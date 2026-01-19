¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÉô¡×¤¬¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡õ¥¢¥¤¥×¥êÉô ¥À¥ó¥¹¥·¥çー¡×³«ºÅ¡ª
¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯(ÂçºåÉÜËçÊý»ÔËçÊý¸ø±à1-1)¤Ï¡¢£²·î£·Æü(ÅÚ)¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡õ¥¢¥¤¥×¥êÉô ¥À¥ó¥¹¥·¥çー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¥Ã¥º¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤ê¤ÈÀ±Àî¤ß¤Ä¤¤¬¡È¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡É¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯¤ÎÌî³°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¥¢¥¤¥×¥ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥¢¥¤¥×¥ê¥é¥¤¥Õ¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àÉô³è¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÉô¡×¤Î3¿Í¤È¡¢¤Ò¤Þ¤ê¡¦¤ß¤Ä¤¡¦¤Ä¤à¤®¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¥¤¥×¥ê¤Î¶Ê¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥çー½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö°®¼ê²ñ¡×¤â³«ºÅ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë°®¼ê²ñ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¢£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2026Ç¯ 2·î£·Æü(ÅÚ)¡Ú¾ì ½ê¡Û¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯ Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¡Ú»þ´Ö¡Û³ÆÆü11¡§00～¡¢14¡§00～¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ ¡¡¢¨¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯Æþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¡ÚWEBŽ»Ž²ŽÄ¡Ûhttps://www.hirakatapark.co.jp/topics/25win-aipre/
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡»¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤ê¡¢À±Àî¤ß¤Ä¤¡¢ÎëÉ÷¤Ä¤à¤®¤È¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÉô¤«¤Û¤Áー¡¢¤¢¤È¡¢¤ï¤«¤Ê¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡»¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êÉô¤Ï¡¢¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡»¥·¥çー½ªÎ»¸å¤Î¡Ö°®¼ê²ñ¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£https://newscast.jp/attachments/nd5RRgGVffsoHUnIAXYz.pdf