株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズに、やさしい甘味が心地よい「しゃりもにグミピーチ味」を2026年2月10日(火)に新発売いたします。





しゃりもにグミピーチ味





「しゃりもにグミピーチ味」は、ピーチ果汁を加えたやさしい甘さで“もにもに食感”のエアイングミに、甘酸っぱい“しゃりっとパウダー”をまとわせました。ピーチのフルーティーな甘味をしゃりもに食感とともにお楽しみいただけます。









【商品概要】

商品名 ：しゃりもにグミピーチ味

内容量 ：57g

発売日 ：2026年2月10日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：9カ月









【SNSキャンペーンについて】

「しゃりもにグミピーチ味」が発売よりちょっぴり早く楽しめるキャンペーンを実施いたします。

○しゃりもにグミ新商品先行プレゼントキャンペーン

「ブルボン(BOURBON)【公式】」Xアカウント(@Bourbon_JP)をフォローし、該当の投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で93名の方に「しゃりもにグミピーチ味」「しゃりもにグミヨーグルト味」「しゃりもにグミグレープ味」を1袋ずつ(1名様あたり3種3袋セット)プレゼントいたします。





実施期間：2026年1月20日(火)10:00～2026年1月26日(月)23:59

※当選の方のみ、キャンペーン期間終了後「ブルボン(BOURBON)【公式】」Xアカウントからダイレクトメッセージ(DM)が届きます。









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605