Maison terrier × because Interview Volume 1

Maison terrier × because はじめてのコラボレーションストーリー

株式会社ビコーズ

犬をモチーフにしたお菓子やグッズを手がける「Maison terrier」と、

雨の日も晴れの日も、日常にそっと彩りを添えるウェザーグッズを提案する「because」

そんな二つのブランドが出会い、はじめてのコラボレーションが実現しました。

メゾン・テリアを手がける横尾かなさんへのインタビュー第1弾では、

今回のコラボレーションで誕生した傘の制作秘話を軸に、

横尾さんが大切にしているモノづくりへの想いをひもときます。

【インタビュー公開先】

「because」公式ブランドサイト・SNSにて順次公開中

▶︎楽天オンラインストア: インタビューVol.1(https://www.rakuten.co.jp/because-umbrella/contents/maisonterrier/interview01/)

▶︎Instagram: https://www.instagram.com/because_info/

【コラボの「制作秘話」】

コラボレーションのお話を初めて伺った際の率直な感想から、

どのようなプロセスを経て今回の傘が完成したのかまで、詳しくお話しいただきました。

また、becauseのデザイナーも参加し、

デザイン面で工夫した点や、制作過程で生まれたさまざまなアイディアなど、ものづくりの裏側に迫るエピソードも多数ご紹介しています。

アイディア段階のラフ画や、横尾さんのお菓子作りの写真など、見どころもたくさんです。

ぜひ、公式HPおよび楽天オンラインサイトにてご覧ください。

今回のコラボレーションで誕生したMaison terrier × because 傘

インタビュー中の横尾かなさんお菓子作り中の横尾かなさん

メゾン・テリアの表情豊かな犬モチーフのお菓子たち。

雨の日が待ち遠しい、やさしい雰囲気のビニール傘。

2026年1月19日～予約販売スタート！予約特典はオリジナルお菓子プリントの缶ミラー

Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込)Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込)

楽天オンラインサイトにて予約購入してくださった方に、

先着でメゾン・テリア×ビコーズのコラボお菓子プリント缶ミラーをプレゼント！

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承くださいませ。

▶︎Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込) 販売ページはこちら(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-563572/)

▶︎Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込) 販売ページはこちら(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-056372/)

横尾かなさん

1996年東京生まれ。都立工芸高等学校インテリア科卒業後、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科にてテキスタイルを専攻。

卒業後はアパレル店、東京・国立の菓子店foodmood勤務を経て、大好きな犬をモチーフにしたお菓子を作るアトリエMaison terrier(メゾン・テリア)を手がけ、都内近郊でのイベント出店を中心に活動中。

株式会社ビコーズ/ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。

ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。

becauseの他にサスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。

公式HP：https://www.because-jp.com

公式EC：https://www.rakuten.ne.jp/gold/because-umbrella/

株式会社ビコーズ

所在地：東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186

設立:1994年3月

代表者:渡辺一徳

レイングッズの企画、製造、卸売、小売

【お問合せ先】

株式会社ビコーズ 広報担当：太田

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-12-12

TEL:03-5490-7186 FAX:03-5490-0571

メールアドレス：s.ota@because-jp.com