『セガNET麻雀 MJ』とアニメ『咲-Saki-全国編』がコラボ！全国大会“第18回咲-Saki-CUP”開催
株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、MJ）シリーズと、アニメ『咲-Saki-全国編』とのコラボイベント、“第18回咲-Saki-CUP”を2026年1月19日（月）より開始しました。
アニメ『咲-Saki-全国編』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。
■全国大会“第18回咲-Saki-CUP”概要
アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、アニメ『咲-Saki-全国編』とのコラボイベントです。
大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。
アプリ版『MJ』では、大会に参加し様々な条件を満たすことで、『咲-Saki-全国編』をイメージした進化型SPキャラ(UR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。
●『MJアプリ』（スマホ/PC版）
【予選A】
開催期間：2026年1月19日（月）～1月25日（日）
受付時間：24時間
（初日は1月19日（月）7:00～、最終日は～1月25日（日）29:59）
【予選B】
開催期間：2026年1月26日（月）～2月1日（日）
受付時間：24時間
（初日は1月26日（月）7:00～、最終日は～2月1日（日）29:59）
【決勝】
開催期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日）
受付時間：24時間
（初日は2月2日（月）7:00～、最終日は～2月8日（日）29:59）
【カーニバル】
開催期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日）
受付時間：24時間
（初日は2月2日（月）7:00～、最終日は～2月8日（日）29:59）
◆特典に『咲-Saki-全国編』コラボアイテム多数登場！
進化型SPキャラ(UR)「原村 和 2026」やアガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。
●イベントpt特典
≪進化型SPキャラ(UR)≫全1種
▲原村 和 2026
≪卓背景≫全5種
「咲 全国編の卓背景26」「咲 全国編の卓背景32」など、全5種の卓背景が獲得できます。
▲咲 全国編の卓背景26 ／ ▲咲 全国編の卓背景32
≪EX背景≫全4種
「試合会場の背景」「おとぎ話の背景」など、全4種のEX背景が獲得できます。
▲試合会場の背景 ／ ▲おとぎ話の背景
≪アガリボタン≫全4種
「照(制服)ボタン」「憧(制服)ボタン」など、全4種のアガリボタンが獲得できます。
▲照(制服)ボタン ／ ▲憧(制服)ボタン
◆新イベント「カーニバル」が登場！
『第18回咲-Saki-CUP』より、新イベント「カーニバル」が登場します。期間中に2つのグループのどちらかに所属して対局を行うイベントです。相手グループと様々な部門で勝負し、より多くのグループポイントを獲得した方が勝利となります。
※報酬は所属グループに応じたアイテムを獲得できます。
●宮永 咲グループ所属 報酬
≪EX枠≫全1種
▲咲 2026の枠2
≪称号≫全1種
▲宮永 咲推し
●宮永 照グループ所属 報酬
≪EX枠≫全1種
▲咲 2026の枠3
≪称号≫全1種
▲宮永 照推し
◆咲-Saki-ガチャ2026ガチャ
「宮永 咲 2026」や「宮永 照 2026」といった新規描き下ろしの進化型SPキャラ(UR)をはじめ、『咲-Saki-全国編』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景、BGMなどコラボアイテム全70種が期間限定で登場します。
開催期間：2026年1月19日（月）7:00～2月8日（日）29:59
1回：500G
≪進化型SPキャラ(UR)≫全7種
「宮永 咲 2026」「園城寺 怜 2026」など、全7種の進化型SPキャラ(UR)が登場します。
▲宮永 咲 2026 ／ ▲園城寺 怜 2026
≪卓背景≫全29種
「久と洋榎の卓(おとぎ話)」「淡と照の卓(おとぎ話)」など、全29種の卓背景が登場します。
▲久と洋榎の卓(おとぎ話) ／ ▲淡と照の卓(おとぎ話)
≪EX背景≫全19種
「和の背景(おとぎ話)」「憧の背景(制服)」など、全19種のEX背景が登場します。
▲和の背景(おとぎ話) ／ ▲憧の背景(制服)
≪EX枠≫全1種
▲咲 2026の枠1
≪アガリボタン≫全12種
「咲(おとぎ話)ボタン」「怜(おとぎ話)ボタン」など、全12種のアガリボタンが登場します。
▲咲(おとぎ話)ボタン ／ ▲怜(おとぎ話)ボタン
≪アガリエフェクト≫全1種
▲咲エフェクト2
≪BGM≫全1種
「Glossy:MMM」
●『MJAC』（アーケード版）
【予選A】
開催期間：2026年1月19日（月）～1月25日（日）
受付時間：10：00～24：00
【予選B】
開催期間：2026年1月26日（月）～2月1日（日）
受付時間：10：00～24：00
【決勝】
開催期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日）
受付時間：10：00～24：00
◆特典に『咲-Saki-全国編』のコラボアイテム多数登場！
対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。
≪ボイス付きSPキャラ≫全8種
「宮永 咲 2026(おとぎ話)」「原村 和 2026(おとぎ話)」など、全8種のボイス付きSPキャラが登場します。
