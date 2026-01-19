Miichisoftは『Growth Partner』へ進化。AIを中核とした4つのサービス体系を再構築し、5分でAI活用を可視化する「AIDO」も発表

株式会社Miichisoft

Miichisoft株式会社は2026年1月15日、従来のオフショア開発を主軸とした体制から、日本企業の成長を長期的に支援する『Growth Partner』へと移行する戦略を発表しました。

AIを中核とする4つのサービス体系を軸に、構想段階から実装・運用まで一貫して顧客に伴走する新たなビジョンを掲げています。

また、本ビジョンに基づき、AI活用の可能性とROIを5分で可視化する無料ツール「AIDO（アイドウ）」（AI + 道 = AIへの道を照らす）もあわせて発表しました。

公式サイトも全面リニューアルしました。

なぜMiichisoftは変革に取り組むのか

創業以来、次の考え方を大切にしてきました。

「テクノロジーは、人と企業に価値をもたらしてこそ意味を持つ。」

創業初期、同社は小規模なオフショア開発会社として、日本の顧客ニーズに応えるべく、規律と責任を重んじた開発体制を築いてきました。

しかし、事業経験を重ねるにつれ明確になったのは、顧客が求めているのは単なる開発リソースではないという点です。

- ビジネスの背景を理解し、目標を共有しながら価値創出に伴走する存在- AIの進化が加速する中、従来の実装中心の業務はAIに代替されつつある- 企業にはより本質的な支援が求められている

この認識が、同社にとっての転換点となりました。

新たなビジョン『Growth Partner』とは

同社代表取締役CEOのブー・ホン・コン氏は、次のように述べています。

「高度なテクノロジーとサービスを通じて、顧客と共に価値を創出していく。これはスローガンではなく、コミットメントを示すものです。」

「顧客と共に」：ベンダーではなくパートナーとして

Miichisoftは自社をベンダーや受託開発会社として位置づけていません。

- ビジネスを理解し、目標や責任を共有しながら支援するテクノロジーパートナー- 顧客の成功を、自社の成果指標のひとつと考える「価値を創出していく」：工数ではなく成果を重視

提供するのは人材提供や開発作業そのものではありません。以下のような測定可能な成果を重視しています。

新サービス体系：AIを中核とする4つの柱

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_1_f5e6ae43755ec798377fd92121ab38cb.jpg?v=202601190451 ]

新たに公開した公式サイトでは、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を構想段階から実装・拡張まで一貫して支援するサービス体系を紹介しています。

本サービス体系は、AIを中核に据え、事業フェーズに応じた柔軟な活用を想定して設計されています。

【第1の柱】AI共創

AI活用を安全かつコントロール可能な形で始めたい企業向け

大規模な投資や高度な開発スキルを必要とせず、企業がAI活用の効果を迅速に検証できる環境を提供します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_2_fb1cb644d209649375503b554046cc9f.jpg?v=202601190451 ]

▶ Dify導入・定着支援のURL：https://miichisoft.com/dify-implementation-support/

▶ 生成AI PoC開発 のURL：https://miichisoft.com/ai-genai-poc/

【第2の柱】成長を共に支えるチーム、Growth Lab群

外部ベンダーではなく、「顧客組織の一部」として価値創出に貢献するモデル。

工数ではなく成果を重視し、ビジネス理解を深めながら長期的に伴走します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_3_1c96e287b01286ae0dbc779302121468.jpg?v=202601190451 ]

▶ Core LabのURL： https://miichisoft.com/core-lab-dedicated-team/

▶ System LabのURL： https://miichisoft.com/system-development-lab/

▶ Power LabのURL： https://miichisoft.com/power-platform-lab/

▶ Cloud LabのURL： https://miichisoft.com/cloud-lab/

【第3の柱】AIで業務を加速する、AI+ Solutions群

あらゆるニーズに対応する、2つの柔軟なアプローチを提供

AI+ Products（すぐに使えるAIプロダクト）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_4_a5a984342145edaf7b851046d7d9f879.jpg?v=202601190451 ]

