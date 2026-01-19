ペット用品のセレクトショップ「COCOR PET(ココールペット)」を運営する株式会社エムエルジェイ(本社：東京都港区、代表取締役：藤井 克己)は、2026年1月19日より、全米最大級のペット用品展示会「SUPER ZOO」でも注目を集める高耐久ドッグトイブランド「Tuffy(R)(タフィー)」の日本国内における正規輸入販売を開始いたします。

また、本ブランドの上陸に合わせ、より多くのお客様に快適なショッピング体験を提供するため、「COCORPET 楽天市場店」を新規オープン！これを記念し、期間限定で全品ポイント5倍キャンペーンを開催いたします。





トラも苦戦する耐久性の犬用おもちゃ「TUFFY」が日本上陸！





■Tuffy(R)は“壊されやすいおもちゃ”への不満から生まれたブランド

Tuffy(R)の原点は、「すぐ壊れるおもちゃ」に悩んだ創業者のシンプルな想いでした。

アクティブな犬たちの激しい遊びに耐えられる、“ちゃんと長持ちするおもちゃ”を作りたい――そのミッションからTuffy(R)の開発は始まりました。





絶対に壊れないおもちゃは存在しません。壊れないからと言って、硬ければいいというものではなく、硬いおもちゃはワンちゃんの歯や顎の負担となり、破壊された場合には破片の誤嚥などのリスクが生じます。





Tuffy(R)では壊れにくさと安全性のバランスを考慮し何度も試作とテストを重ねた末、複数の生地を重ね、要所を徹底補強した“タフ構造”が完成。その丈夫さはすぐに愛犬家たちの間で話題になり、今やTuffy(R)は“丈夫で楽しいドッグトイ”を求める世界中の愛犬家から信頼されるブランドとなっています。





TUFFY(R)について





■来たれ「破壊王」！激タフ強靭素材の多層構造で長持ちする遊び心地

Tuffy(R)のおもちゃの強さの秘密は、3層から最大7層までの多層構造。外側のフリース、布製スーツケースに使われるような強靭素材の布、プラスチックコーティングを重ねて作られています。加えて、強化縫製やエッジへの補強が施され、パワフルな犬でも長く遊べる作りになっています。内部のスクイーカー(笛)も保護ポーチに収納され、安全性にも配慮されています。









■トラも遊べる！？独自指標「Tuffscale(タフスケール)」

噛む遊び、引っ張り遊び、多彩な形・サイズ・カラーのラインナップで、それぞれの犬の個性やサイズに合わせておもちゃをお選びいただけます。またTuffy(R)では各おもちゃの強度を指標化した独自のTuffscale(タフスケール)を設定。

これにより「どれくらい丈夫なのか」を確認でき、おもちゃを選びやすくなります。





TUFFY(R)独自の耐久性の指標“タフスケール”について





Tuffyの商品はタフスケール5以上のおもちゃのみをラインナップし、

・タフスケール5→小型犬やシニア犬向けの強度

・タフスケール10→トラも遊べるほどの強度を持つ「MEGA」シリーズ

など数字が高いほど高い強度を誇ります。

最高レベルの耐久性を持つ「MEGA」シリーズは、

アメリカの動物園でトラやライオン・クマといった犬の何倍もの咬合力を持つ肉食動物たちに与えてテストを実施するほどの耐久性を誇ります！





タフスケール10の商品はアメリカの動物園でテストを実施するほどの耐久性

耐久性の理由(1)最大7列のステッチで補強

耐久性の理由(2)高耐久スーツケース素材を含む最大4層の生地





■アメリカらしいPOPなデザインと色使いで見た目も楽しい

Tuffy(R)のおもちゃは、強さだけではありません。ボールやリングの定番形状のほか、エイリアン・UFO・海の生き物や動物、ロケットや飛行機、さらにはフランケンシュタインまで遊び心たっぷりのデザインとカラフルな色使いで最高の楽しい時間を提供します。みんなが笑顔になるおもちゃ、それがTuffy(R)のおもちゃです。

当社では、数えきれない種類のTuffy(R)のおもちゃの中から、日本のワンちゃんにぴったりな仕様の商品を厳選。

当社直営の通販サイトCOCOR PETのほか、新規オープンのCOCOR PET楽天市場店、Amazonなどでの販売をスタート！さらに、ワンちゃんのイベントでも販売する予定です。





定番デザインに加えアメリカらしいテーマに沿ったデザインのおもちゃを多数ラインナップ





ぜひTuffy(R)ドッグトイの頑丈さを体感ください！









■会社概要

社名 ： 株式会社エムエルジェイ

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋6-4-9 北海ビル新橋7F

代表者 ： 代表取締役 藤井 克己

設立 ： 1982年12月21日

資本金 ： 10,000,000円

事業内容： 自動車用ホイール・ペット用品の輸入販売

URL ： (ペット用品自社ECサイト)

https://cocorpet.com/

(COCORPET楽天市場店)

https://www.rakuten.co.jp/cocorpet/

(Amazon ※準備が整い次第、順次販売開始予定)

https://www.amazon.co.jp/shops/A37MZMSWCCP8CH

(自動車用ホイール ホームページ)

https://www.mljinc.co.jp/





★楽天市場店ではオープン記念としてポイント全品5倍キャンペーンを実施★

開催期間：2026年1月20日(火)～2026年2月16日(月)23時59分









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社エムエルジェイ

MAIL： info@cocorpet.com