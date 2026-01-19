ÍÈ¤²¥Ñ¥óÌµÎÁ¡ªÃæÀ¾À½ºî½ê¡¢µë¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò1·î27¡¦28Æü³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀ¾À½ºî½ê¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É: 5941¡¢ËÜ¼Ò: Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÃæÀ¾°ì¿¿¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»µë¿©¤Î»î¿©ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²óµë¿©¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー～º£¤ÈÀÎ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù～¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï1946Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µë¿©ÍÑ¥¢¥ë¥ß¿©´ï¤ÎÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ø¹»µë¿©¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¡Öµë¿©»ö¶È¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹ ¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ëµë¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä´Íý¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ä¿ßË¼µ¡´ï¤ÎÂ¸ºß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ½é³«ºÅ¤·¤¿¡Öµë¿©¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢³«¾ì¸å¤Û¤É¤Ê¤¯»î¿©Äó¶¡¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤éºÆ³«ºÅ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÇ¯¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³«ºÅÆü¿ô¤ò2Æü´Ö¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜÇ¯¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸ÍÑ¿©´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»î¿©¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´ï¤ä¥È¥ìー¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÇÂ¤·Á¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â±é¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµë¿©¤ÈÌ¤Íè¤Îµë¿©¤òÁÛÁü¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Îº®»¨¤òÈò¤±¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜÇ¯¤Ï»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ: 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢28Æü¡Ê¿å¡Ë³ÆÆü11:00～17:00¡¡
¾ì½ê: ÃæÀ¾À½ºî½ê ÅìµþËÜ¼Ò 8F Co.LAB¡ç¡Ê¥³¥é¥Ü¥¨¥¤¥È¡Ë
¡¡¡¡¡ÊÃæ±û¶è¿·Àî°ìÃúÌÜ26ÈÖÃÏ2¹æ¿·ÀîNS¥Ó¥ë8F(https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%9C%AC%E7%A4%BE/@35.6762946,139.7828093,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60188942c44d17e7:0xe0521a9705cf32a!8m2!3d35.6762946!4d139.783905?shorturl=1)¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹: ³ý¾ìÄ®±Ø¡¡3ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬¡¢È¬ÃúËÙ±Ø¡¡B4½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ¡¡¢¨»î¿©ÂÎ¸³¤Ë¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý: ¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤ÂåÌä¤ï¤º³Ø¹»µë¿©¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
»î¿©ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ë¤ÏÅöÆüÇÛÉÛ¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÆÆüÀèÃå90¿©¸ÂÄê¤Ç¡ÖÀÎ¡¢º£¡¢Ì¤Íè¡×¤Î»î¿©¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¸¥é¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤ä¡¢¸½Âå¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥Þ¥«¥í¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿ABC¥¹ー¥×¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÀÎ¤âÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡Ê¤¤Ê¤³¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤â¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë³Ø¹»µë¿©¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸ÍÑ¿©´ï¤È¥«¥È¥é¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¡¦Æþ¾ì¥ëー¥ë¡ä
»î¿©ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢ÅöÆüÇÛÉÛ¤Î¡Ö»þ´Ö»ØÄêÀ°Íý·ô¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê: ²ñ¾ì1³¬¤Ë¤ÆÇÛÉÛ
ÇÛÉÛ³«»Ï: ³ÆÆü10:45～
ÇÛÉÛËç¿ô: ³ÆÆüÀèÃå90Ëç¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛÉÛ¥ëー¥ë: ÀèÃå½ç¤ËÁá¤¤»þ´ÖÏÈ¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Î»ØÄê¤äÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¸áÁ°¤Î¤´Íè¾ì¤Ç¤â¡¢ÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ¼ÊýÏÈ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
À°Íý·ô¤Î»þ´ÖÏÈ¡Ê³Æ²ó30Ëç¡¢´°Á´ÆþÂØÀ©¡Ë: 11:00～12:59 / 13:00～14:59 / 15:00～17:00
Æþ¾ìÀ©¸Â: À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1¿©¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»î¿©¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥êー¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ°Íý·ôÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÂà½Ð¼«Í³¡Ë
¡¡À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â8³¬²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥êー¥¨¥ê¥¢¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3D¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥¿ーÂÎ¸³: 12ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÁª¤Ö¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸½µë¿©¤ÎÅ¸¼¨: µë¿©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¡¢Á´¹ñ³Ø¹»µë¿©¹Ã»Ò±à(R)¤Î¼õ¾Þ¸¥Î©¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥¯¥¤¥º: ³Ø¹»µë¿©¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤¬Ê¬¤«¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¥¯¥¤¥º¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÁÆÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¢¨¤´Íè¾ì»þ¤Î¤ª´ê¤¤¢¨¡Û
ÂÔµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤: À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ³«»Ï»þ¹ï¡Ê10:45¡Ë¤è¤êÁ°¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£Îó¤¬¤Ç¤¤ëºÝ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£¼þÊÕ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹: Ãó¼Ö¡¢ÃóÎØ¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë´Ø¤·¤Æ: ¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÍÌµ¤¬ÉÔÌÀ¤ÊÊý¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á»î¿©ÂÎ¸³¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: µÏ¿¡¢¹ÊóÌÜÅª¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç¤ê¹þ¤ß¤òÈò¤±¤¿¤¤Êý¤ÏÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: ±«Å··è¹Ô¤Ç¤¹¡£Ãæ»ß¤äÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤ÏÅö¼ÒHP¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£