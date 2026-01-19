マウスピース型人工喉頭「Voice Retriever」プロジェクトが第8回日本オープンイノベーション大賞にノミネート

株式会社東京医歯学総合研究所

東京科学大学発ベンチャーの株式会社東京医歯学総合研究所（本社：東京都、代表取締役：山田大志）を中心とした共同プロジェクト「Voice Retriever（ボイス・レトリーバー）」が、内閣府が後援する「第8回日本オープンイノベーション大賞」にノミネートされたことをお知らせいたします。

日本オープンイノベーション大賞ロゴ

本プロジェクトは、歯科医師の着想から、電機・電線・医療機器の異業種連携により、アンメットニーズ（未充足の医療ニーズ）を解決した革新的なモデルとして評価されました。

2026年1月16日。15件のプロジェクトがノミネートされ、その中から担当分野ごとの大臣賞、長官賞、経済団体、学術団体の会長賞等の表彰を受けるとともに、各賞の中で最も優れたものが内閣総理大臣賞として表彰されます。

■ 背景：年間4,000人が直面する「失声」という孤独

日本国内では年間約4,000人が、喉頭がんによる摘出やALS（筋萎縮性側索硬化症）、人工呼吸器の使用などにより、突如として「声」を失っています。既存の代用発声法（電気喉頭など）は習得に数ヶ月の訓練が必要なものや、音質に課題があるものが多く、患者のQOL（生活の質）低下が深刻な課題となっていました。

■ 解決策：マウスピース型人工喉頭「Voice Retriever」の特徴

本製品は、口腔内のわずかな動きを音源に変える、世界初のマウスピース型人工喉頭です。

- 即時性：複雑な訓練は不要。「口や舌が動く」「マウスピースが装着できる」の2点を満たせば、装着初日から会話が可能です。- 汎用性：首から下が動かない四肢麻痺の患者様でも使用でき、ノイズの少ないクリアな音声を届けます。- 実績：2025年4月の販売開始。開発から現在まで累計200名の方が「自分の声」を取り戻しています。 （自社調べ：マウスピース型人工喉頭として）マウスピース型人工喉頭Voice Retrieverマウスピース部

■ 日本オープンイノベーション大賞ノミネートの理由

本プロジェクトは、単なる製品開発に留まらず、日本の製造業・医療現場を横断した「オープンイノベーションの理想形」として高く評価されました。

- 産学官・異業種連携：東京科学大学の特許技術を核に、スタートアップ（事業化）、大手電機（回路設計）、電線専業（ケーブル）、医療機器（スピーカー）、そして全国の歯科クリニック・技工所（製作）が一体となり、迅速な開発サイクルを実現。- 臨床家主導（アカデミア発）：現場の歯科医師が主体となり、事業計画の構築から顧客直販モデルの確立までを牽引しました。

■ 今後の展望：2028年、世界500万人へ「話す喜び」を

2025年大阪・関西万博での展示を経て、今後は以下のロードマップを予定しています。

- 2027年： 医療機器としての薬事申請- 2028年： 海外展開を開始し、世界500万人の発声障害者への普及を目指す- 技術革新： AIを用いた「より自然な声」への変換、歌唱、多言語変換ソフトの開発

大阪関西万博出展時

■ 代表取締役 山田大志のコメント

「Voice Retrieverは、臨床現場で目にした“声を失った方の絶望”を何とかしたいという一心で、志を同じくする企業と共に作り上げたものです。声は、人が社会とつながり、自らの存在を証明するための根源的なものです。『もう一度、話す喜びを』。私たちはこの旗を掲げ、世界中に声を届け続けます。」

【プロジェクト参画メンバー】

- 株式会社東京医歯学総合研究所（代表取締役 山田大志、取締役 荒瀬秀夫）- 東京科学大学 摂食嚥下リハビリテーション学分野（戸原玄 教授）- 三州電線株式会社（久保圭之）- 富士システムズ株式会社（松山剛）

