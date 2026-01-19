Miichisoftは『Growth Partner』へ進化。AIを中核とした4つのサービス体系を再構築し、5分でAI活用を可視化する「AIDO」も発表
Miichisoft株式会社は2026年1月15日、従来のオフショア開発を主軸とした体制から、日本企業の成長を長期的に支援する『Growth Partner』へと移行する戦略を発表しました。
AIを中核とする4つのサービス体系を軸に、構想段階から実装・運用まで一貫して顧客に伴走する新たなビジョンを掲げています。
また、本ビジョンに基づき、AI活用の可能性とROIを5分で可視化する無料ツール「AIDO（アイドウ）」（AI + 道 = AIへの道を照らす）もあわせて発表しました。
公式サイトも全面リニューアルしました。
なぜMiichisoftは変革に取り組むのか
創業以来、次の考え方を大切にしてきました。
「テクノロジーは、人と企業に価値をもたらしてこそ意味を持つ。」
創業初期、同社は小規模なオフショア開発会社として、日本の顧客ニーズに応えるべく、規律と責任を重んじた開発体制を築いてきました。
しかし、事業経験を重ねるにつれ明確になったのは、顧客が求めているのは単なる開発リソースではないという点です。
- ビジネスの背景を理解し、目標を共有しながら価値創出に伴走する存在
- AIの進化が加速する中、従来の実装中心の業務はAIに代替されつつある
- 企業にはより本質的な支援が求められている
この認識が、同社にとっての転換点となりました。
新たなビジョン『Growth Partner』とは
同社代表取締役CEOのブー・ホン・コン氏は、次のように述べています。
「高度なテクノロジーとサービスを通じて、顧客と共に価値を創出していく。これはスローガンではなく、コミットメントを示すものです。」
「顧客と共に」：ベンダーではなくパートナーとして
Miichisoftは自社をベンダーや受託開発会社として位置づけていません。
- ビジネスを理解し、目標や責任を共有しながら支援するテクノロジーパートナー
- 顧客の成功を、自社の成果指標のひとつと考える
「価値を創出していく」：工数ではなく成果を重視
提供するのは人材提供や開発作業そのものではありません。以下のような測定可能な成果を重視しています。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_1_f5e6ae43755ec798377fd92121ab38cb.jpg?v=202601190451 ]
新サービス体系：AIを中核とする4つの柱
新たに公開した公式サイトでは、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を構想段階から実装・拡張まで一貫して支援するサービス体系を紹介しています。
本サービス体系は、AIを中核に据え、事業フェーズに応じた柔軟な活用を想定して設計されています。
【第1の柱】AI共創
AI活用を安全かつコントロール可能な形で始めたい企業向け
大規模な投資や高度な開発スキルを必要とせず、企業がAI活用の効果を迅速に検証できる環境を提供します。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_2_fb1cb644d209649375503b554046cc9f.jpg?v=202601190451 ]
▶ Dify導入・定着支援のURL：https://miichisoft.com/dify-implementation-support/
▶ 生成AI PoC開発 のURL：https://miichisoft.com/ai-genai-poc/
【第2の柱】成長を共に支えるチーム、Growth Lab群
外部ベンダーではなく、「顧客組織の一部」として価値創出に貢献するモデル。
工数ではなく成果を重視し、ビジネス理解を深めながら長期的に伴走します。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_3_1c96e287b01286ae0dbc779302121468.jpg?v=202601190451 ]
▶ Core LabのURL： https://miichisoft.com/core-lab-dedicated-team/
▶ System LabのURL： https://miichisoft.com/system-development-lab/
▶ Power LabのURL： https://miichisoft.com/power-platform-lab/
▶ Cloud LabのURL： https://miichisoft.com/cloud-lab/
【第3の柱】AIで業務を加速する、AI+ Solutions群
あらゆるニーズに対応する、2つの柔軟なアプローチを提供
AI+ Products（すぐに使えるAIプロダクト）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_4_a5a984342145edaf7b851046d7d9f879.jpg?v=202601190451 ]
