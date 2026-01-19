遂に開幕!! SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN、BOYNEXTDOORがVRで目の前に！「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA」

ぴあ株式会社

1月17日(土)、東京ドームシティ Gallery AaMo（東京都文京区）にて、「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」が開幕いたしました。

公式サイト :https://vr-exh.jp/チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS（TMA）に出演したアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験や展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。

初日は開催を待ちに待った多くの来場者で賑わいました。2023年開催の「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION『「B★VERSE」(BTS、星を歌う)』」でもファンの間で大きな話題を呼んだVRは、今回も大好評。上映中は場内が多くの歓声に包まれていました。そのほかここでしか見ることができないスペシャルな展示や会場限定グッズも大賑わい。会期は2月15日(日)までとなっています。

初日から会場入口には多くの方々の行列が。入場は45分おきとなっており、会場内に入るとまずは、「RED CARPET」へ。

TMAでスターたちが歩いた瞬間を、まるでその場にいるかのように追体験。各アーティストの授賞式入場映像をご覧いただきながら、華やかな空気感とともにVRライブ会場へとご案内します。

「VR ROOM」

VR SHOWでは、コンサートのステージが目前に広がる圧倒的没入体験を実現。まるでアーティストが手を伸ばせば届く距離にいるかのような異次元の臨場感が、あなたを特別なステージ空間へと誘います。ゴーグルを着けた観客たちは、目の前にいるアーティストたちのあまりの近さに、歓声はもちろんのこと、絶叫の嵐。手拍子をしたり、一緒に手の振り付けをしたりと、360°アーティストを独り占めしたような空間の中、ライブステージを楽しんでいました。

「PHOTO ZONE」

各アーティストのTMA受賞情報や、未公開写真・映像をはじめとした多彩なアートワークを一堂に展示。VISION FESTAの感動を余韻ごと刻み込むフォトゾーンは、コンサート会場とは一味異なる“特別な記憶”を形にする空間です。

※撮影不可

「GOODS」

VISION FESTA会場でしか手に入らない限定グッズの販売を実施。特別なラインアップはすべて数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

また、会場内と出口にそれぞれ設けられたフォトスポットでは、推しのグッズとともに撮影をしたり、推しの写真を見つけて一緒に写真を撮るなど、思い思いの楽しみ方が可能。記念に残ること間違いなしです。

VISION FESTAの開催を記念して、会期中に各種キャンペーンを実施。キャンペーンでよりお得にVISION FESTAを楽しみましょう！

キャンペーン :https://vr-exh.jp/archives/news/20260116チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」限定グッズ

〈アクリルキーリング〉SEVENTEENのみ、全13種 金額：1,650円（税込）／個

〈アクリルスタンド〉SEVENTEENのみ、全13種 金額：1,320円（税込）／個

〈ポストカード〉アーティストごと

（BTS、SEVENTEEN、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR）

全５種 金額：1,210円（税込）／セット

〈オリジナルTシャツ〉※全２種金額：3,300円／枚

〈オリジナルエコバッグ〉※全３種 金額：2,200円／個

〈オリジナルキーリング〉※全４種 金額：1,430円／個

＜FREE GIFT＞

入場者特典：ランダムフォトカード

（SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR）

前売券特典：ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚、他アーティスト：1枚）

当日券特典：ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚、他アーティスト：1枚）

SEVENTEENTOMORROW X TOGETHERENHYPENBOYNEXTDOOR

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

会場 〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１ 東京ドームシティ Gallery AaMo

期間（予定） 2026年1月17日(土)～2026年2月15日(日)

上映時間（予定）10：00～19：00 ※営業時間は10：00～20：00

【チケット情報】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/(https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/)

前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付

当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付

〈販売期間〉

前売券：各公演日前日23:59まで

各時間枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください

当日券：各開催日当日10:00～18:15まで（会場販売のみ）

※チケットは日時指定券となります。

※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。

【公式サイト】 https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)

【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・場内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

●主催 VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、H201シャワーフィルター、K Village韓国語、株式会社トーハン）

●主管 APOLLON STUDIO

●企画 THE FACT