▶ Meet AI+のURL： https://miichisoft.com/meet-ai-meeting-assistant/

▶ AIDOのURL： https://aido.miichisoft.com/

AI+ Packages（業務に合わせて設計するAIソリューション）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_5_b1f716443d78f2e24b7441ec01918bbb.jpg?v=202601190451 ]【第4の柱】Vietnam Bridge

ベトナムでの事業展開を検討する企業向けの支援サービス。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_6_125665a4ae6a360d148f0aaa5ab5be89.jpg?v=202601190451 ]

▶ ベトナム進出支援のURL： https://miichisoft.com/vietnam-bridge-support/

「AIDO （アイドウ）」、AI活用を何から始めればよいかわからない企業へ

出典：AIDO（アイドウ）の公式サイト

本ビジョン発表にあわせ、AI活用診断ツール「AIDO」を公開しました。

多くの企業がAI活用に関心を持ちながらも、次のような課題を抱えています。

- どの部門から着手すべきかわからない- 投資対効果（ROI）がどの程度見込めるのか不明- 社内で合意形成をどう進めるべきか

AIDOは、こうした課題に対するヒントを短時間で提供するツールです。

AIDOでできること[表7: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_7_59fa7aad9299c9e3615ca6c7507d930e.jpg?v=202601190451 ]

無料・登録不要。最短5分で結果を確認できます。

▶ 今すぐ体験：https://aido.miichisoft.com/

なぜMiichisoftが選ばれるのか

FAQ（よくあるご質問）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_8_30cd6781543a01442abe035154cabf34.jpg?v=202601190451 ]Q1. Miichisoftは日本に拠点がありますか？

はい。東京都渋谷区に日本オフィスを構えており、日本語対応のサポート体制および専用ホットライン（03-6555-3368）を提供しています。

Q2. 「Growth Partner」は、従来のオフショアモデルと何が違いますか？

従来のオフショアモデルは「人材リソースの提供」が中心でした。「Growth Partner」は、顧客チームの一部として機能することを前提としたモデルです。外部ベンダーとして業務を切り出すのではなく、ビジネス理解を深めながら長期的に伴走し、工数ではなく成果を重視した支援を行います。

Q3. AI共創は、一般的なAI開発サービスと何が異なりますか？

AI共創は、「小さく始め、段階的に拡張する」アプローチを重視しています。2～4週間でのスピーディーな導入を通じてビジネス価値を検証し、その後も長期的に伴走する点が特長です。単発の成果物提供にとどまりません。

Q4. Dify導入において、データの安全性は確保されていますか？

Miichisoftでは、Difyを顧客専用の環境（オンプレミスまたはプライベートクラウド）上に構築します。第三者のシステムにデータを保存しない運用を基本としており、セキュリティを重視した体制を採用しています。

Q5. AIDOの利用に費用はかかりますか？

AIDOは無料でご利用いただけます。アカウント登録も不要です。最短5分で結果を確認できます。

▶ https://aido.miichisoft.com/

お問い合わせ :https://miichisoft.com/inquiry/

【会社概要】

会社名：Miichisoft株式会社

設立：2018年04月01日

資本金（日本支店）：約500万円

代表取締役（日本支店）：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）

所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14

電話番号：+81-3-6555-3368

メール：sales@miichisoft.com

事業内容：

- AI共創（Dify導入・定着支援、生成AI PoC開発）- Growth Lab（Core Lab、System Lab、Power Lab、Cloud Lab）- AI+ Solutions（Meet AI+、AIDO、Doc AI+、Multi-Agent Package、Camera AI Package、RAG Package）- ベトナム進出支援（BOTモデル、法人設立支援）

所属団体

- Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)- AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)

取引銀行：三菱UFJ銀行