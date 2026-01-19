桃のつぼみが色づく季節にやさしい甘さのピーチ味グミ ブルボン、「しゃりもにグミピーチ味」を2月10日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに、やさしい甘味が心地よい「しゃりもにグミピーチ味」を2026年2月10日(火)に新発売いたします。
しゃりもにグミピーチ味
「しゃりもにグミピーチ味」は、ピーチ果汁を加えたやさしい甘さで“もにもに食感”のエアイングミに、甘酸っぱい“しゃりっとパウダー”をまとわせました。ピーチのフルーティーな甘味をしゃりもに食感とともにお楽しみいただけます。
【商品概要】
商品名 ：しゃりもにグミピーチ味
内容量 ：57g
発売日 ：2026年2月10日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：9カ月
【SNSキャンペーンについて】
「しゃりもにグミピーチ味」が発売よりちょっぴり早く楽しめるキャンペーンを実施いたします。
○しゃりもにグミ新商品先行プレゼントキャンペーン
「ブルボン(BOURBON)【公式】」Xアカウント(@Bourbon_JP)をフォローし、該当の投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で93名の方に「しゃりもにグミピーチ味」「しゃりもにグミヨーグルト味」「しゃりもにグミグレープ味」を1袋ずつ(1名様あたり3種3袋セット)プレゼントいたします。
実施期間：2026年1月20日(火)10:00～2026年1月26日(月)23:59
※当選の方のみ、キャンペーン期間終了後「ブルボン(BOURBON)【公式】」Xアカウントからダイレクトメッセージ(DM)が届きます。
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel：0120-28-5605