▶ Meet AI+のURL： https://miichisoft.com/meet-ai-meeting-assistant/
▶ AIDOのURL： https://aido.miichisoft.com/
AI+ Packages（業務に合わせて設計するAIソリューション）
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_5_b1f716443d78f2e24b7441ec01918bbb.jpg?v=202601190451 ]
【第4の柱】Vietnam Bridge
ベトナムでの事業展開を検討する企業向けの支援サービス。
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_6_125665a4ae6a360d148f0aaa5ab5be89.jpg?v=202601190451 ]
▶ ベトナム進出支援のURL： https://miichisoft.com/vietnam-bridge-support/
「AIDO （アイドウ）」、AI活用を何から始めればよいかわからない企業へ
出典：AIDO（アイドウ）の公式サイト
本ビジョン発表にあわせ、AI活用診断ツール「AIDO」を公開しました。
多くの企業がAI活用に関心を持ちながらも、次のような課題を抱えています。
- どの部門から着手すべきかわからない
- 投資対効果（ROI）がどの程度見込めるのか不明
- 社内で合意形成をどう進めるべきか
AIDOは、こうした課題に対するヒントを短時間で提供するツールです。
AIDOでできること
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_7_59fa7aad9299c9e3615ca6c7507d930e.jpg?v=202601190451 ]
無料・登録不要。最短5分で結果を確認できます。
▶ 今すぐ体験：https://aido.miichisoft.com/
なぜMiichisoftが選ばれるのか[表8: https://prtimes.jp/data/corp/139490/table/16_8_30cd6781543a01442abe035154cabf34.jpg?v=202601190451 ]
FAQ（よくあるご質問）Q1. Miichisoftは日本に拠点がありますか？
はい。東京都渋谷区に日本オフィスを構えており、日本語対応のサポート体制および専用ホットライン（03-6555-3368）を提供しています。
Q2. 「Growth Partner」は、従来のオフショアモデルと何が違いますか？
従来のオフショアモデルは「人材リソースの提供」が中心でした。「Growth Partner」は、顧客チームの一部として機能することを前提としたモデルです。外部ベンダーとして業務を切り出すのではなく、ビジネス理解を深めながら長期的に伴走し、工数ではなく成果を重視した支援を行います。
Q3. AI共創は、一般的なAI開発サービスと何が異なりますか？
AI共創は、「小さく始め、段階的に拡張する」アプローチを重視しています。2～4週間でのスピーディーな導入を通じてビジネス価値を検証し、その後も長期的に伴走する点が特長です。単発の成果物提供にとどまりません。
Q4. Dify導入において、データの安全性は確保されていますか？
Miichisoftでは、Difyを顧客専用の環境（オンプレミスまたはプライベートクラウド）上に構築します。第三者のシステムにデータを保存しない運用を基本としており、セキュリティを重視した体制を採用しています。
Q5. AIDOの利用に費用はかかりますか？
AIDOは無料でご利用いただけます。アカウント登録も不要です。最短5分で結果を確認できます。
▶ https://aido.miichisoft.com/
お問い合わせ :
https://miichisoft.com/inquiry/
【会社概要】
会社名：Miichisoft株式会社
設立：2018年04月01日
資本金（日本支店）：約500万円
代表取締役（日本支店）：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）
所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14
電話番号：+81-3-6555-3368
メール：sales@miichisoft.com
事業内容：
- AI共創（Dify導入・定着支援、生成AI PoC開発）
- Growth Lab（Core Lab、System Lab、Power Lab、Cloud Lab）
- AI+ Solutions（Meet AI+、AIDO、Doc AI+、Multi-Agent Package、Camera AI Package、RAG Package）
- ベトナム進出支援（BOTモデル、法人設立支援）
所属団体
- Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)
- AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)
取引銀行：三菱UFJ銀行