。

さらに、視覚からも“金沢らしさ”を楽しんでいただけるよう、提供する器には九谷焼の絵皿を使用しています。色彩豊かな器とともに味わうことで、寿司そのものの美味しさに加えて、金沢の文化や美意識も感じていただけます。

旬の海の幸と職人の手仕事、そして器が織りなす“味わう時間”を、ぜひ輝らりでご堪能ください。

輝らり公式サイト：https://kanazawa-kirari.com/

■店舗概要

＊金沢回転寿司 輝らり 金沢本店

所在地 ：石川県金沢市広岡1-9-16 マストスクエア金沢1F

営業時間：

［日～木］ 11:00～23:00

［金・土］ 11:00～24:00

※ラストオーダー：一品料理は閉店1時間前、寿司・ドリンク類は閉店30分前

電話番号：076-223-5551

定休日 ：無休

Instagram：https://www.instagram.com/kirari.sushi/

＊金沢回転寿司 輝らり 八王子店

所在地 ：東京都八王子市旭町1-12 八王子オーパ2F

営業時間：

［月～木］ 11:00～21:30

［金・土］ 11:00～22:00

［日・祝日］11:00～21:00

※ラストオーダー：一品料理・寿司・ドリンク類すべて閉店30分前

電話番号：042-686-2566

定休日 ：無休（※施設に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/kirari_hachioji/

金沢回転寿司 輝らり 金沢本店

アイエムエムフードサービス株式会社

代表者：代表取締役社長 水口 直文

所在地：石川県金沢市森山1-2-1

業種：飲食店の経営、飲食店のトータルプロデュース

URL：https://immfoodservice.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂紅翠香

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com