▲宮永 咲 2026(おとぎ話) ／ ▲原村 和 2026(おとぎ話)
≪卓背景≫全3種
「怜と憧の卓(おとぎ話)」「久と洋榎の卓(おとぎ話)」など、全3種の卓背景が登場します。
▲怜と憧の卓(おとぎ話) ／ ▲久と洋榎の卓(おとぎ話)
≪EX背景≫全7種
「淡の背景(おとぎ話)」「照の背景(おとぎ話)」など、全7種のEX背景が登場します。
▲淡の背景(おとぎ話) ／ ▲照の背景(おとぎ話)
≪アガリ点灯SE≫全2種
「淡ボタン 2026」「照ボタン 2026」
◆咲-Saki- ガチャ
ボイス付きSPキャラ「宮永 咲 2026(制服)」など『咲-Saki-全国編』に登場するキャラクターをはじめ、アガリ点灯SE、卓背景、EX背景などのコラボアイテム全27種が期間限定で登場します。
開催期間：2026年1月19日（月）～2月8日（日）
1回：600GP
≪ボイス付SPキャラ≫全8種
「宮永 咲 2026(制服)」「原村 和 2026(制服)」など、全8種のボイス付SPキャラが登場します。
▲宮永 咲 2026(制服) ／ ▲原村 和 2026(制服)
≪卓背景≫全3種
「咲と和の卓背景(制服)」「怜と憧の卓背景(制服)」など、全3種の卓背景が登場します。
▲咲と和の卓背景(制服) ／ ▲怜と憧の卓背景(制服)
≪EX枠≫全2種
▲咲 2026の枠2 ／ ▲咲 2026の枠3
≪EX背景≫全11種
「咲の背景(制服)2」「和の背景(制服)2」など、全11種のEX背景が登場します。
▲咲の背景(制服)2 ／ ▲和の背景(制服)2
≪アガリ点灯SE≫全2種
「久ボタン 2026」「洋榎ボタン 2026」「憧ボタン 2026」
■『セガNET麻雀 MJ』×アニメ『咲-Saki-全国編』コラボ記念Xキャンペーン開催！
開催期間：2026年1月19日（月）～2月1日（日）23:59
アニメ『咲-Saki-全国編』とのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。
本キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、合計2名様に「咲ｰSakiｰ全国編 麻雀牌」をプレゼントします。奮ってご応募ください。
※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。
◆参加方法
『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。
◆当選発表
当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。
※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。
※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。
※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。
◆対象アカウント
『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ
＜アニメ『咲-Saki-全国編』とは＞
原作「小林 立」、監督「小野 学」、アニメーション制作「Studio五組」による
全国高校生麻雀大会の優勝をめざす少女たちの青春を描く人気漫画のアニメ化第3弾。
奇跡的な手で麻雀を打つ少女・宮永咲。彼女が所属する清澄高校麻雀部は県の予選を勝ち抜き全国大会へ。
だがそこには姫松高校や宮守女子高校など各地の強豪高がひしめき合っていた。
しかし咲たちは順調に一回戦をクリアし、ライバルが待ち構える二回戦に挑む。
TVアニメ「咲-Saki-」シリーズスペシャルサイト：http://www.saki-anime.com/
著作権表記：
(C)小林 立/スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会
＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞
牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない
熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。
【タイトル概要】
名称：セガNET麻雀 MJ
対応OS：iOS／Android／Windows／MAC
App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id666206963
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile
配信開始日：iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日
PCブラウザ版：2025年1月21日
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：テーブルゲーム
メーカー：セガ
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：
『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/
『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/
『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ
『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。