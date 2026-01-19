Maison terrier × because COLLABORATION　メゾンテリアの表情豊かな犬モチーフの菓子たちとビコーズ傘のコラボ！

株式会社ビコーズ

株式会社ビコーズ（本社 東京都世田谷区/代表取締役社長 渡辺一徳）が展開する、レイングッズを手掛けるレディースブランド「because(ビコーズ)」は、横尾かなさんが手がける「Masion terrier」とのコラボ雨傘を発売。

2月2日(月)から発売開始。

楽天公式オンラインストアでは2026年1月19日(月)～先行予約開始！ご予約いただいた方には、数量限定でコラボオリジナルお菓子がプリントされた缶ミラーをプレゼントさせていただきます。

▶︎特集ページ: Maison terrier × because COLLABORATION(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/c/0000000254/?l-id=topicslist_shopmenu_categorypage_11_2ndlevel_11)

▶︎楽天オンラインストア: https://www.rakuten.co.jp/because-umbrella/

▶︎Instagram: https://www.instagram.com/because_info/(https://www.instagram.com/because_info/)

Clear Umbrella Maison terrier

半透明な大人かわいいビニール傘は、ワンプッシュで開くジャンプ機能つき。

急な雨でもスムーズに傘を広げることができ便利です。

骨組みには、軽量でありながら高い耐久性を備えたグラスファイバー素材を使用。

しなやかに風を受け流す構造で壊れにくく、長時間の使用でも安心してお使いいただけます。

Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込) グリーン/ブルー

メゾン・テリアの可愛さを最大限に生かしたモチーフ柄。

半透明のビニール素材がメゾン・テリアのイメージにぴったり。

全19種類のお菓子が可愛く並び、ゴールドのロゴプリントがアクセントに。

Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込) グリーン/ブルー(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-563572/)

Clear Umbrella Maison terrier Mini

トートバッグ型の傘袋がポイントの、ビニール製折りたたみ傘。

使わないときもスマートに持ち運べるデザインで、傘袋自体をバッグ感覚で持てるのが魅力です。

Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込) ブルー/グリーン

メレンゲクッキー犬2匹が仲良く並んでいるストライプ柄。

コーディネートに合わせやすく主張しすぎない可愛さがたまらない。

爽やかなブルーが雨の日も晴れやかにしてくれる。

Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込) ブルー/グリーン(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-056372/)

楽天公式オンラインストアでは1月19日(月)～先行予約開始！

予約していただいた方には、数量限定・横尾かなさんに作成いただいたビコーズオリジナルお菓子がプリントされた缶ミラーをプレゼント！

ぜひ予約してゲットしてください。

楽天オンラインストア(https://soko.rms.rakuten.co.jp/because-umbrella/c/0000000254/)

メゾン・テリア 横尾かなさん

1996年東京生まれ。都立工芸高等学校インテリア科卒業後、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科にてテキスタイルを専攻。

卒業後はアパレル店、東京・国立の菓子店foodmood勤務を経て、大好きな犬をモチーフにしたお菓子を作るアトリエMaison terrier(メゾンテリア)を手がけ、都内近郊でのイベント出店を中心に活動中。

株式会社ビコーズ/ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。

ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。

becauseの他にサスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。

公式HP：https://www.because-jp.com

公式EC：https://www.rakuten.ne.jp/gold/because-umbrella/

株式会社ビコーズ

所在地：東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186

設立:1994年3月

代表者:渡辺一徳

レイングッズの企画、製造、卸売、小売

【お問合せ先】

株式会社ビコーズ 広報担当：太田

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186 FAX:03-5490-0571

メールアドレス：s.ota@because-jp.com